Iker Ruiz, caster de Magamers 2026: "Es imprescindible tener iconos y referentes dentro del sector de los eSports"

El crecimiento de los deportes electrónicos en España vive un momento de transición. Tras años de expansión acelerada, el sector atraviesa una fase de reajuste en la que iniciativas como Magamers 2026 adquieren un papel especialmente relevante.

No sólo por su propuesta competitiva, también por su apuesta decidida por visibilizar el talento femenino en un entorno que aún busca el equilibrio real. En este escenario, las voces de quienes narran la competición resultan clave.

En conversación con Magas, Iker Ruiz, caster offline del evento, analiza su experiencia en Magamers, reflexiona sobre el estado actual de la industria y comparte cómo ha diversificado su carrera con un proyecto orientado a creadores y emprendedores digitales.

Para Ruiz, la preparación previa a un evento como Magamers no tiene tanto que ver con la mecánica del juego como con el contexto humano que rodea la competición. Tras más de cinco años narrando League of Legends, reconoce que la base técnica forma ya parte de su rutina. “No necesito demasiado ensayo, es algo que me sale natural”, comenta.

Donde realmente pone el foco es en el análisis de las protagonistas. “Es más en concreto sobre quién juegue, entender en profundidad a las jugadoras, su background y algo de contexto de los equipos”, explica.

Iker Ruiz durante la gran final de Magamers 2026. Gala Espín

A esto suma pequeños rituales físicos para cuidar la voz durante largas jornadas, como no comer demasiado y tener el propóleo a mano por si la garganta pide ayuda.

La final de Magamers 2026 superó sus expectativas. El narrador destaca el nivel competitivo y el contexto que rodeó al evento. “Me sorprendió muy gratamente ver una final de tanto nivel”, subraya, recordando que participaban algunas de las mejores jugadoras nacionales.

Más allá de la estrategia de juego, pone en valor el impacto simbólico. “El contexto favorecía mucho la generación de referentes femeninas, algo muy relevante dentro del mundo de los eSports actual”. Aunque confiaba en la organización, admite que lo más llamativo fue el ecosistema que se pudo generar en tan poco tiempo.

Esa capacidad de ser un escaparate de jugadoras en las que fijarse es, precisamente, uno de los puntos que considera clave para el futuro del sector. Ruiz pone como ejemplo a las mujeres que se apuntaron a clubes de ajedrez después de ver la serie de Netflix Gambito de dama.

En su opinión, Magamers tiene por delante un reto complejo, pero parte de una base sólida. “Los cimientos están muy bien plantados”, reflexiona.

A partir de ahí, señala el papel de iniciativas como Game Changers. “Deberían hacer mucho bien para el sector”, comenta. Especialmente en un entorno que, aunque unisex sobre el papel, todavía necesita “gente que arranque la máquina, elimine prejuicios y favorezca de verdad el ecosistema”, sigue.

Momentos emocionantes de Magamers 2026. Gala Espín

En cuanto a su propia profesión, el caster dibuja un retrato realista de su oficio en España. Para diferenciarse, apunta a una combinación de factores: buena dicción, conocimiento del juego y comunicación no verbal. Sin embargo, también introduce una variable menos visible: la económica.

“Somos pocos, probablemente menos de diez en este país quienes podemos percibir algo de ingresos del sector desde la narración. En pocos casos se superan los 1.000 euros mensuales”, explica. Una realidad que indudablemente condiciona el desarrollo profesional en este ámbito.

Esa situación conecta directamente con su visión sobre el momento actual de los eSports en España. "Estamos en la parte más baja ahora, así que es momento de que empiece a subir”, reconoce.

Lejos de ser pesimista, interpreta esta fase como un proceso de depuración. El siguiente paso, desde su visión, pasa por la llegada de nuevos actores: “Toca que lleguen nuevos inversores… y que el sector levante cabeza”, admite. Especialmente tras uno de los peores momentos de su corta historia.

En paralelo a su carrera como caster, Ruiz ha impulsado Gathered, un proyecto que responde, en parte, a las limitaciones económicas del sector.

Su origen está en una etapa de sobrecarga laboral. “No tenía vida fuera del trabajo y los estudios”, recuerda, tras compaginar múltiples empleos con formación en programación y marketing.

Iker Ruiz junto a Rym Salloum, integrante del equipo ganador. Gala Espín

La idea surgió junto a un profesor de programación, con un objetivo claro, “generar un ecosistema para creadores que potencie su economía”, comparte. Y desde el inicio tuvo claro su compromiso con este emprendimiento.

Lo que diferencia a este software de otros similares, según explica, es su enfoque práctico y colaborativo. “Está construido alrededor de los early adopters”, señala. A partir de un MVP, trabajaron codo a codo con los primeros usuarios para desarrollar una herramienta integral.

El resultado busca ser una solución completa, una "navaja suiza" que abarque desde la creación de webs hasta la facturación o la organización de eventos, todo conectado, centralizado y con facilidades para extraer datos y sacar conclusiones.

La trayectoria de Iker Ruiz refleja bien las tensiones y oportunidades de los deportes electrónicos actuales: pasión y precariedad, crecimiento y ajuste, visibilidad y necesidad de referentes.

En un momento clave para la industria, su mirada combina experiencia y pragmatismo, con una idea clara de fondo: el futuro del sector dependerá tanto del talento dentro del juego como de la capacidad de construir un sistema sostenible fuera de él.