Kevin Anguila, experto en finanzas: "Si ganas 1.500 euros y tu pareja 2.000 es injusto dividir los gastos por igual"

Cuando una pareja empieza a vivir bajo el mismo techo tienen que hacer frente a diferentes tareas y rutinas del día a día. Pero también tienen una responsabilidad común para pagar los gastos.

Ya sea el agua, la luz, el gas, la comunidad o la comida. Son muchos los pagos mensuales que deben hacer. Una forma habitual de dividir estos gastos es a partes iguales entre los dos miembros de la pareja.

Sin embargo, esta no es la mejor opción. "El clásico 50-50 es un poco injusto", explica Kevin Anguila, educador en finanzas y consultor de servicios financieros.

En su cuenta de TikTok @kevinvest.aj enseña diferentes estrategias personalizadas en relación con las finanzas y la economía.

Kevin explica cuál es el cálculo para dividir los gastos con tu pareja, teniendo en cuenta que existe una diferencia de sueldos entre ambos.

El educador plantea un caso en el que tú pagas 1.500 euros y tu pareja 2.000 euros, el primer paso es "sumar los ingresos de ambos, que eso va a suponer el 100%".

Posteriormente, esos 3.500 euros de ingresos "vas a dividirlo por la cantidad de ingresos totales entre los dos".

Este resultado se multiplica por 100 y "te va a dar el porcentaje exacto de lo que tiene que aportar cada uno", sostiene Anguila.

El educador en finanzas pone un ejemplo práctico: "Imagina que tienes gastos mensuales de luz, agua, gas y comida por 500 euros. De esta manera, uno de ellos aportará 215 euros y la otra persona 285.

El objetivo de este método es asegurarse "una igualdad entre los dos, a la vez que compartís responsabilidades acorde a vuestros ingresos".

"Esto lo puedes hacer con todo y es increíble. Así podéis empezar a aplicarlo para mejorar vuestras finanzas", concluye el consultor.