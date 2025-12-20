Una pareja de jubilados, sobre cómo viajaron 12 años sin pagar alojamiento: "Ahorramos 5.000 € en alquiler"

Viajar por el mundo no tiene edad. Aunque muchas veces se asocia con la juventud, cada vez son más las parejas jubiladas que demuestran que la jubilación puede ser también el mejor momento para hacerlo.

Y no hablamos solo de los tradicionales viajes del Imserso que disfrutan cientos de jubilados españoles cada año, sino de ejemplos como el de Claudine y Jean-Louis, una pareja que ha encontrado la fórmula para recorrer el mundo varias veces al año sin apenas gastar.

Con 74 y 75 años respectivamente, estos dos jubilados han dado con un sistema que les permite ganar un dinero extra más allá de su pensión y gracias al cual pueden permitirse viajar con alojamiento gratis entre tres y cuatro veces al año. Un estilo de vida que su pensión de jubilación conjunta, de 2.400 euros mensuales, no les habría permitido sin este método.

Se trata de un sistema que les permite ahorrar hasta 5.000 euros al año, manteniendo una vida cómoda y con estabilidad financiera. Ambos compartieron su experiencia a través de una entrevista para Le Figaro Emploi, donde explican que descubrieron este modelo hace ya doce años, y desde entonces no han dejado de aplicarlo. Lo que para muchos es solo un sueño, ellos lo han convertido en su día a día.

La clave de todo ello es DomSitting, una plataforma de voluntariado especializada en el cuidado de casas dirigida a personas jubiladas. A través de ella, pueden alojarse gratis en viviendas de terceros a cambio de encargarse de tareas básicas durante la ausencia de los propietarios.

Gracias a este sistema, han podido viajar juntos sin renunciar a ahorrar ni una parte de su pensión. "Cuando aceptamos una asignación, firmamos un contrato que detalla lo que podemos y no podemos hacer. Por ejemplo, no se permite recibir invitados", explica Claudine.

"Solemos llegar un día antes para que los dueños nos expliquen la casa y compartimos una comida con ellos antes de que se marchen", explican.

En la plataforma pueden elegir entre pequeñas casas rurales en Francia o destinos más lejanos como Países Bajos o Suiza. Más allá del ahorro en el alquiler, también evitan pagar gastos de luz, calefacción o agua. "En Estrasburgo estuvimos cinco semanas. Solo el alojamiento habría costado varios cientos de euros. Así podemos destinar ese dinero a otras cosas o simplemente ahorrarlo", añade Claudine.

Calculan que, con este sistema, se ahorran unos 5.000 euros al año a pesar de haber viajado ya por Córcega, el norte de Estrasburgo, País Vasco y muchas otras regiones. Una forma distinta de entender la jubilación, como una etapa para disfrutar viajando y sin preocupaciones: "Cuidar casas es sencillo y nos permite vivir experiencias que nunca habríamos podido permitirnos".

Y no esperan detenerse: "Seguiremos mientras tengamos salud", aseguran. Un modo de vida que demuestra que la jubilación también puede ser sinónimo de aventura, libertad y nuevos comienzos.