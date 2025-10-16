La reina Letizia, presente en el Día Mundial de la Alimentación con un imponente traje rojo y una romántica blusa

La agenda de la semana de la reina Letizia ha quedado marcada en la jornada de hoy, jueves 16 de octubre, por su participación en el Día Mundial de la Alimentación. El acto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha tenido lugar en Roma. Además, el evento ha coincidido con el 80 aniversario de la institución.

Para la jornada, la consorte ha apostado por uno de sus colores fetiche, el rojo. A día de hoy, sigue siendo difícil olvidar aquel impactante diseño de Caprile que lució en mayo de 2004 cuando asistió a la boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson.

Una vez más, su estilismo se ha centrado en aquello que para ella en los últimos tiempos se ha presentado como infalible. La misma prenda que ya la acompañó cuando anunció su compromiso junto al entonces príncipe de Asturias: un traje. En concreto, se trata de un modelo de Carolina Herrera que ya había lucido, del que destaca su impecable sastrería.

La fuerza que le otorga el tono al imponente dos piezas ha quedado perfectamente equilibrada con una romántica blusa en color crema cuya delantera está adornada con una lazada ligera y delicada.

Sin embargo, en ningún punto esta combinación resulta cargante, ya que la estética de esta parte superior responde a la tendencia boho-chic, esa que ha rescatado Chloé y que ha conquistado tanto las pasarelas como el street style.

De sus complementos, han destacado unos zapatos que ya se asocian casi de forma inmediata a su persona: unos stiletto en color nude y acabado acharolado con, por supuesto, tacón tipo kitten.

En cuanto a su look de belleza, la Reina ha optado por su clásica melena con raya al lado, un peinado relajado al que tiene acostumbrado al público y similar a aquel por el que apostó recientemente en las celebraciones del Día de la Hispanidad el pasado domingo 12 de octubre.

Letizia saluda al Papa León XIV durante su llegada al acto. Francisco Gómez EFE

Su rol

Letizia ha tenido un papel muy significativo con su presencia, ya que es Embajadora Especial la FAO. Como no podía ser de otro modo, ha estado durante todo el evento sentada en primera fila junto a personalidades como el director general de la propia institución, Qu Dongyu.

La madre de la princesa Leonor lleva ocupando este rol 10 años, es decir, desde 2015, cuando, también en Roma, accedió a ello.

Durante esta década de labores para el organismo ha desarrollado numerosas actividades con la intención de concienciar a la gente sobre la nutrición, la seguridad alimentaria y la erradicación del hambre. Por supuesto, a lo largo de este tiempo, ha participado en la misma cita a la que ha asistido hoy de forma previa, además de en foros y cumbres de calibre mundial.

Además, ha hecho viajes a países como El Salvador y Honduras, para visibilizar el trabajo de cooperantes y voluntarios. Por otro lado, cabe destacar que es la primera figura española que ha tenido experiencia en este cargo. ​

Sobre el acto

En concreto, este Día Mundial de la Alimentación se quiere hacer especial hincapié en la idea de "un llamamiento internacional para colaborar con la finalidad de construir un futuro pacífico, sostenible, próspero", tal y como afirman desde la página web de Casa Real, dotado también, por ende, de seguridad alimentaria.

En esta ocasión, la temática de la cita es "Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores", encuentra su origen en diferentes actos y actividades de divulgación que se dan en todo el globo durante el mes de octubre.

De acuerdo a los datos que arroja el mismo sitio, se estima que en torno a 673 millones de personas viven con hambre. E igualmente, también preocupan el incremento de los niveles de obesidad y el desperdicio de comida. Todo esto no es más que el reflejo de un sistema desequilibrado donde los extremos conviven.

Por otro lado, la cuestión de la sostenibilidad en cuanto a la forma de consumo de alimentos también sacude al planeta.