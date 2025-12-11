Una pareja pasa su jubilación de crucero: "Es más barato que una residencia y llevamos más de 500 días de viaje"

Esta pareja de jubilados conocidos como Marty y Jess Ansen han decidido vivir su jubilación de una forma muy distinta a la mayoría. Y es que, mientras muchos mayores en España necesitan ajustar al máximo sus planes por sus bajas pensiones, el coste de vida o los elevados precios de las residencias, esta pareja ha optado por un modelo de vida diferente.

Una forma de retiro que puede parecer a primera vista extravagante, pero que ellos mismos aseguran que es mucho más económica y emocionante. Esta consiste en vivir permanentemente viajando en crucero por el mundo.

Un modelo de jubilación alejado de las escapadas y viajes ocasionales con el Imserso que hay en España. Esta pareja australiana embarcó en 2022 en el Coral Princess con la idea de recuperar el tiempo perdido durante la pandemia y desde entonces no han dejado de navegar. Y es que, en apenas dos años han acumulado más de 51 cruceros y 500 días en alta mar.

"Es nuestro estilo de vida. ¿En qué otro sitio se puede ir a cenar, ver un espectáculo y bailar? Durante el día tenemos un montón de actividades", explican. Lo que empezó como unas vacaciones largas se ha convertido en una rutina soñada: conocer nuevos destinos y hacer amigos sin preocuparse por facturas, alquileres o tareas domésticas.

"Hemos olvidado cómo hacer la cama", bromea Marty en una entrevista con A Current Affair, reflejando la despreocupación con la que ahora viven.

Una pareja de jubilados reserva 51 cruceros seguidos

La tripulación ya los considera celebridades a bordo. Algo que no sorprende, ya que los Ansen llevan una vida sin estrés, con todas las comodidades y sin los gastos imprevistos o la soledad que a menudo afectan a muchas personas cuando alcanzan la etapa de jubilación.

"No tenemos que preocuparnos por el supermercado ni por pagar facturas", cuentan mientras siguen encadenando crucero tras crucero. "Simplemente seguimos reservando el siguiente", resumen con naturalidad.

Antes de la jubilación ya habían hecho 30 viajes en crucero, pero fue la pandemia y sus restricciones lo que les impulsó a dar el salto definitivo. Desde entonces no tienen intención de volver a tierra firme de forma permanente. Una historia que ha inspirado a otros jubilados por todo el mundo, que ahora se plantean este modelo de vida como una alternativa real a la jubilación.

Entre los 2.000 y hasta más de 4.000 euros que puede costar una plaza en una residencia en España, vivir al mes en un crucero en los casos más económicos puede situarse entre los 3.000 y 4.000 euros al mes, con alojamiento, manutención, entretenimiento y atención médica incluida. Para los Ansen, la elección está clara.