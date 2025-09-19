La reina Letizia se despide de Egipto como llegó: vestida de blanco (pero con sahariana de estreno, alpargatas y abanico)

El viaje de Estado de los Reyes a Egipto nos ha dejado un sinfín de imágenes espectaculares en los lugares más emblemáticos del país y estilismos impecables con guiño a los anfitriones por parte de la reina Letizia. El blanco ha sido protagonista y no por casualidad: para los antiguos egipcios simbolizaba la pureza, la santidad, la limpieza y lo sagrado, y se asociaba fuertemente con el sacerdocio y el estado divino.

En su último día de visita, ha seguido la misma tónica. Este viernes 19 de septiembre ha arrancado con una visita al Museo de Luxor, donde los españoles Myriam Seco y José Manuel Galán les han mostrado algunas piezas halladas durante las excavaciones que han llevado a cabo en sus respectivos proyectos arqueológicos.

Posteriormente han realizado un recorrido por las tumbas del Valle de los Reyes y han visitado proyectos de excavaciones lideradas por investigadores españoles.

Tanto Felipe VI como Letizia han quedado impresionados por las maravillas que han tenido la oportunidad de ver durante este viaje de cuatro días: las pirámides de Giza, el tempo de Hatshepsut, con su nueva iluminación, la Ciudad de los Muertos...

La Reina ha optado por la sencillez en los eventos de día. Su último look así lo confirma: una sahariana blanca anudada a la cintura y pantalones níveos. Un estilo safari impoluto.

