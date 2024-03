La comunicación no verbal del video de Kate Middleton que anuncia que padece cáncer: atención a lo que no dice

Tras el comunicado de Kate Middleton en las redes sociales, a través de un video, en el que anuncia que padece cáncer, analizamos dicho mensaje.

En Magas hablamos con la experta en comunicación no verbal Sonia El Hakim, presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, para que nos desvele lo que vemos y lo que no vemos a simple vista.

En el video, la princesa de Gales con semblante serio y pálido, visiblemente más delgada y vestida con una camiseta de rayas permanece sentada en un banco en un jardín. Desde allí y con voz pausada, pero firme, asegura que está siendo sometida a tratamiento de "quimioterapia preventiva".

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha anunciado este viernes en un vídeo que padece cáncer y que está siendo sometida a tratamiento de "quimioterapia preventiva".



En enero, se sometió a una cirugía abdominal en la que las pruebas posteriores descubrieron que había cáncer.º pic.twitter.com/pwOwhXHdxJ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) March 22, 2024

Sin la compañía de Guillermo

"Si nos fijamos en el contexto, llama mucho la atención que haga el video ella sola, que todo el protagonismo lo está adquiriendo ella y y no está Guillermo, que al final pues ella lo menciona en su discurso y es como que falta ese apoyo", asegura la experta.

Sonia confirma que el video busca la empatía de la gente. "Hace el vídeo en un banco, de un jardín o de un parque. Entonces esto alude a un contexto personal, es decir, que no nos está hablando, o eso es lo que nos quiere mostrar, como princesa de Gales, sino como Kate".

Busca sinceridad y verdad

Y añade que "Es una forma de buscar, esa empatía. Y esto viene apoyado también, no solamente por el hecho de que esté en un jardín, en un banco, sino también por esa luz natural, el maquillaje también natural. Todo esto trata de transmitir una sinceridad en la que no hay artificios. Esto es lo que hay y ya está. Y os lo muestro y busco vuestra empatía".

Cerrar la crisis de comunicación

La experta asegura que este video zanja las especulaciones evidentemente."Con este video se entiende que quieren ya cerrar de una vez esta crisis de comunicación que ha derivado en una crisis de reputación. Y la verdad es que obviamente lo consiguen. Parece que ella está leyendo un telepromter. No hay ningún tipo de de improvisación, sino que el discurso está totalmente hilado, no piensa en el discurso y aun así, vemos algunas cosas que tienen que ver con una emoción o con algún momento de intensidad emocional alto".

Emoción controlada

"Vemos como la postura está muy contraída e inmóvil durante todo el vídeo. Ella comienza sonriendo, agradeciendo a las personas que se han interesado por ella, y cuando dice 'mientras me recuperaba de la cirugía' vemos como hace un gesto adaptador, dando un golpecito con la mano y a la vez moviendo la pierna. Y lo que empezó con una expresión facial afable porque empezaba la frase con un agradecimiento, pues acaba en una expresión seria porque realmente, aunque lo esté leyendo, es tan intensa la emoción que en ese momento seguramente siente".

La experta analiza los momentos más duros para la Princesa. "A pesar de que es leído, necesita prepararse antes de decir que han sido los dos meses más duros. Ahí, lo que hace es respirar profundo. De hecho vemos como infla las fosas nasales, hace una pausa, necesita tomarse un momento para anunciar lo que viene a continuación. Cuando anuncia que tiene cáncer vemos una expresión facial parcial, sutil, de tristeza. Quiere decir que se desliza la emoción de tristeza en su expresión facial, a pesar de que ella no quiere que eso salga".

Ella está bien

Y añade: "Desvía la mirada hacia el suelo, hace una respiración profunda y gestos con las manos. Es un momento, de máxima intensidad emocional dentro del video. Y luego, cuando anuncia que ya se lo ha explicado, que necesitaba un tiempo para explicárselo a sus hijos ahí vemos toda una serie de movimientos que podríamos decir pseudo espontáneos, que lo que tratan es de convencer de que está bien".

"No quiere que sus hijos se preocupen. Y lo dice tratando de sonreír y quitándole hierro, quiere hacerles ver que tampoco es tan grave".

También está buscando reconfortarnos a quienes vemos el video, que pensemos que bueno, no es tan grave y que seguramente no irá a más y todo quedará en ese tratamiento que está recibiendo ahora", concluye la experta.