Virginia, madre de 14 hijos: "Estuvimos en el paro 2 años y fue duro, pero tampoco hizo que nos agobiaramos"

Tener una familia numerosa en España no es solo una elección vital, también es un ejercicio diario de resistencia económica y organización para la gran mayoría de familias. Con el coste de vida disparado y los salarios ajustados que apenas cubren lo esencial, muchas de estas familias se enfrentan al difícil reto de llegar a fin de mes.

Un contexto en el que destaca la historia de Virginia y Rubén, un matrimonio de Burgos con 14 hijos y que llevan ya 20 años casados. Un ejemplo de que sostener un proyecto familiar de gran escala como el suyo, no es posible sin mucho compromiso, organización y algunas renuncias personales. "Nunca pensamos en tener tantos hijos, pero sí teníamos claro que íbamos a recibir los que vinieran", aseguran en el canal de YouTube de Pedro del Castillo.

Y es que, para Virginia la maternidad total nunca ha tenido "un número prefijado": "Venimos de familias numerosas y sí que pensamos que podríamos tener familia numerosa, pero nunca pusimos un número, ni siquiera sabemos si vamos a tener más", confiesa.

Una realidad aparentemente imposible con el difícil contexto económico actual, pero este no ha sido un freno para llevar a cabo su objetivo de ser padres de familia numerosa. Ambos han conseguido llevar una vida estable dentro de sus posibilidades, incluso en una de sus etapas económicas más difíciles.

"No nos agobiamos económicamente", aseguran. "Llegamos a estar antes de eso dos años en el paro con seis hijos, sí que era más duro económicamente, era más complicado. Pero tampoco era para gobiarnos". Una situación que ellos mismos confiesan haber elegido y a la que pudieron adaptarse. "Nos hemos adaptado cuando teníamos poco y cuando teníamos mucho".

Contar con una vivienda en alquiler, ingresos modestos y limitaciones económicas por el camino, no les ha impedido sostener su proyecto vital. "Yo soy técnico de alarmas, me dedico a la reparación de alarmas y sí, con lo que gano llegamos, pero luego hay limitaciones como la del coche o la de la vivienda, que no la podemos comprar", explica Rubén.

Por su parte, Virginia renunció a su carrera. Ella estudió periodismo y acabó dejándolo para dedicarse al cuidado de los hijos: "Cuando me preguntan si trabajo siempre digo que, fuera de casa no, pero en casa sí y mucho. Me dedico a estar con los peques y la familia", confiesa.

Y es que, la magnitud de su familia impresiona allá donde van. "Una vez entramos en un museo y había entradas para colegios y entradas para particulares, íbamos a por la de particulares y nos dijeron: 'No, la entrada de grupos y colegios no es por aquí'", relata Virginia.

Coste económico de una familia numerosa

Situaciones cotidianas que son solo una muestra de lo que significa tener una familia de ese tamaño, pero el verdadero reto se encuentra dentro de casa: "El tema de la ropa es de lo más complicado en una familia numerosa porque es lo que más trabajo da", asegura Virginia. "Sitios para guardar la ropa y armarios sí que hay suficientes, el problema es más lavar, secar, planchar y toda esa circulación de ropa".

En lo que respecta al coste energético, este también pesa. "Cuando subió la luz intentaba poner la lavadora por la tarde pero me generaba un estrés horrible, además que normalmente pongo dos lavadoras diarias, así me daba mucho trabajo por las tardes. Ahora procuro hacer todo el tema de la ropa por la mañana para que por la tarde, cuando están los niños en casa, tenga más tiempo para estar con ellos pero lleva bastante tiempo", asegura.

Y aún así, incluso pequeños gestos como acertar con quién es cada prenda resultan una tarea: "Muchas veces no sé de quién es la ropa, me guío por las tallas. Entonces se lo dejo y ellos lo reparten".

Mantener una despensa para tantas bocas también requiere organización en las compras del supermercado. "En la despensa procuramos tener sobre todo productos no perecederos. Tenemos proviciones de pasta, de arroz, tomate, aceite, y lo tengo todo etiquetado. Nosotros usamos dos paquetes de macarrones por lo menos para comer si estamos todos", cuenta la madre.

En cuanto al transporte, recientemente adquirieron una furgoneta de 9 plazas porque llevaban "más de dos años sin coche". "Me gustan los coches deportivos, pero no me queda otra que tener furgonera. Hasta hace poco no teníamos coche para movernos. Hasta que paguemos todo, un segundo coche es impensable", dice Rubén.

El vehículo tampoco pudieron comprarlo de golpe: "Comprarla de golpe era impensable, así que todos los meses pagamos una mensualidad durante 8 años", detalla.

Una historia que refleja los retps de muchas familias en España y más aún de cualquier familia numerosa en el país, especialmente en un contexto económico donde conciliar ingresos ajustados con las necesidades de un hogar grande requiere una planificación constante.