El casual posado veraniego de Casa Real: Letizia, sus hijas y la reina Sofía disfrutan una escapada 'de chicas'

La agenda de las mujeres de la Casa Real española está siendo de lo más agitada estas semanas de verano. Pese a que de manera oficial no cuentan con actos a los que asistir, su vida no para, como bien hemos podido ver durante los Juegos Olímpicos de París donde todos los miembros de la Familia han querido apoyar a los equipos nacionales. Y tras días de emocionantes jornadas deportivas, la reina Letizia junto a sus hijas Leonor y Sofía, han decidido retirarse a disfrutar de un descanso en Mallorca. Pero no lo hacen solas.

Las tres mujeres de la Corona han disfrutado de la compañía de la reina emérita Sofía. Y en sintonía hemos podido verlas paseando, cómplices, disfrutando de la ciudad e incluso parándose a hacer alguna compra en puestos locales.

La reina Letizia junto a sus hijas y la reina emérita Sofía Gtres

