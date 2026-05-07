La reina Letizia viaja a Pamplona para conmemorar el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

La Reina en su primera visita del día en la capital navarra. Unai Beroiz/Gobierno de Navarra EFE

La agenda de la reina Letizia va más allá de gestos meramente institucionales. Sus semanas se llenan también de las preocupaciones sociales del momento. La cita con la que ha comenzado hoy, jueves 7 de mayo, es una de ellas.

En esta ocasión, el acto al que ha asistido la ha llevado hasta Pamplona con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En la capital navarra se ha personado para presidir una jornada que se centra principalmente en las personas mayores y los recursos destinados a acompañarlas.

¿En qué se ha traducido esta acción? En su visita a Espacio Activo, el Centro de Atención Integral que Cruz Roja Navarra ha puesto en marcha para concentrar en un mismo entorno todo el plan dirigido no sólo a este tipo de perfiles, sino también a sus familias.

La idea del proyecto pasa por ofrecer una respuesta integral: desde el apoyo durante el proceso de envejecimiento hasta esa ayuda también de los que ejercen las labores de cuidados.

También entra, por supuesto, la teleasistencia, así como las soluciones tecnológicas y técnicas para el día a día o programas cuya misión consiste en combatir esa soledad que a veces resulta arrolladora

Foto de familia con doña Letizia en el Espacio Activo de Cruz Roja en Pamplona. Unai Beroiz/Gobierno de Navarra EFE

Igualmente, en la propuesta se considera la atención a personas con deterioro cognitivo, iniciativas de envejecimiento saludable y planes enfocados a promover el llamado 'buen trato' a los mayores.

De acuerdo a la información de Casa Real, el objetivo, según explican desde la organización, es que cualquiera que llegue al centro pueda encontrar una solución o, como mínimo, una orientación sobre la misma.

Para ello, se apuesta por la coordinación de estas respuestas con los servicios públicos y otros agentes sociales.

La reina Letizia demostrando su compromiso con la institución. Unai Beroiz/Gobierno de Navarra EFE

Tras esta visita, la agenda de la Reina continúa en dirección al Museo Universidad de Navarra, que acoge el acto principal conmemorativo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La jornada de hoy, al completo, sirve para reivindicar el trabajo silencioso, que a veces sucede entre bambalinas, de los que sostienen a los demás durante emergencias, vulnerabilidades y situaciones que pueden llegar a ser extremas.

En esta segunda cita que marca el jueves 7 de mayo de doña Letizia, bajo el lema 'Compromiso', la institución de Cruz Roja Española entrega sus Medallas de Oro 2026.

Esta ceremonia se centra en poner la mirada en el valor del voluntariado y de aquellos que lo ejercen. En especial, en este organismo, imprescindible en momentos de crisis, soledad o exclusión.

Doña Letizia a su llegada a las Medallas de Oro 2026. Jesús Diges EFE

En cuanto al estilismo, la Reina ha apostado por un look casi monocromático en negro, en el que ha destacado una blusa con lazada al cuello de aire romántico, una apuesta clásica ya de su vestidor, y sus inseparables kitten heels.

La nota de color la ha puesto , uno de los tonos que sin duda va a triunfar esta primavera-verano.

Respecto a la parte de belleza, una vez su movimiento ha estado dirigido hacia la naturalidad con un maquillaje casual y orgánico y su melena peinada de forma sutil con raya al lado.

La Reina en el escenario en el que se han entregado los distintivos durante su discurso. Jesús Diges EFE

Una visita de este tipo, refuerza la estrecha relación de la Reina con Navarra en los últimos meses. Sin ir demasiado lejos, el pasado mes de noviembre presidió en Tudela el homenaje a Alejandro Amenábar que organizó el Cineclub Muskaria y el ayuntamiento de la ciudad.

Igualmente, apenas unas semanas antes había inaugurado el curso nacional de Formación Profesional en el CIP FP Lumbier. Y previamente, acompañó a Felipe VI y a la Princesa de Asturias en la primera visita de Leonor a la Comunidad Foral.