La intensa jornada de audiencias de la reina Letizia, al detalle: implicación, cercanía y un sutil estreno

El salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela ha abierto sus puertas este 12 de febrero para una intensa mañana de trabajo. La reina Letizia se reúne con varias entidades relacionadas con la discapacidad, la salud y la investigación, una tras otra, entre las 10 y las 11.30 h de la mañana.

Este tipo de encuentros supone una parte importante de su agenda real y acude a ellos ávida de conocer avances y problemáticas existentes y siempre totalmente informada del tema. El trabajo previo de despacho de la consorte española siempre queda reflejado en sus apariciones públicas con sus discursos e intervenciones.

La primera audiencia ha sido con una representación de la Fundación Claudia Teclen, enfocada a cambiar la percepción de la discapacidad, a crear oportunidades reales para las personas que conviven con ella y transformar barreras en oportunidades. Los ha recibido con la cercanía de siempre y mostrando su implicación firme.

El gesto de complicidad de la Reina con una de las representantes de la Fundación Claudia Tecglen. Gtres

Para este tipo de compromisos, la premisa que la Reina siempre cumple es discreción en cuanto a su imagen. Hoy, ha optado por un uniforme de trabajo compuesto por unos pantalones sastre en gris y un estreno sutil: una blusa azul con una hilera de botones metálicos de la firma Antik Batik, que está rebajada en su web a 276 €.

Tras los saludos de rigor, han pasado a explicar con detalle a la Reina su labor, además de presentarle los resultados del programa piloto de la Red Intercomunitaria de Prevención del Suicidio.

También, las conclusiones del programa de alfabetización digital y formación en inteligencia artificial adaptada, orientado a fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad y a facilitar el uso cotidiano de la tecnología, contribuyendo así a reducir la importante brecha digital existente en la actualidad.​ "Nuestro objetivo es crear oportunidades reales para mejorar la vida de las personas que conviven con discapacidad": ese es su lema.

Posteriormente, la Reina se ha reunido con la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, dedicada a hacer más comprensible esta enfermedad que engloba un grupo de patologías visuales que tienen en común la degeneración progresiva del nervio óptico y puede llegar a producir secuelas importantes en la visión.

Han estado presentes algunos afectados que forman parte de la entidad. Su Majestad doña Letizia quiere apoyar a los más de un millón de personas que lo sufren y dar visibilidad a esta institución fundada en 2005.

La última del día, pero igual de relevante, ha sido con una representación de la Fundación Occident y con los premiados de la 7.ª edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra. Estos galardones destacan trayectorias que vinculan la nutrición y la alimentación con la salud; sus proyectos suelen centrarse en campos como la tecnología de alimentos, microbiota, epidemiología, obesidad y prevención de enfermedades a través de la dieta.

La Reina continúa así comprometida con esta temática, que es una de sus principales líneas de trabajo. Con esta audiencia pone en valor a quienes trabajan a favor de la salud, la prevención y el fomento de los hábitos de vida saludables.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.