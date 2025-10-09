Un jubilado sobre la realidad del amor en la tercera edad: "En el centro de día ligan más las mujeres que los hombres"

En los centros de día, además de jugar al dominó, charlar y compartir meriendas, también hay lugar para algo que muchos creen que se acaba con los años: el amor.

Y es que aunque parezca sorprendente, las nuevas ilusiones también florecen entre los jubilados que acuden cada mañana a estos espacios de encuentro.

Muchos de los mayores coinciden en que el amor no tiene edad, aunque sí saben que cambia la forma de vivirlo. Y es que llegados a una edad ya no se trata de planes a largo plazo, sino de compañía, cariño y ganas de compartir momentos juntos.

"Hablan de los jóvenes, pero aquí se da mucho", comienza diciendo uno de los jubilados que acude cada día a distraerse en este centro de día.

En una conversación con la periodista Thais Villas para La Sexta, fueron muchos los mayores que le confesaron que muchos de esos encuentros acaban siendo "fructíferos".

"Pero ligan más las mujeres que los hombres, ¿eh? Las mujeres son más echadas para adelante en ese aspecto", asegura entre risas otro de los jubilados entrevistados.

Y parece que tiene razón. Según detalla Sofía, una trabajadora de un centro diurno para mayores de Sevilla a EL ESPAÑOL, "ellas suelen tomar la iniciativa".

"Las mujeres aquí se arreglan más, se apuntan a todas las actividades y no tienen reparo en hablar con quien les gusta", explica la joven. Los hombres, en cambio, suelen mostrarse más reservados, sobre todo si han enviudado.

El amor en la tercera edad ya no se esconde. Y es que aunque no todos buscan tener una nueva pareja, muchos disfrutan del simple hecho de sentirse queridos o de tener a alguien con quien compartir el día.

Pues, a estas alturas de la vida, lo que uno quiere es estar acompañado y reírse un rato, sin necesidad de mirar atrás con tristeza. Y eso, en el fondo, también es amor.