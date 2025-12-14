Belén, defensora de la compra inversa, sobre cómo llena la nevera con 150 € al mes: "Vivo en pareja y siempre sobra"

Llenar la nevera en España se convierte cada día en una tarea cada vez más difícil para muchas familias. Un objetivo que se vuelve todo un reto con unos precios que no dejan de subir como los actuales o especialmente si se vive en pareja o con hijos. Un esfuerzo por ajustar el presupuesto en el supermercado que no deja intensificarse y no es casualidad: hoy llenar la cesta cuesta más que hace un año.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la cesta de la compra se ha encarecido un 2,5 % en los últimos meses, una cifra que, sumada al incremento acumulado desde 2021, supera ya el 35,5 %. Esta escalada de precios ha llevado a muchos hogares españoles a cambiar sus hábitos de consumo y a ajustar cada vez más su forma de comprar.

Aun con este panorama tan complicado, existen alternativas que ayudan a recuperar el control sobre el gasto familiar. Una de ellas es la llamada compra inversa, una estrategia de ahorro en el hogar que cada vez tiene más seguidores. Belén, creadora de contenido, es una de sus mayores defensoras y asegura que gracias a este método ha conseguido ahorrar sin tener que renunciar a comer bien.

Belén explica que la clave de la compra inversa está en la planificación. "Para hacer la compra a la inversa, lo primero que hay que hacer es planificar los menús", señala. Para ello, propone sentarse en familia, por ejemplo un domingo por la noche y decidir qué se va a comer y cenar durante la semana. Después, se revisa lo que ya hay en casa y se aprovechan esos productos para integrarlos en los menús. Solo una vez hecho ese repaso, se elabora la lista de la compra, incluyendo únicamente lo que falte o se haya terminado.

Además del ahorro, este sistema permite reducir el desperdicio de alimentos, algo que Belén considera fundamental. "Así compras solo lo que necesitas, reduces el desperdicio de comida, ahorras y evitas acumular cosas que no necesitas. Cuando te queda poco de algo, es cuando debes reponerlo y si aún tienes, sigue tirando con eso. Desde que aplica este método de planificación y ahorro, asegura que todo le funciona a la perfección.

Belén también destaca que este método se puede ajustar a cualquier tipo de hogar. "Si hay niños, con 150 euros no vas a comer, pero una persona sola con 150 euros al mes puede comer a no ser que tenga algún problema de alergias o intolerancias por el que tenga que gastar un poco más de dinero", señala.

Y es que, como bien saben muchas familias, el gasto en alimentación aumenta considerablemente cuando hay niños en casa y hay que preparar menús más variados y complejos.

Aun así, su experiencia personal demuestra que se puede mantener una buena alimentación sin gastar de más. En uno de sus vídeos, Belén cuenta que "mi marido y yo tenemos un presupuesto de 300 euros por mes entre los dos y muchas veces nos sobra. Andamos alrededor de unos 240 euros para comer durante todo el mes y tengo el congelador a rebosar y mucha comida en la nevera", afirma, como prueba de que la organización marca la diferencia.

Un sistema de ahorro especialmente valioso y útil en un contexto marcado por una inflación que no deja de crecer y unos precios en el supermercado que siguen alcanzando niveles de récord en España.