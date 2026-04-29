Este miércoles, 29 de abril, la infanta Sofía cumple 19 años y lo hace en la recta final de su primer curso universitario en Lisboa (Portugal). Con los exámenes a la vista, la hija menor de los Reyes tendrá que conformarse con recibir las felicitaciones de sus padres y su hermana, la princesa Leonor, vía móvil. Tras llegar a la mayoría de edad en 2025, muchas cosas han cambiado en su vida, tanto oficial como personal.

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Su rol institucional ha ido in crescendo, con algunas importantes primeras veces, como su debut en la recepción del Día de la Hispanidad, el encuentro en solitario con el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa o un acto de la ONCE en el que tomó el relevo de su abuela, la reina Sofía, siempre volcada con la Asociación Nacional de Ciegos de España.

Aunque no tiene agenda propia, poco a poco va adquiriendo mayor protagonismo. De hecho, este 2026 asumirá su primera presidencia de honor, la del programa Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, que la entidad ha puesto en marcha para la celebración de su 150 aniversario y que se materializará antes de verano.

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También su imagen externa se va construyendo con un estilo personal, diferente y, en ocasiones, algo trasgresor. Sofía ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono y eso determina su rol y le permite ciertas licencias.

Sus peinados, a base de trenzas, cortes asimétricos y transparencias han ido adquiriendo presencia. También los trajes de chaqueta que, como la reina Letizia y la heredera, empiezan a ser un básico de sus apariciones oficiales. En lo personal, la Infanta muestra más seguridad y aplomo, pese a su timidez. Sus gestos de cariño con la princesa Leonor siguen siendo constantes.

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Tras su 19 cumpleaños, Sofía tendrá la vista puesta en París, donde se instalará después de verano para estudiar el segundo curso de su carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Una nueva etapa apasionante para ella, que la mantendrá nuevamente lejos de palacio y de su familia. Aun así, esto no será óbice para que viaje a Madrid para asistir a citas importantes de la agenda real.