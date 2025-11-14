La reina Sofía, radiante en Nueva York: un look de inspiración Letizia con un importante significado

La madre de Felipe VI es una figura clave en la monarquía española y a sus 87 años sigue desempeñando su agenda real con profesionalidad y diligencia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Su última parada ha sido Nueva York, donde ha atendido varios actos del Queen Sofía Spanish Institute en conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos en 2026.

El último tuvo lugar en Carneggie Hall, donde presidió el concierto 'Viaje al Nuevo Mundo', ofrecido por la Escuela Superior de Música que lleva su nombre. La Emérita, que siempre se vuelca con esta institución de la que es presidenta de honor, ha estado acompañada por la embajadora Ángeles Moreno; la cónsul general de España en la ciudad de los rascacielos, Marta de Blas, y la presidenta de la citada escuela, Paloma O'Shea.

Radiante y luciendo la mejor de las sonrisas, doña Sofía eligió un total look rosa para el evento: un color que su nuera, la reina Letizia, también ha lucido de pies a cabeza durante su viaje a China. Pero no sólo eso, el significado de esta tonalidad a nivel simbólico y psicológico se asocia con la calma, compasión, sensibilidad y empatía. También con optimismo.

Doña Sofía posa con las autoridades antes del concierto. Gtres

Mensajes subyacentes a través de la moda que aparecen en un momento delicado para la abuela de la princesa Leonor, no sólo por la publicación de las polémicas memorias de su marido, el rey Juan Carlos, que llegarán a las librerías el 3 de diciembre, también por la preocupación que existe por la salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia, retirada de la vida pública desde hace meses.

Sin embargo, doña Sofía, como ha hecho durante su trayectoria en la Corona, mantiene la tranquilidad y se centra en su labor institucional, siempre ofreciendo su mejor cara. En el concierto de Nueva York lució un precioso abrigo de tweed (uno de los tejidos preferidos de la reina Letizia, que también ha lucido en su última visita de Estado), con uno de sus característicos broches prendido en forma floral.

La prenda tiene un elegante aire retro y la ha combinado con un conjunto de pantalón y blusa en el mismo tono. Todo ello es de estreno y, por supuesto, de su diseñador preferido: Alejandro de Miguel, que nuevamente la hace brillar en un acto. Los accesorios, metalizados y como joyas, pendientes de perlas (igual que su nuera en la cena de gala en Pekín).

La reina Emérita disfrutó enormemente del recital, ya que de todos es sabido que es una gran melómana. Un día antes, había presidido, en el Instituto Cervantes de Nueva York, el acto conmemorativo 'Diego de Gardoqui: España en la Nueva York del siglo XVIII', que también contó con una interpretación musical a cargo de un quinteto de cuerda de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Doña Sofía, con traje de Alejandro de Miguel, en su primer acto en Nueva York. Gtres

Para este evento, también confió en el citado diseñador, en esta ocasión con un traje de chaqueta azul con blazer bordada, que complementó con tacones y bolso negro. Y volviendo a los significados de los colores, este también transmite serenidad. Además de sus muchos actos oficiales, el próximo 21, doña Sofía vivirá uno de sus días más importantes, cuando el Rey le entregue el Toisón de Oro en el Palacio Real.