La reina Letizia, de blanco, muestra su compromiso con las mujeres de la comunidad gitana en su último encuentro

La semana ha sido intensa para la reina Letizia. El martes presidió tres audiencias en Zarzuela; y ayer visitó Granada para presidir el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona 'Arte 2026', jornada que coincidió con el cumpleaños de la infanta Sofía.

No obstante, hoy jueves 30 de abril, previo al festivo del Día del Trabajo, su agenda ha proseguido. En concreto, la madre de la princesa Leonor ha mantenido un encuentro con un grupo representativo de mujeres de etnia gitana.

Las cuestiones que han tratado en esta cita han sido de lo más variadas, pero también básicas: desde el acceso al empleo, pasando por la educación hasta la promoción y el progreso social.

Por supuesto, en la ecuación también han entrado temáticas como la discriminación, la participación social, la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres.

La reunión ha tenido lugar en la sede de la Fundación Secretariado Gitano, en Madrid. La finalidad de la misma es también visibilizar y hacer balance de los logros de los últimos años en todas estas materias.

Igualmente, la ocasión ha sido idónea para mostrar el trabajo de la institución, que se trata de un referente en este contexto que no cesa en su empeño de conseguir la inclusión real del pueblo gitano en la sociedad.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) tiene una trayectoria de más de 40 años. Todas las medidas que emprenden nacen desde un enfoque intercultural y actúan tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo.

De acuerdo a los datos que ofrecen desde Casa Real, más de 120.000 usuarios han participado en alguna actividad del organismo. Asimismo, han atendido a casi 20.000 más en itinerarios personalizados.

Si en la cita de ayer en Granada la reina Letizia escogió el fucsia para definir su look, hoy ha vuelto a hacer una apuesta monocolor. En este caso, su mejor aliado ha sido el blanco.

Una vez más ha decidido llevar uno de sus infalibles trajes. En su sencilla chaqueta, con cuello a la caja, destacan los botones plateados, que no sólo adornan la línea de cierre, sino que también corona los bolsillos de la prenda.

Por otro lado, en cuanto a su look de belleza, de regreso a una de sus combinaciones preferidas: una estética natural en cuanto a maquillaje y una melena peinada, pero no demasiado pulida, con raya al lado. Esta propuesta se ha convertido en uno de sus movimientos beauty imprescindibles de los últimos tiempos.

Tras esta cita, se demuestra una vez más que la agenda de la Reina trasciende de lo puntual. Sus compromisos son una forma de dar espacio, escuchar y dar altavoz a quienes más lo necesitan.

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