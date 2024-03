Última hora del estado de salud de Kate Middleton, en directo | La princesa de Gales confirma que padece cáncer

Tal y como la propia Kate Middleton anunció a través del famoso vídeo, su pelea real comenzó a principios de año, cuando se sometió a una primera intervención que, al parecer, había salido bien. Sin embargo, todo se torció cuando le dieron la terribel noticia de que, efectivamente, parecía cáncer.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento".

"Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiado para ellos y asegurarles que voy a estar bien".