Las princesas quieren ir a la luna: así es Ariane de Holanda, la primera 'royal' en estudiar Ingeniería Aeroespacial

¿Imaginas una royal que cambie las tiaras por un casco de astronauta? Aún es pronto para saber si esto podría hacerse realidad, pero se puede soñar con ello tras la sorpresa que ha dado la hija menor de los reyes de Holanda al elegir su formación universitaria.

Parece que ahora las princesas quieren ir a la luna... o al menos colaborar en la exploración de la galaxia. Ariane de Holanda, de 19 años y tercera en la sucesión al trono de los Países Bajos, dio la campanada hace unas semanas al anunciar públicamente que había sido admitida en la Universidad Técnica de Delft para estudiar Ingeniería Aeroespacial.

"Es una oportunidad extraordinaria", dijo emocionada ante la cadena pública de su país. Y también lo es el nuevo camino que abre en el mundo de la realeza, donde las carreras más populares son Ciencias Políticas, Derecho o Relaciones Internacionales.

Los Reyes, con sus tres hijas en una foto reciente.

Parece evidente que son disciplinas muy ligadas a los deberes institucionales, especialmente de las herederas al trono, como la princesa Leonor o Elisabeth de Bélgica.

Pero no únicamente para ellas, la infanta Sofía, por ejemplo, ocupa un segundo puesto dinástico y también se ha decantado por los estudios típicos de las royals. Por eso, el ejemplo de Ariane es, cuando menos, original.

No lleva el peso de la corona, porque es altamente improbable que la porte algún día, lo que le da más libertad para elegir. Ariane es, quizá, la hija menos conocida de Guillermo y Máxima de Holanda, no solamente por su juventud, también por su escasa presencia pública.

La princesa Ariane, el día de su graduación tras terminar el bachillerato internacional, junto a sus padres.

Nació el 10 de abril de 2007 en La Haya y pasó la mayor parte de su infancia en Eikenhorst, en la finca De Horsten de Wassenaar. Su bautizo, celebrado el 20 de octubre de 2007 en la Iglesia Kloosterkerk reunió a más de 850 invitados. La pequeña llevó el traje de cristianar de encaje usado por su tatarabuela, la reina Guillermina en 1880 y por su padre, en 1967.

Estudió primero en la escuela pública Bloemcampschool de Wassenaar y luego secundaria en el centro protestante Christelijk Gymnasium Sorghvliet de La Haya, como sus dos hermanas. Luego cursó el bachillerato internacional en el United College Adriatic, la filial italiana del UWC Atlantic College al que acudieron tanto su hermana Alexia, como la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Como es tradición en la familia Orange, la princesa Ariane se tomó un año sabático antes de matricularse en la universidad. A partir de septiembre, será alumna de la universidad técnica pública más antigua y grande de Holanda, situada estratégicamente entre Róterdam y La Haya. Apenas 15 kilómetros separan el Palacio Real del campus.

Será a principios de septiembre cuando la hija menor de Máxima comience su primer curso de ingeniería aeroespacial, una carrera STEM con una enorme exigencia académica, con asignaturas como matemáticas, física y mecánica, junto con especialidades en aerodinámica, propulsión y diseño de vehículos espaciales.

Ariane tendrá más compañeros chicos que chicas, pues el porcentaje de alumnas en este tipo de carreras técnicas ronda el 20% según los datos. Por tanto, la princesa rompe también una barrera en este sentido y abre camino a otras royals que quieran adentrarse en los estudios STEM en un futuro.

Como decíamos al principio, podría ir a la luna, pues es una de las formaciones de los astronautas. Los ingenieros aeroespaciales tienen un amplio abanico de oportunidades laborales en aeronáutica, astronáutica y sectores relacionados.

Diseñan aeronaves y naves espaciales y también pueden aviones, satélites, cohetes y vehículos no tripulados, enfocándose en aerodinámica, estructuras y propulsión.

Le esperan cuatro años intensos de estudio antes de decidir su futuro profesional. Tal y como han confirmado los reyes de Holanda, sus estudios se consideran una actividad privada, aunque, como ha sucedido con sus hermanas, se espera que la Casa comparta imágenes de su ingreso.

La princesa Ariane no tiene una agenda oficial como tal, aunque participa con la familia en actos relevantes como el Día del Rey o el Prinsjesdag.

Ariane de Orange, en el Día del Príncipe en 2025. Gtres

Su estilo

En el terreno personal y tal y como informa la web oficial de los Orange, la hija menor de los monarcas juega al hockey y al tenis y le gusta tocar la guitarra, bailar, dibujar y cantar. La moda también está entre sus pasiones y poco a poco ha ido dando muestras de un estilo elegante y personal.

Aunque suele coger ropa prestada de su madre, la reina Máxima, también deslumbra con sus estrenos en sus apariciones públicas. El año pasado, en el Día del Príncipe estrenó un vestido azul de Victoria Beckham que la reina Letizia tiene en verde y en su versión más corta. En el tradicional posado de verano de 2025, optó por un dos piezas de rayas de Max Mara.

En los retratos oficiales de su 18 cumpleaños, eligió un vestido rojo de encaje de Self Portrait, firma que también han vestido Kate Middleton y la princesa Leonor.

La princesa Ariane es, en palabras de su madre, una joven "soñadora pero muy determinada". El hecho de que haya elegido una carrera como la ingeniería aeroespacial es muy aplaudida por los monarcas. "Estamos muy orgullosos de ella. Ha tomado una decisión valiente y estamos seguros de que será feliz", han dicho.