Kimberley Byrom, la mujer tras las experiencias más VIP de la Fórmula 1 de Madrid: "México es el país más interesado"

Es la primera vez en Madrid que llega el calor y no todo el mundo está pensando en la playa o el mar. A punto de entrar en los meses de vacaciones, y lo que ocupan las conversaciones de muchos grupos es, precisamente, la vuelta y el Gran Premio de Fórmula 1 que, por primera vez, tendrá su sede en la capital del 11 al 13 de septiembre.

El circuito de MADRING ha despertado mucha expectación por ser urbano, casi de quita y pon, y por una curva espectacular a la que han llamado La Monumental, que tiene en vilo a los propios pilotos pero también a los aficionados e incluso a los no tantos.

Si la capital de España se ha convertido en objeto de deseo para más de 10 millones de turistas cada año, después de eventos como el Máster 1000 de Tenis o partidos de ligas americanas, ahora todo el mundo piensa en cómo será la experiencia más VIP que se ha creado en nuestro país alrededor de un evento deportivo.

Kimberley Byrom, momentos antes de la entrevista. Eva Calzadilla

Detrás de ese mundo mágico está Match Hospitality, la empresa que ha conseguido el contrato para los próximos 10 años, y Kimberley Byrom, su directora global de la marca y una experta organizadora de eventos que sabe mucho de lujo, moda y de cómo adelantarse a lo que el cliente quiere incluso antes siquiera de que lo piense.

A la entrevista con EL ESPAÑOL llega con una maleta negra donde podría caber la vida de cualquier persona, pero que ella usa de puente entre su casa, en Valencia, y sus múltiples viajes a Madrid para revisar cómo va todo. "Vamos cumpliendo los plazos, totalmente a tiempo", advierte para quienes pudieran tener alguna duda sobre Madrid.

Un casco y un coche de F1 de chocolate. Eva Calzadilla

"Es un reto cuando tienes que construirlo todo desde el principio, pero también una oportunidad porque tienes opciones de pensar en cuál sería la mejor experiencia, cuál es el mejor punto de vista para nuestros clientes. Un circuito nuevo nos da eso aunque, obviamente, mientras que se construye, todo lo que estamos vendiendo es una visión, todavía no una realidad, pero estamos cerca", insiste con una sonrisa mientras se cambia sus sandalias más cómodas por unos tacones altos de color rojo, el color del circuito.

¿Cómo se ha recogido la esencia de Madrid en la zona VIP?

Nosotros siempre pensamos primero en el tipo de aficionado que vamos a tener antes de su diseño. Aquí hay aficionados de la Fórmula 1 y otros que lo que quieren es disfrutar de una experiencia que va a ser inolvidable e histórica. Queríamos traer una experiencia muy española y uno de los puntos clave de España es la comida. Trabajamos con unos restaurantes muy buenos de Estrella Michelin y otros sin ella pero que van a representar lo que se saborea de España.

¿Cuál es el perfil del cliente VIP que vendría a Madrid?

Ofrecemos una gama muy amplia. Siempre va a ser un cliente que está dispuesto a pagar para una experiencia, la más top, pero puede que sean clientes que ya viajan en first class, se quedan en un hotel de cinco estrellas y tienen puestos altos y también tenemos una opción para cualquier aficionado, con La Terminal, que es nuestro producto más asequible: 1.996 euros los dos días, con bebida y comida incluida, muchas activaciones para sentirte en un mundo de la Fórmula 1 y tu asiento en grada. La Terminal es muy importante porque para muchos podría ser la primera experiencia de hospitality y a un precio razonable, para ser un evento deportivo, que puede encajar con gente que igual piensa que no puede comprar estas entradas.

Kimberley Byrom sujeta un casco para la entrevista de El Español. Eva Calzadilla

¿Qué mercados son los que más han mostrado más interés por Madrid?

Reino Unido, México, Argentina y Francia. Latinoamérica en general está teniendo una muy buena respuesta conjunta con todos los países, pero México es el líder, el más interesado, y ya sabemos que aquí en Madrid hay una comunidad de mexicanos muy fuerte que viven y disfrutan mucho con la idea de venir a la Fórmula 1.

Haciendo números, hay que saber que en el circuito madrileño caben unos 100.000 espectadores pero sólo 20.000 podrán acceder a algunas de las opciones de la zona VIP. De ellos, sólo 2.500 tendrán una entrada para la experiencia más top, el Club 91 y sus palcos, donde seis chefs con estrella Michelin (Quique Dacosta, Iván Cerdeño, Coco Montés, Rodrigo de La Calle, Lucía Freitas y Paco Pérez) crearán el universo más estrellado por metro cuadrado.

¿Es el Club 91, el prefijo de Madrid, la joya de la experiencia?

Es una joya, sí. Su ubicación en el main street (calle principal) siempre es el main street. Es muy privilegiada y donde mucha gente quiere estar porque puedes seguir de cerca algunos de los momentos más importantes de la carrera. También aprovecharemos el buen tiempo de Madrid para su enorme terraza. Va a ser una experiencia muy lujosa, muy cerca de la pista y algo muy especial en el mundo de la Fórmula 1.

Aquí se va poder probar la cocina de seis chefs estrellas Michelin ¿cómo se ha planteado gastronómicamente hablando?

Todos son chefs españoles que van a traer sus inspiraciones, sus puntos diferentes en el tipo de comida que plantean, que se podrán probar en estaciones diferentes libremente. Es una experiencia increíble y muy enriquecida.

Si pudieras sentarte en el Club 91 con una personalidad de la Fórmula 1, ¿con quién sería?

Con Lando Norris, que es un piloto británico como yo y me encanta. Entre todos los drivers me gusta por la conversación que tiene, su humor, me parece muy divertido para estar en el Club 91.

Así será El Mirador en MADRING. Match Hospitality

Club 91 o La Terminal son los dos extremos de una experiencia VIP que abarca muchos espacios entre medias como La Azotea, con "los restaurantes top de Madrid de moda en una experiencia más casual pero con un nivel muy alto también"; El Mirador, con food-trucks; el Podium Stand, más tipo mercado gastronómico; Ignition Club, con un público más global; o Traction Club, donde el producto y la cocina en vivo son protagonistas.

¿Qué tipo de gente se verá en La Azotea, el espacio junto a la Monumental?

Va a ser el place to be. Tiene una ubicación muy especial encima de La Monumental. Es un edificio de tres plantas con dos terrazas arriba y unas vistas al cielo de la capital excepcionales. Tendrá todos los días afterparty hasta las once de la noche y se podrá aprovechar el atardecer que siempre es espectacular. Va a ser un momento impresionante que se va a quedar en el corazón de todos los invitados.

MADRING no va a tener playa, pero casi...

Hemos preparado un beach club dentro del circuito, en la zona de El Mirador, con DJs y un ambiente más festivalero, dirigido a un público más joven. Tiene unas vistas 360 al circuito y es muy cómodo con sus sombrillas, tumbonas, unas pantallas enormes para seguir la carrera... Casi como si fuera una playa.

¿Y están todas las entradas vendidas?

Las más caras, las del Club 91, sí y con lista de espera, a los que podremos ofrecerles otros paquetes. Pero para La Azotea, el Podium Stadium o La Terminal, donde se espera un público más español, aún quedan.

Kimberley Byrom, en un momento de la entrevista. Eva Calzadilla

¿Qué mensaje queréis lanzar sobre Madrid a esos clientes que vienen de fuera?

Madrid es una capital que lo tiene todo. Aun así, es posible que muchos de los aficionados que vengan todavía no conozcan la capital de España porque pasen su tiempo en la playa o en las islas y la Fórmula 1 es una muy buena excusa para descubrirla. Esperamos que la gente no venga solo para la carrera, sino también para pasar unos días más en la ciudad, descubrir sus calles, sus parques, su historia...

Kimberley Byrom tiene bajo sus pies muchos kilómetros de eventos de lujo, moda y deportivos. Por lo que sabe lo que se hace. Después de trabajar en Alexander McQueen, en el Grupo Cortefiel o Net-A-Porter, Kimberley ha participado en la organización de la experiencia VIP de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 o de la Fórmula 1 en Silverstone.

De todos los grandes eventos deportivos en los que has participado ¿qué tiene de especial la Fórmula 1?

La Fórmula 1 es un evento muy interesante porque son equipos, no países, los que compiten. Es como un torneo mundial con una energía increíble. El ambiente es muy emocionante. Además, se va viajando por el mundo y todos los años es una historia distinta, cualquier cosa puede pasar. Como deporte está creciendo mucho y atrayendo a un aficionado muy diverso, de todos los sexos, de todas las edades...

¿Incluso niños?

Los niños siempre están invitados a cualquiera de nuestras zonas, no hay problema. Además en La Terminal vamos a tener actividades especiales y simuladores para niños. Es el lugar perfecto para que no se aburran en las largas jornadas.

¿Qué te gustaría que pensaran los aficionados cuando se apague la última luz del circuito?

Que ha sido una experiencia que nunca van a olvidar y que se la llevan para toda la vida. Es algo histórico lo que va a pasar en Madrid, con un ambiente increíble, la energía, buena comida, los lugares... La competencia es muy alta pero seguro que MADRING será inolvidable porque no sólo será la experiencia de la Fórmula 1 también será la experiencia de España, algo que se siente y es muy auténtico. Y creo que nadie va a olvidar La Monumental, ni los pilotos ni los aficionados ni nadie. Esa curva va a ser el punto icónico del circuito.