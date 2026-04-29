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Este miércoles, 29 de abril, la infanta Sofía cumple 19 años y lo hace en la recta final de su primer curso universitario en Lisboa (Portugal). Con los exámenes a la vista, la hija menor de los Reyes tendrá que conformarse con recibir las felicitaciones de sus padres y su hermana, la princesa Leonor, vía móvil. Tras llegar a la mayoría de edad en 2025, muchas cosas han cambiado en su vida, tanto oficial como personal.

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Su rol institucional ha ido in crescendo, con algunas importantes primeras veces, como su debut en la recepción del Día de la Hispanidad, el encuentro en solitario con el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa o un acto de la ONCE en el que tomó el relevo de su abuela, la reina Sofía, siempre volcada con la Asociación Nacional de Ciegos de España.

Aunque no tiene agenda propia, poco a poco va adquiriendo mayor protagonismo. De hecho, este 2026 asumirá su primera presidencia de honor, la del programa Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, que la entidad ha puesto en marcha para la celebración de su 150 aniversario y que se materializará antes de verano.

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También su imagen externa se va construyendo con un estilo personal, diferente y, en ocasiones, algo trasgresor. Sofía ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono y eso determina su rol y le permite ciertas licencias.

Sus peinados, a base de trenzas, cortes asimétricos y transparencias han ido adquiriendo presencia. También los trajes de chaqueta que, como la reina Letizia y la heredera, empiezan a ser un básico de sus apariciones oficiales. En lo personal, la Infanta muestra más seguridad y aplomo, pese a su timidez. Sus gestos de cariño con la princesa Leonor siguen siendo constantes.

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Tras su 19 cumpleaños, Sofía tendrá la vista puesta en París, donde se instalará después de verano para estudiar el segundo curso de su carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Una nueva etapa apasionante para ella, que la mantendrá nuevamente lejos de palacio y de su familia. Aun así, esto no será óbice para que viaje a Madrid para asistir a citas importantes de la agenda real.

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    Bienvenidos 18

    Justo hace un año, la Casa Real publicaba los nuevos retratos oficiales de la infanta Sofía al alcanzar su mayoría de edad. Cinco fotos nuevas, naturales y sin recurrir al tradicional boato de otras monarquías europeas.

    Ni vestidos largos, ni tiara: la hija menor de los Reyes posaba en los jardines del Palacio de La Zarzuela con pantalón y camisa y su radiante sonrisa como único y perfecto complemento. Comenzaba así una nueva etapa en su vida pública.
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    Fin de una etapa

    En mayo, tal y como hiciera su hermana, la princesa Leonor, un año antes, la infanta Sofía se graduaba en el UWC Atlantic College de Gales. Felipe VI y la reina Letizia estuvieron a su lado, como padres orgullosos. De rojo España, con un mono asimétrico de la firma Mango, la pequeña de los Borbón posaba con su diploma, con el que cerraba una etapa importante: su primera experiencia internacional.
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    Aparición sorpresa

    Su presencia no estaba destacada en la agenda real, pero la hermana pequeña de Leonor quiso asistir a la audiencia de los reyes Felipe VI y Letizia con el UWC en julio. Ahí coincidió con algunos de sus compañeros de su colegio de Gales.

    No fue lo único llamativo. Para la ocasión eligió un vestido verde del armario de su madre —no era la primera vez—. Es de la firma Zara, y Su Majestad la reina doña Letizia lo había llevado en 2023, en la entrega de los Premios Retina Eco.

    Sofía sigue su legado del reciclaje y la moda circular.
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    El abrazo

    Una imagen que no por ser habitual deja de tener importancia. La infanta Sofía asistía a la despedida de la princesa Leonor de la Armada, que recogía su despacho de manos del Rey. Cuando se reunieron en el palco de honor, la abrazó con ternura demostrando su orgullo y amor.

    Por el momento, Sofía no seguirá instrucción militar como la heredera, pero ha estado muy pendiente de todos los pasos que ella ha ido dando.
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    Estilo propio

    Desde que empezó la adolescencia, ha mostrado su personalidad a través de su imagen externa, con pequeños gestos atrevidos, pero sin duda revolucionarios en la encorsetada estética real. Prueba de ello es el peinado que lució en la entrega de los Premios Princesa de Girona en el mes de julio: un recogido con dos pequeñas trenza de raíz dibujando la parte superior de su melena.

    Aportaba así un toque diferente a su estilismo, compuesto por una blusa asimétrica y pantalones anchos, todo en azul oscuro.
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    Fútbol y encuentros reales

    La infanta Sofía es una apasionada del fútbol y el pasado verano viajó con Leonor a Suiza para apoyar a la Selección Femenina en la final de la Eurocopa. Además de verlas vibrar y bajar al vestuario para saludar a las jugadoras, la imagen del día fue esta: su encuentro con el príncipe de Gales y su hija, la princesa Charlotte.

    El futuro rey de Inglaterra había viajado con su hija para animar a su equipo, que resultó vencedor.
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    Cita de chicas

    El pasado agosto, en su primera aparición en Mallorca, Sofía salió con su madre, la reina Letizia, y su hermana a disfrutar de una tarde de cine. Algo que empieza a ser habitual en estancias en Baleares. Luciendo un sencillo vestido negro, pudo disfrutar de la proyección del documental En un lugar de la mente, dirigido por José Corbacho, en la sala Rivoli de Palma.

    La historia versa sobre la salud mental, uno de los pilares en la agenda oficial de la Reina, que transmite su interés y preocupación por este tema a sus hijas.
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    Su primera recepción

    En 2025, por primera vez, las dos hijas de los Reyes asistían a la recepción con las autoridades baleares en Marivent. Fue el 4 de agosto y vivieron en primera persona este acto al que asisten unos 500 invitados, que van pasando uno a uno en el tradicional saludo.

    Para un día tan especial, Sofía eligió un vestido de Zara, de estampado tie-dye y confeccionado con fibras de plástico reciclado.
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    Otra primera vez

    El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, la menor de las Borbón Ortiz debutó en la recepción del Palacio Real, compartiendo protagonismo con sus padres y la heredera, que vestía el uniforme del Ejército del Aire. Una presencia que refleja que su papel institucional va cobrando relevancia.
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    Transparencias

    En la construcción de su imagen oficial, la infanta Sofía va dando pasos firmes y casi inesperados. En la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en octubre de 2025, sorprendió con este original vestido de la firma española Miphai, quizá el más arriesgado hasta el momento.

    Y supo darle el toque contenido que exigía, con bailarinas planas y un chal a modo de capa.
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    Uniformadas

    El traje de chaqueta se ha convertido en el uniforme perfecto de trabajo de la Reina y por extensión, de sus hijas. En la recepción previa a los Premios Princesa de Asturias, la Infanta optó por un estilo más adulto y formal, aunque destacado por el color elegido. Su dos piezas rojo de Tommy Hilfiger acaparó todas las miradas, destacando sobre la propuesta azul y sobria de Leonor.
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    Complicidad con el Rey

    Uno de los momentos más tiernos que nos dejó la entrega del premio al Pueblo Ejemplar el pasado mes de octubre fue ver pasear a la infanta Sofía cogida del brazo de su padre. Ambos caminaron relajadamente por la localidad asturiana de Valdesoto, galardonada en aquella edición, y compartieron confidencias con muchos de los vecinos presentes. Aunque parece que la timidez es uno de los rasgos marcados de su carácter, va superándola en cada aparición.
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    En Portugal

    En septiembre, inició sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa, y Casa Real ofreció una batería de imágenes suyas en la capital portuguesa. Todas desenfadadas, con el paisaje de la ciudad de fondo, en el Palacio de Belém o paseando con sus compañeros de estudios.

    Nuevamente, una puesta en escena nada artificial para mostrar a la segunda en la línea de sucesión al trono en su camino para adquirir una formación completa que la ayude a desempeñar sus labores dentro de la Corona.
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    Un gran día para doña Sofía

    El pasado mes de noviembre, la madre de Felipe VI recibía en el Palacio Real su Toisón de Oro. A su lado, su nieta arropándola en una fecha memorable para ella. Esta es una de las fotos que nos dejó la jornada, la reina emérita y la infanta Sofía charlando después de la entrega y antes del besamanos que precedió a un almuerzo familiar y privado en El Pardo.
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    Triste adiós

    El año 2026 comenzaba de luto para la Familia Real por la muerte de la princesa Irene de Grecia, el 15 de enero. La Infanta y la princesa Leonor estuvieron tanto en el responso celebrado en Madrid como en el funeral en Atenas, siendo la primera vez que viajaban al país natal de su abuela, al menos de manera oficial.

    También era la primera vez que las veíamos en un último adiós familiar; pues no estuvieron presentes en la despedida de su tío abuelo Constantino de Grecia en 2023, aunque sí lo hicieron todos sus primos.
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    Otro acto en solitario

    Aunque no tiene una agenda propia, poco a poco, la hija menor de Felipe VI va protagonizando la actualidad real. El 30 de enero tomó el relevo de su abuela, la reina Sofía, para inaugurar en solitario un centro de perros guía de la ONCE en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. La anécdota de la jornada fue su espontaneidad cuando pudo acariciar a algunas cachorros y preguntó si podía llevarse uno.
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    El 'selfie' con Eugenia Silva

    En el marco de los Premios Princesa de Girona, la modelo y empresaria tuvo la oportunidad de presentar a las hermanas Borbón su proyecto educativo Ellas hablan en código, que tiene como misión fomentar vocaciones femeninas en el sector científico y tecnológico.

    El encuentro quedó inmortalizado con esta simpática instantánea. Eugenia Silva se mostró encantada y aseguró que el encuentro con ambas había sido "entrañable, ellas son un referente y con su cercanía y compromiso inspiran a las nuevas generación".
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    Inédita

    Pocas veces tenemos la oportunidad de contemplar escenas como esta, pero la nueva comunicación de la Casa Real y su Instagram de cuando en cuando sorprenden a todos sus seguidores. Esta estampa de la Infanta y su hermana mayor dentro de un coche —aunque Sofía aún no tiene carné— formaba parte de la colección que compartieron en redes con los momentos más destacados de 2025.
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    Debut en el extranjero

    Esta fue la primera vez que la Infanta visitó a un mandatario extranjero en solitario, de ahí su relevancia. Aprovechando su estancia en Portugal, fue recibida por el entonces presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa en el Palacio de Belém. Además de mantener un encuentro formal, posaron para los retratos oficiales y firmó en el libro de honor dejando un mensaje.