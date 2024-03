Guillermo y Kate Middleton le contaron a sus hijos el cáncer de la Princesa "al terminar sus clases del colegio"

Este viernes, 22 de marzo de 2024, al filo de las siete de la tarde, Kate Middleton (42 años) ha zanjado de pleno todas las polémicas en torno a su salud. La Princesa ha realizado el anuncio más difícil de su vida a través de un vídeo, facilitado por el Palacio de Kensington y publicado en la cuenta oficial de los príncipes de Gales.

La esposa de Guillermo de Inglaterra (41), heredero al trono, ha anunciado que se le ha diagnosticado un cáncer, y que ya ha comenzado un tratamiento de "quimioterapia preventiva". "En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer", ha comenzado su explicación.

Acto seguido, ha añadido: "Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales. (...) Estoy bien y poniéndome más fuerte cada día, centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, en mente, cuerpo y ánimo".

Kate Middleton durante la grabación del vídeo en que ha anunciado su enfermedad. EFE

La Princesa, eso sí, no ha querido desvelar qué tipo de cáncer padece. Kate Middleton ha calificado los dos últimos meses, desde su operación el 16 de enero, de "increíblemente duros", y ha asegurado que la noticia cayó como un "impacto enorme" sobre toda su familia.

"Me ha costado tiempo recuperarme de una cirugía seria para comenzar mi tratamiento. Pero, más importante, nos ha costado tiempo explicar todo a (sus hijos) George (10), Carlota (8) y Luis (5) de una manera que sea apropiada para ellos y para tranquilizarles de que estaré bien. Se lo hemos contado al terminar sus clases del colegio. Les he dicho que voy a estar bien", ha agregado.

Precisamente, este viernes, día 22, comienzan las vacaciones escolares de Semana Santa en el Reino Unido, lo que ellos llaman easter, que se prolongarán durante 14 días.

"Como les he dicho -a mis hijos-, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar en mi mente, cuerpo y espíritu. (...) Tener a Guillermo a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para ambos", ha manifestado.

En lo que respecta al trabajo, Kate sostiene: "Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. (...) En este momento también estoy pensando en todas aquellas vidas afectadas por el cáncer. Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos".

Un portavoz del Palacio de Kensington ha confirmado que Kate comenzó un tratamiento de quimioterapia preventiva a finales de febrero, y que ahora se encuentra en un "camino de recuperación".

Kate Middleton este viernes, 22 de marzo, durante su anuncio más difícil. Gtres

El diagnóstico fue la razón por la que Guillermo se retiró de un evento el mes pasado por un "asunto personal". El Palacio ha confirmado, además, que el príncipe Guillermo continuará "equilibrando el apoyo a su esposa y su familia y manteniendo sus deberes oficiales como lo ha hecho desde principios de año".

Desde Kensington apostillan: "La Princesa quería compartir esta información cuando ella y el Príncipe sintieron que era adecuada para ellos como familia. Sus Altezas Reales comprenden el interés que generará esta actualización y agradecen el apoyo público que han recibido durante este período. El Palacio de Kensington proporcionará información cuando sea el momento adecuado y la Princesa pueda reiniciar su trabajo y sus deberes. Mientras tanto, pedimos que se respete la privacidad de la familia".

"La Princesa regresará a sus funciones oficiales cuando su equipo médico la autorice a hacerlo. Está de buen humor y concentrada en recuperarse por completo". Vestida con un suéter de rayas, con el pelo suelto y sentada en un banco al aire libre, Kate ha recordado en su mensaje a todos aquellos afectados por cáncer y les pidió que no pierdan la esperanza.

El Palacio de Kensington -residencia oficial de los príncipes de Gales- ha señalado que no van a revelar más detalles sobre la naturaleza de su cáncer ni sobre la duración del tratamiento y reivindicó el "derecho a la privacidad médica" de Kate.