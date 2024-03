¿Qué dudas quedan resueltas tras el comunicado de Kate Middleton?

El 22 de marzo, Kate Middleton conmovió el mundo al anunciar que padece cáncer. En el vídeo, grabado el miércoles 20 de marzo, la princesa asegura que comenzó un tratamiento de "quimioterapia preventiva".

La noticia, además de provocar una ola de reacciones de apoyo y cariño, despejó los rumores, cada vez más descabellados que rodeaban a la princesa. ¿Pero qué sabemos realmente? ¿Qué incógnitas quedaron totalmente resueltas con este comunicado? Estos son los datos que tenemos por ahora.

El diagnóstico

En el comunicado, la princesa explica que tras haber sido operada el 16 de enero, las pruebas evidenciaron que "había habido un cáncer" y que los médicos le recomendaron someterse a "quimioterapia preventiva", según informa EFE.

"En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", detalla la princesa.

La quimioterapia comenzó "a finales de febrero", según un portavoz del Palacio de Kensington, residencia oficial de los príncipes de Gales, que agregó que la princesa se encuentra en "el camino hacia la recuperación". El tratamiento, que se desarrolla en un lugar que no ha sido revelado, durará hasta que los médicos lo consideren y el calendario no se hará público.

Kensington señaló que no iba a revelar más detalles sobre la naturaleza de su cáncer ni sobre la duración del tratamiento y reivindicó el "derecho a la privacidad médica" de Kate Middleton.

El anuncio

La princesa y su esposo, el príncipe Guillermo, quisieron esperar para hacer público el anuncio porque sintieron que era lo más apropiado para su familia: sus tres hijos (Jorge, Carlota y Luis) ya han comenzado, en efecto, sus vacaciones de Semana Santa.

Kate Middleton anuncia que tiene cáncer y que está en una primera fase de quimioterapia

Primero esperaron a que Catalina asumiese el diagnóstico y se recuperase de la operación, y posteriormente, se centraron en cómo transmitir la noticia a sus hijos de la mejor manera, informa también EFE.

¿El regreso a la vida pública?

No se comunicó una fecha oficial del regreso a la vida pública de la princesa. "La princesa volverá a sus tareas públicas cuando su equipo médico le dé su visto bueno. Está con buen ánimo y centrada en una plena recuperación", señaló el portavoz.

Pese a que Casa Real había anunciado su posible regreso en abril, parece poco probable que la princesa vuelva a corto plazo. Queda la duda de si asistirá el domingo de Pascua a un servicio religioso -quizás su última aparición pública en una temporada-, tal como había adelantado la prensa. El príncipe tiene previsto retomar su agenda cuando los niños regresen al colegio tras sus vacaciones.

Ninguna crisis

El comunicado también despejó dudas sobre los rumores de crisis que rodeaban la pareja. Kate Middleton afirmó, en efecto, que contaba con el apoyo del conjunto de su familia y, de forma especial, del príncipe Guillermo. "Tener a Guillermo a mi lado es una gran fuente de confort y de tranquilidad", aclaró la princesa.