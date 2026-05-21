Carola Baleztena y Johanna von Müller-Klingspor se rebelan contra la vida 'perfecta' en su nuevo pódcast

En una sociedad donde todo el mundo opina de todo y el hate se ha instalado en internet para desacreditar a quien no piensa como uno mismo, toca desdramatizar y poner en voz alta esas ideas que a veces rondan por nuestra cabeza.

Y algo así es lo que hacen Carola Baleztena y Johanna von Müller-Klingspor en su nuevo pódcast llamado Mal dicho pero bien pensado. En él apuestan por las conversaciones honestas, el humor y la vida real lejos del discurso perfecto.

Los estragos y el tabú de la menopausia, hijos adolescentes "que nos caen mal" en algunos momentos.... Sin tapujos, con naturalidad y quitándole peso: "Queremos hablar de las cosas que nos pasan de verdad".

El proyecto se presentó el pasado 19 de mayo y el primer episodio ya está disponible en Spotify y YouTube.

Se titula Un año de mierda y marca perfectamente el tono del proyecto: una conversación honesta, divertida y sin filtros sobre esa sensación constante de estar improvisando la vida adulta, aprendiendo sobre la marcha y descubriendo que, aunque nadie tiene un manual, todos intentamos entender un poco mejor cómo afrontar el día a día.

Ambas confiesan que tienen maneras diferentes de ver la vida y que no se presentan ni como gurús ni como expertas. La idea es mucho más simple: volver a disfrutar de las charlas que realmente apetece escuchar.

En definitiva, un viaje en femenino en el que sus dos presentadoras emprenden llenas de ilusión. Dicen que se conocieron en un concierto de Dj Nano y la química entre ellas fue inmediata. Sabían que iban a ser amigas...

Mal dicho pero bien pensado une a estas dos mujeres llenas de fuerza. Carola Baleztena tiene una consolidada trayectoria en televisión, cine y comunicación y ha construido además una fuerte presencia dentro del universo lifestyle y social, reuniendo una amplia comunidad en redes sociales.

Por su parte, Johanna Von Müller-Klingspor, que recientemente recibió uno de los I Premios Castizos, galardones impulsados por Magas, la revista femenina de EL ESPAÑOL, es empresaria y emprendedora vinculada al universo de la gastronomía, los eventos y el lifestyle en Madrid.

Con casi 20.000 seguidores en Instagram, también forma parte de la lista de Forbes Women de las 50 Latinas a seguir en 2026.

Ambas derrochan química y sentido del humor en su videopódcast. Su sintonía se demuestra, incluso, en la coincidencia de los estilismos que lucen en la primera entrega: van de rojo, aunque cada una con su propia estética. ¿Les apasiona la moda? Por supuesto.

Las diferencias de carácter y de manera de expresarse tampoco se ocultan durante las conversaciones. Es más, se hacen patentes. El título de este capítulo debut se le ocurrió a Carola y a Johanna le encantó, aunque ella a la palabra final le pondría asteriscos con tal de no pronunciarla.

Con Mal dicho pero bien pensado irrumpen en este universo sonoro que cada vez tiene más adeptos para hablar de esas cosas que muchas veces las mujeres callamos en aras de mantener un rol perfecto en casa, en la calle y en el trabajo.