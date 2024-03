La reina Letizia cierra hoy su jornada de actos antes de las vacaciones de Semana Santa

Último acto de la Reina antes de las vacaciones de Semana Santa. Como bien sabemos, los Reyes tiene por costumbre coger vacaciones escolares por Pascua, así que, a partir de mañana, la Casa Real cierra sus puertas públicas hasta el próximo dos de abril. La Familia Real aprovecha para descansar, fuera o dentro de España, lejos de los focos públicos.

Como último acto del trimestre, Letizia ha entregado esta mañana en Madrid los Premios Discapnet a las Tecnologías Accesibles que tienen como objetivo reconocer las mejores iniciativas y acciones en el campo de las tecnologías aplicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como a las empresas, entidades u organizaciones que hayan desarrollado una labor continuada en el campo de la accesibilidad tecnológica.

En esta VII edición, el jurado ha seleccionado un total de 12 proyectos finalistas entre las cuatro categorías de la convocatoria. Como novedad en esta nueva edición, Fundación ONCE ha incorporado a los Premios Discapnet a las Tecnologías Accesibles una nueva categoría para reconocer a los medios de comunicación la difusión que realizan hacia la sociedad de las iniciativas, proyectos, productos y servicios cuya base sean tecnologías orientadas a potenciar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Como hemos entrado de lleno en la época de entretiempo, la Reina se ha vestido tal que así, con prendas de este tipo y con esos colores.

Letizia ha elegido el blanco y el verde para combinar. Como estreno, los salones. La Reina ha calzado unos salones de tacón medio en tono esmeralda, a juego con la blusa que ha lucido. No se trata de un modelo que le hayamos visto con anterioridad, aunque teniendo en cuenta el tamaño de su zapatero, puede que no sean nuevos.

Aunque puede que a muchos no les suene la camisa que ha lucido esta mañana en Madrid la esposa de Felipe VI, lo cierto es que no es para nada nueva. La primera vez que la vimos fue hace mucho tiempo, en 2018, para un acto en Zarzuela. Entonces no supimos la marca, pero recordamos que la combinó con una falda estampada de leopardo de Roberto Verino. Una combinación rara que llamó mucho la atención. Después, nunca más la volvimos a ver.

Si eres de esas personas que siguen las tendencias no te habrá sorprendido nada ver el color de los pantalones de Letizia. El blanco es super trendy esta temporada y ese es el tono que ha elegido. Se trata de un modelo largo, algo acampanado en la zona del bajo, un patrón que a ella le gusta mucho y que luce de forma continua en distintos modelos.