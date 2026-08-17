Cuenta atrás para el debut universitario de Leonor: las claves de su rutina en Getafe tras un verano de sorpresas

Inmersa todavía en sus vacaciones de verano, que disfruta junto a su familia en Grecia, la princesa Leonor va descontando días para dar el pistoletazo de salida a una nueva etapa de su camino al trono.

En septiembre comienza su nueva vida universitaria, tras disfrutar de un verano especialmente ajetreado a nivel institucional y con muchas sorpresas inesperadas.

Una vez finalizada su formación castrense el pasado mes de julio —este 17 de agosto se cumplen tres años de su entrada en la Academia General Militar —, durante la cual ha estado fuera de casa primero en Zaragoza y luego en Marín y San Javier, vuelve a fijar de nuevo su residencia oficial en el Palacio de la Zarzuela.

Faltan sólo unas semanas para que el descanso termine y comiencen las clases. La institución elegida para sus estudios superiores ha sido la universidad Carlos III de Madrid, concretamente el campus de Getafe, donde cursará Ciencias Políticas.

Dicha titulación goza de un destacado reconocimiento en el ámbito académico español y se sitúa entre los primeros puestos en clasificaciones internacionales de prestigio como el QS World University Rankings.

Universidad Carlos III de Madrid.

Siguiendo el precedente sentado por su padre —Felipe VI estudió Derecho en la Autónoma de Madrid—, ha optado por un centro público, cuya primera matrícula cuesta entre 1.015 y 1.200 euros. Una cuantía que será sufragada por los Reyes con sus asignaciones personales dentro del presupuesto anual de la Casa del Rey.

La elección de esta universidad no es casual. El mensaje que hay detrás confirma el apoyo de la Corona a la educación estatal y también le permitirá a Leonor conocer de primera mano la realidad social y académica de los jóvenes de su generación: ser una más, algo que ya ha experimentado durante su formación militar. Además, el centro se caracteriza por su pensamiento crítico y humanista.

Sigue el ejemplo del Rey

Aunque la apasionan las ciencias, la preparación de la princesa Leonor es una cuestión de Estado, por lo que Ciencias Políticas es una carrera perfecta para el cargo que está llamada a ostentar en un futuro. El plan de estudios, vertebrado por materias de Derecho, Economía, Sociología y Relaciones Internacionales.

Campos todos indispensables para la que, sin ninguna duda, será la reina mejor preparada de la historia de España —y la primera reinante en dos siglos—. Su formación se completará, seguramente, con un máster en el extranjero, tal y como hizo el Rey en su momento.

El entonces príncipe Felipe, en la Universidad Autónoma de Madrid en 1988. Gtres

La presencia de Su Alteza Real la princesa Leonor en la UC3M causará una gran expectación, sobre todo los primeros días. El desarrollo de su vida académica en Getafe requerirá adaptar las dinámicas universitarias a los protocolos de seguridad de la Casa de S.M. el Rey.

Hay todo un dispositivo preparado con antelación. Se trata de un campus pequeño, con clases que rondan los 20-30 alumnos, lo que facilita el control que necesita.

Las reglas siguen el protocolo establecido en su día para el entonces príncipe Felipe en su paso por la Autónoma. Escoltas la acompañarán de manera discreta para que su rutina pueda ser lo más normal posible, incluso dentro del aula.

El 'anonimato' del que Leonor pudo disfrutar en el UW Atlantic College durante su bachillerato internacional, un centro privado de élite en Gales, y en su paso por el ejército, se termina con su entrada en la universidad, donde estará mucho más expuesta.

En este sentido, Felipe VI podrá darle muchos consejos, pues él vivió en primera persona el revuelo que provocaba su presencia, con jóvenes de otras universidades en los pasillos para verle o fotógrafos improvisados. Hoy, en la era de los móviles, el impacto será mayor y será difícil evitar esas imágenes robadas de la heredera.

Por otro lado, quizá se utilice la misma técnica que con él para garantizar que no haya favoritismos: el aspirante al trono hacía sus exámenes bajo un sistema de plica. Los profesores no sabían de quién era la prueba hasta que se publicaban las actas.

Se espera que, tal y como hizo el Rey, la princesa Leonor se desplace a la facultad en su propio coche, acompañada de un vehículo de seguimiento, y que participe de la vida normal del centro, visitando la cafetería con sus compañeros o formando parte de las actividades culturales y deportivas que ofrece.

La princesa de Asturias irá a la universidad en su propio coche. Gtres

La UC3M aboga por un Campus Saludable, según lo definen en su propia web, cuyos pilares son la salud mental y física, la alimentación sana y sostenible y que el espacio esté destinado a aprender, conectar, compartir y disfrutar.

Unos principios que conectan con la Familia Real y muy especialmente con Su Majestad la reina doña Letizia.

La segunda semana de septiembre, la heredera al trono cogerá su mochila y pisará por primera vez el campus de Getafe para iniciar un grado de cuatro años.

Aunque todavía no hay confirmación, es lógico pensar que habrá una primera foto oficial distribuida a los medios, como sucedió con el Rey y con otras princesa europeas como Ingrid de Noruega o Amalia de Holanda.

Compaginará su formación académica con su agenda institucional, que ha ido creciendo paulatinamente desde que cumplió la mayoría de edad. Al estar de vuelta en Madrid, se espera que su presencia sea mayor que en años anteriores.

Las sorpresas del verano

Pero mientras llega ese momento, sigue disfrutando de los últimos coletazos de sus vacaciones en un verano que ha estado plagado de apariciones institucionales inesperadas, conciertos, despedidas, la final del Mundial... Ha habido de todo.

La primera gran sorpresa estival se produjo en junio, cuando la Princesa y su hermana, la infanta Sofía, asistían al show de Bad Bunny en el Metropolitano de Madrid, con un grupo de amigas.

Pese a ser algo privado, la magia de las redes sociales hizo que se las pudiera ver en el palco disfrutando del reguetón del puertorriqueño, después de participar junto a los Reyes en los actos de la visita del papa León XIV.

Leonor, los REyes y la Infanta viendo el partido que enfrentó a Francia y España y que supuso el pase a la final de La Roja. Casa Real

Unos días más tarde, realizaba su viaje de fin de estudios a Canarias, donde desató la locura de los vecinos paseando junto a sus compañeros y realizando algunas compras.

El 30 de ese mismo mes, se hacía público que Leonor recibía el rango de alférez de fragata alumna y la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico aprobado en Consejo de Ministros.

Ya en julio, el 8, aparecía sin previo aviso en un acto en Zaragoza para apoyar a la Infanta, que ese día asumía su primera presidencia de honor en la Fundación Ibercaja.

Previo a la ceremonia de la tarde, se celebró un encuentro con los 25 docentes finalistas de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la institución, presidido por Sofía y en el que apareció por sorpresa la heredera. Una vez más, quería compartir con ella un momento importante en su trayectoria oficial.

El 30 del mismo mes, recibía la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco durante la entrega de los Reales Despachos de Empleo a los nuevos oficiales en la academia de San Javier. La emoción y el abrazo de Felipe VI fue el momento más emotivo. que copó todos los titulares.

El 14 de julio, Casa Real publicó en sus redes una imagen inédita: la Princesa, junto a los Reyes y su hermana, vestida con la camiseta de España disfrutando de la victoria de la selección contra Francia en el Eurostars Grand Marina tras asistir a los Premios Princesa de Girona. Un vídeo viral que dio la vuelta al mundo y que sirvió de antesala a lo que veríamos en Nueva York.

El domingo 19, desde la ciudad de los rascacielos, todos vibraban con la victoria de La Roja que se alzaba con la copa de su segundo campeonato. Bajaron al campo y vibraron con el entusiasmo de los jurados, a los que días más tarde recibirían en Zarzuela.

La Princesa, en la recepción a las autoridades baleares junto a la Familia Real. Gtres

La última sorpresa, de momento, llegaba en la tradicional recepción a las autoridades baleares en Marivent. Pese a no estar especificado en la agenda real, donde sólo figuraban los monarcas y la reina doña Sofía como asistentes, la heredera y la infanta Sofía aparecían en la velada. Era su segunda vez, pues el debut en este compromiso se produjo en 2025.

La heredera al trono deslumbraba con un conjunto formado por un top plisado de cuello redondo y sin mangas con un cierre de botón a la espalda y una falda larga a juego. Ambas prendas son de la marca española Thinking Mu.

Pero lo que más llamó la atención fue su melena rizada, de aire surfero.

En resumen, un verano de transición, cercanía y guiños a su generación que sirve de preámbulo para enfrentarse a un nuevo reto: ser una alumna más en las aulas de la Carlos III mientras consolida, paso a paso, su papel como la heredera del siglo XXI.