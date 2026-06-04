Monjas, cocineras, bordadoras y una futura jefa de prensa laica: las otras protagonistas de la visita del Papa a España

Tal vez no estén en primera fila. Tal vez sus nombres no aparezcan en los grandes titulares del sábado, cuando León XIV aterrice en Madrid. Tal vez nadie les pida un selfie ni las entrevisten los periodistas acreditados en la Real Casa de Correos. Y sin embargo, sin ellas, no habría misa en Cibeles, ni mantel sobre el altar en Tenerife, ni cena en la Nunciatura Apostólica.

Mientras medio país mira a los atascos, a las estaciones de metro cerradas y al dispositivo de seguridad sin precedentes, en los despachos se hace otra cuenta: cuánto va a dejar el Papatour en la caja. La Conferencia Episcopal Española calcula que los siete días del pontífice en España tendrán un coste organizativo en torno a los 25 millones de euros.

Frente a esta cifra, se espera un retorno de más de 150 millones en consumo, turismo y visibilidad internacional: seis euros de impacto por cada euro invertido. El viaje se ha integrado incluso en la campaña "We Build Peace. Good things are happening in Spain" con la que Turespaña busca posicionar al país como lugar de paz, cultura y convivencia.

La otra cara de ese balance se escribe en los claustros y, además, en clave femenina. Para que en Cibeles sea posible distribuir 460.000 formas consagradas entre cientos de miles de fieles, una red de conventos de clausura ha convertido su rutina en una cadena silenciosa de producción litúrgica.

Las Carmelitas Descalzas de la Sierra Norte de Madrid han elaborado más de 150.000 hostias en apenas mes y medio, turnándose para cocer, cortar y contar las formas. En el monasterio de Maluenda, Zaragoza, una comunidad de 15 religiosas lleva tres meses levantándose antes del amanecer para amasar más de 300.000 obleas sagradas para la visita.

A ellas se suman comunidades de Soria, Talavera o Elche, que han repartido el trabajo para que la eucaristía llegue a tiempo y en cantidad suficiente. Todo ese esfuerzo quedará concentrado en unos pocos días —entre el 6 y el 12 de junio, concretamente—, disuelto entre el gesto rutinario de la comunión masiva y el furor provocado por la aparición de León XIV.

En Tenerife, más preparativos se concentran tras los muros del monasterio de Santa Clara de La Laguna. Allí, las clarisas han estado trabajando en la elaboración de unas 40.000 hostias para la misa de la última jornada, la confección del mantel que cubrirá el altar papal y la creación de un repostero con el escudo que presidirá el balcón del Obispado.

Comunidad de clarisas de Santa Clara de La Laguna. Página oficial del Monasterio y Museo de Santa Clara

En paralelo, se sabe que las Concepcionistas Franciscanas de Garachico han ido cosiendo a mano las banderitas blancas y amarillas que decorarán balcones y coches durante el recorrido del Papa por la isla, otro trabajo repetitivo y realizado desde la máxima discreción y generosidad sin el cual la escenografía del esperado viaje sería muy distinta.

En cualquier caso, no sólo se trata de pan y ornamentos. La bebida que llegará al cáliz del jefe de la Iglesia católica en una de las grandes celebraciones saldrá del monasterio de las monjas mínimas de Jerez de la Frontera, una comunidad con siglos de historia que ha elaborado el vino litúrgico especialmente para esta ocasión.

A todo esto se suma el trabajo de 16 monasterios dispersos por Castilla, Navarra, Cataluña y Andalucía que, coordinados por la Fundación Contemplar, se han encargado de trenzar decenas de miles de decenarios —pequeños rosarios de bolsillo— que se han convertido en uno de los objetos devocionales oficiales de la semana.

Vatican News describe cómo las comunidades respondieron a la propuesta de esta red dedicada a apoyarlas a través del trabajo artesanal: primero 1.000, luego 2.000, después varios miles más, con jóvenes voluntarios que van a ayudar a empaquetar los rosarios y a poner etiquetas que indican que fueron "realizados en un monasterio que reza por la visita del Papa".

En los últimos años y especialmente en lo que respecta a las nuevas generaciones, estos monasterios femeninos han sido poco visibles para quien no vive cerca de uno o no participa de la vida eclesial. Las hermanas siempre estuvieron ahí, elaborando hostias, dulces o bordados, y el tour de León XIV las ha devuelto al centro del foco.

De repente hay cámaras entrando en obradores, talleres de costura y sacristías donde se preparan objetos religiosos, y esas manos anónimas empiezan a tener un lugar más protagónico en el marco de un viaje que está causando sensaciones. Tanto que, tal como dicta la agenda para la ocasión, la Familia Real acompañará al Papa en la mayoría de los grandes actos.

Una mujer fotografía un cartel anunciando la visita del Papa. Reuters

Quién hace la cena al Papa

A la pregunta de quién atiende al Santo Padre cuando se cierran los focos, la respuesta vuelve a pasar por manos femeninas. En Madrid, este se alojará en la Nunciatura Apostólica, en la Avenida de Pío XII, 46, un palacio discreto que funcionará como territorio vaticano y será epicentro político y religioso del viaje.

Allí dormirá León XIV, se verá con Pedro Sánchez y cenará con la Conferencia Episcopal en pleno. Los servicios domésticos de ese edificio están encomendados a las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, una congregación de derecho pontificio fundada en 1998 que define su misión como un servicio total a la Iglesia allí donde se las envíe.

La ubicación elegida para pernoctar en Barcelona ha sido el Palacio Episcopal, en pleno barrio Gótico; en Canarias, se alojará en el Palacio Episcopal de Las Palmas y será la empleada doméstica habitual del obispo José Mazuelos quien prepare sus comidas, sin grandes cambios respecto a lo que hace todos los días para el prelado.

Fuera de los conventos, la maquinaria de la visita descansa también sobre un enorme dispositivo de voluntariado. Solamente en Madrid, casi 18.000 personas se han inscrito para colaborar con la organización, frente a los 10.000 que se preveían inicialmente. Un 66% de los voluntarios son mujeres, según informa la archidiócesis de la capital.

La circunscripción eclesiástica ha recurrido incluso a la inteligencia artificial para asignar los perfiles más aptos para cada puesto, pero, en última instancia, todo sigue dependiendo de cuerpos concretos dispuestos a pasar horas al sol repartiendo agua, orientando a peregrinos o asistiendo a mayores en los grandes actos en Cibeles, el Bernabéu o la Plaza de Lima.

Todo este despliegue sirve, de alguna forma, para recordar una evidencia: la institución eclesiástica se sostiene en una densa red de conventos de vida contemplativa repartidos por todo el país. "Los monasterios de clausura son considerados metafóricamente los pulmones de la Iglesia", explica el teólogo Andrés García.

El experto asegura que las comunidades de oración, trabajo y silencio siguen siendo en 2026 un soporte decisivo —a la par que discreto— del conjunto eclesial. En ese entramado, las manos femeninas, desde las monjas de clausura hasta las voluntarias, juegan un papel clave, aunque muchas veces permanezcan fuera de foco.

Ahora han vuelto a este con fuerza, como también lo ha hecho el perenne debate sobre la feminización de la Iglesia. Es cierto que la base de la misma ya lo está, pero no ocurre así con la cúpula. En la Curia Romana, ellas representan hoy algo más de uno de cada cuatro empleados. A escala de todo el Vaticano, el porcentaje ronda el 24%.

Una cifra alejada de la mayoría femenina que puede encontrarse en la vida consagrada o en el voluntariado. Para entender por qué esto sigue siendo así en el siglo XXI, García pide atender a la arquitectura de poder. "El ministerio del orden, en el que hay tres grados —diaconado, presbiterado y episcopado—, está teológicamente asociado al varón".

La razón es que este "se configura con Cristo en lo que se conoce como el alter Christus", de modo que el ministerio sacerdotal en la Iglesia está restringido a los varones por cuestiones teológicas e históricas. Por eso, si los principales puestos de gobierno se reservan a ordenados, y estos son hombres, la exclusión femenina en muchos niveles se vuelve casi norma.

García recuerda, sin embargo, que la vida monástica femenina ha funcionado muchas veces como un espacio más igualitario que la sociedad de fuera. Señala que, antiguamente, los conventos eran lugares donde las reglas sociales y desigualdades enquistadas en la población civil tendían a disolverse: "Daba igual que fueran la hija del duque de Alba o de un simple panadero, todas vestían el mismo hábito y vivían en las mismas condiciones".

Imagen de archivo de una monja en un templo religioso. iStock

Más allá de la imagen de subordinación, subraya que estos edificios han sido espacios de poder propio. "En muchas órdenes, la superiora recibía el título de madre abadesa", explica. "Muchas se vestían con la mitra, el báculo y la cruz pectoral de los obispos y tenían reconocida una jurisdicción amplia. Es un ejemplo de esa independencia del orden secular masculino".

Ya en el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús lo dejó escrito en el Libro de la vida: "No me puedo imaginar lo que tiene que ser estar sujeta a un varón, sometida constantemente a él. Cuánto más cuando es malo", parafrasea García.

"Las monjas en siglos pasados gozaban de mayor autonomía que las laicas. En una sociedad patriarcal en la que el género femenino estaba sometido, ellas eran libres". Pero esa libertad relativa no ha resistido intacta el paso del tiempo ni las inercias de una institución tan longeva: "La Iglesia es hija de su tiempo y a veces los reductos machistas siguen dando coletazos".

Todavía muchas congregaciones femeninas asumen "tareas de cuidado, de alimentación... los roles que tradicionalmente se han asignado a la mujer, a la feminidad, a la maternidad". Pero a la vez, insiste, también hay comunidades que gestionan su vida con autonomía del entorno secular y de los varones, si bien acompañadas por un capellán para la parte sacramental.

León XIV y la brecha de la cúpula

Al ser preguntado por la posición del actual Papa al respecto, García pide no correr demasiado: "Todavía hay que dejarle un poquito de cuerda. Las cosas en la Iglesia van lentamente, porque es una señora muy mayor para muchas cosas, por lo que anda muy despacito".

Activistas católicas lanzan columnas de humo fucsia como señal de protesta por la desigualdad en la semana en que León XIV fue proclamado Papa. Reuters

Ve continuidad con Francisco en la preocupación por la casa común, la dignidad humana o la sinodalidad, y ahí encuadra también la cuestión de las mujeres. "Habrá que ver cómo les va dando también más lugar, un espacio que tradicionalmente ellas van reclamando y que también es una demanda histórica justificada", señala.

El flamante nombramiento de la mexicana María Montserrat Alvarado como prefecta del Dicasterio para la Comunicación llega precisamente en esa clave. Es la primera mujer laica al frente de uno de estos "ministerios" vaticanos, un ecosistema que coordina Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano y más medios de la Santa Sede.

Para García, "es una noticia importante" porque los dicasterios "siempre han estado tradicionalmente dirigidos por un clérigo, normalmente obispo", dado que "participan, por decirlo con palabras sencillas, del poder de gobierno del sucesor de Pedro sobre toda la Iglesia". Que se coloque a un perfil como el suyo al frente de uno de ellos "es un paso clave".

Montserrat asumirá el cargo el próximo noviembre, cuando releve al italiano Paolo Ruffini. Hasta entonces, la mexicana vive una fase de transición en la que es difícil pensar que no seguirá de cerca la puesta en escena de este viaje a España, un país en el que aproximadamente el 55% de la población se identifica como católica, según datos de Funcas.

Montse Alvarado, hasta ahora presidenta y directora de Operaciones de EWTN News. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

En terreno español, León XIV no caminará solo. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía le acompañarán en buena parte de los grandes actos entre el 6 y el 12 de junio. Y, mencionando precisamente a mujeres implicadas en su viaje, la emérita doña Sofía también permanecerá a su lado en la oración en la Almudena y en la despedida en Tenerife, siendo el estadounidense el séptimo Papa al que esta conoce en persona.