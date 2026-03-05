El cariñoso encuentro y la buena sintonía de Letizia y la Gran Duquesa de Luxemburgo en su visita oficial a España

La reina Letizia y la Gran Duquesa de Luxemburgo en el Patio de la Armería del Palacio Real. EFE

Sorpresa —en tonos verdes— en el Patio de la Armería del Palacio Real de Madrid. A las 13:00 horas de este jueves, y tras presidir la inauguración de la 45ª edición de ARCOMadrid en IFEMA, Sus Majestades los reyes Felipe VI y Letizia han recibido con honores a los Grandes Duques de Luxemburgo, que están realizando su primera visita oficial a España desde que se proclamaron soberanos de su país el pasado octubre.

Al descender Guillermo V y Stéphanie de Lannoy del coche real, lo primero que ha llamado la atención es que ambas royals, la reina Letizia y la Gran Duquesa de Luxemburgo, han elegido el mismo color para pasar el día juntas: el verde. Pero, ¿por qué este tono? ¿Cuál es la historia que se asocia a él si hablamos de monarquía española?

VERDE —acrónimo de Viva El Rey De España— era utilizado como código secreto por los monárquicos tras la proclamación de la Segunda República en abril de 1931. Ante la prohibición de símbolos monárquicos y la salida del trono y de España del rey Alfonso XIII, los partidarios del soberano vestían de verde (corbatas, prendas, complementos) para mostrar su lealtad sin represalias.

Los reyes Felipe y Letizia y los Grandes Duques de Luxemburgo en el Patio de la Armería. EFE

En nuestros días, el hecho de que alguien vaya vestido de color verde a un encuentro oficial con el rey Felipe VI, se entiende popularmente como un homenaje a él. Así se comprendió el pasado 12 de octubre, cuando la Reina lució por primera vez el vestido que ha recuperado hoy.

Y del mismo modo se entiende la elección de color del impresionante mono con capa de Stéphanie de Lannoy. Si bien Su Majestad la Reina ha combinado su traje con unos pendientes de esmeraldas de Tous, regalo de la firma por su 50.º cumpleaños, la aristócrata luxemburguesa ha optado por complementos en dorado. Ambas coinciden, eso sí, en llevar unos kitten heels -tacones bajos- en piel de color negro.

La reina Letizia y la Gran Duquesa de Luxemburgo. EFE

Tras la recepción en el Patio de la Armería y posar en las escaleras que dan acceso al Palacio Real, a las 14:00 horas, los reyes Felipe y Letizia han ofrecido un almuerzo en el comedor de gala en honor a la visita oficial de los Grandes Duques de Luxemburgo.

Los Reyes y los Grandes Duques

La relación de Felipe VI con los Grandes Duques de Luxemburgo es directamente familiar porque la familia ducal forma parte de la casa de Nassau-Weilburg, además de la casa de Borbón-Parma. Felipe VI y Letizia visitaron Luxemburgo como reyes de España en noviembre de 2014, apenas cinco meses después de su proclamación.

La Gran Duquesa de Luxemburgo, muy sonriente en su encuentro con la reina Letizia. Gtres

Llegaron al Gran Ducado invitados por los entonces Grandes Duques, Enrique y María Teresa de Luxemburgo, quienes les recibieron oficialmente en el Palacio Gran Ducal y compartieron un almuerzo de honor y varios encuentros institucionales con autoridades luxemburguesas. La agenda incluyó, además, reuniones bilaterales con las principales instituciones políticas del país, y la visita continuó al día siguiente en Bélgica.

Este viaje formó parte de la gira de presentación de los nuevos Reyes por las casas reales europeas tras la abdicación de Juan Carlos I, y tuvo un tono tanto protocolario como personal: Felipe y Letizia ya conocían a los Grandes Duques porque habían coincidido con ellos en eventos familiares y ceremonias europeas.

Por ejemplo, como príncipes de Asturias en la boda de su hijo, el entonces príncipe heredero Guillermo de Luxemburgo, con Stéphanie de Lannoy en 2012, quienes hoy visitan España como Grandes Duques.