Lourdes, madre de 11 hijos: "En la compra semanal nunca faltan 4 litros de leche para desayunar y 24 huevos"

En España, se estima que hay entre 765.000 y 820.000 familias numerosas con título en vigor, según los últimos datos recogidos por organismos como Statista. Aunque la cifra puede variar ligeramente, se calcula que en torno a 800.000 hogares cuentan con este reconocimiento oficial.

Estas familias suponen aproximadamente el 6 % del total en el país, pero reúnen un volumen mucho mayor de menores, lo que las convierte en un pilar fundamental para el relevo generacional. Es el caso de Lourdes Álvarez, quien comparte en su cuenta de TikTok, @solosomos13, cómo se organiza a diario en una casa con tantos integrantes.

Desde cómo planifican la compra para ahorrar tiempo y dinero hasta recetas fáciles para muchos comensales o trucos de orden y logística doméstica. En uno de sus vídeos,Lourdes detalla también los alimentos imprescindibles en su compra semanal. Una lista que no solo cubre las necesidades de una familia, sino también las visitas habituales de amigos e invitados.

Alimentos claves en la compra

"Lentejas, huesos de ternera, espinazo, solomillo de pavo, queso... Aunque parezca mentira, esta es la compra de una madre de 11 hijos para una semana", explica en uno de sus vídeos donde muestra un ticket de la compra de grandes dimensiones. Lourdes aclara que la lista es tan extensa porque "siempre somos muchos en casa".

Entre los productos que nunca faltan destaca los básicos del desayuno y de las comidas y cenas rápidas: "Incluimos 4 litros de leche para desayunar, dos docenas de huevos para hacer tortilla de patata o huevos fritos con los que remato mogollón de comidas porque tengo invitados extra prácticamente todos los días", confiesa.

La logística se multiplica cuando se suman amigos a la mesa, algo habitual en su casa: "Eso de que donde comen 13 comen 15 es una leyenda urbana. Lo tienes que hacer súper bien para poder acoger y nosotros estamos encantados de que vengan amigos de nuestros hijos. Vale la pena".

¿Cómo consigue que todo funcione? Lourdes lo tiene claro: "Pues complementando con huevos fritos con patatas y mucho cariño", asegura.

Sin embargo, organizar la despensa se ha vuelto aún más crucial para cualquier familia y más aún para familias numerosas como la de Lourdes. Y es que, en un contexto de inflación como en el nos encontramos y con la constante subida de alimentos de primera necesidad como los huevos o la carne, la improvisación debe quedar fuera de la ecuación.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los huevos se han encarecido un 30 % en los once primeros meses del año y productos como el chocolate, el cacao o el café también han experimentado subidas notables. Una realidad que obliga a planificar cada compra al detalle para llegar a todo sin disparar el presupuesto.