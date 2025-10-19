Jordi Segués (41), experto en desarrollo personal: "Si alguien solo te trata bien cuando te necesita, tienes la respuesta"

Las relaciones forman parte esencial de nuestras vidas, ya sean de pareja, familiares, de amistad o laborales. Pero no siempre son saludables. En algunas ocasiones, pueden llegar a volverse tóxicas y afectar de forma directa a nuestra salud mental y emocional. Identificar esos patrones de comportamiento de las personas con las que conviene mantener distancia es clave para evitar daños futuros y aprender a poner límites.

Este no es un tema menos ni aislado. De hecho, es una realidad cada vez más visible en España donde, según un estudio de la Universidad de Barcelona, un 10,1% de los adolescentes españoles ya ha sido víctima de conductas de control dentro de sus relaciones de pareja. Un dato que refleja hasta qué punto los vínculos tóxicos pueden comenzar desde edades muy tempranas y la importancia de identificarlos a tiempo.

Sobre esto habla precisamente en uno de sus vídeos el experto en desarrollo personal, Jordi Segués, quien se focaliza precisamente en aquellas personas que merecen ser ignoradas y en aquellas que, por el contrario, solo quieren ayudarnos. Para el experto, la mejor forma de reconocer ambos patrones es prestando atención a cómo nos hacen sentir y actuar: "Esto me ha pasado y me sigue pasando pero deja de perder tiempo con esas personas que te tratan bien el día que te necesitan y actúan como si no existieras el día siguiente, ignóralas. Pon límites", subraya.

En contraste, explica que las personas que realmente nos quieren son las que nos empujan a crecer, incluso cuando eso resulta incómodo. "La persona que te reta a salir de tu zona de confort es la que más te quiere pero toda la vida nos han hecho creer que quien más te quiere es quien nos acepta tal y como somos ¿cómo podría quererte de verdad si creo que puedes dar más, si tienes potencial y no te impulso a hacerlo? Si insisto es porque me importas porque quiero que te conviertas en tu mejor versión, quiero que seas feliz que veas más allá. Osea preocúpate el día que deje de insistir", asegura.

Para el experto, aprender a poner límites no significa ser egoísta o cerrarse a los demás, sino lo contrario: es una forma de cuidar de uno mismo y de crear vínculos sanos y equilibrados que puedan ayudarnos a seguir creciendo. Y aunque detectar estos patrones tóxicos no siempre es fácil, hay otros comportamientos que deberían hacernos parar.

Algunos de los que habla en sus vídeos el experto tiene que ver con aquellas personas que critican constantemente y cuestionan tus decisiones, corrigen lo que haces o incluso tienen cosas que decir sobre tu manera de actuar. Todos estos comportamientos se muestran bajo una aparente seguridad, bajo la que imponen su criterio y acaban haciendo que la otra persona se sienta insegura y dependiente. Un comportamiento que puede minar la autoestima de quien lo sufre y generar una fuerte sensación de inutilidad.

También es importante prestar atención a quienes adoptan el rol de víctima permanente, siempre desde la queja y el pesimismo y la necesidad de atención. Relacionarse con alguien así genera desgaste y agotamiento, sobre todo cuando nunca parece haber espacio para la alegría o la solución. Aprender a identificar estos patrones, no solo ayuda a protegerse, sino también a construir vínculos más equilibrados y sanos.