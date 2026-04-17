Sylwia Nazzal, diseñadora: "La moda acepta que hables de feminismo pero si defiendes a Palestina eres muy política"

¿Qué ocurre cuando la moda deja de pensar en las tendencias y empieza a inspirarse en la historia, tanto en la que hoy se escribe como en la de nuestros antepasados? En el caso de Sylwia Nazzal, sus diseños hablan de memoria, de linaje, de desplazamientos y de una identidad atravesada por circunstancias que la obligan a decidir cuál es su posición en el mundo.

Nacida y criada en Amán (Jordania), su historia —y su creatividad— está marcada por la de quienes la precedieron. Su padre, de origen palestino, creció atravesado por el desplazamiento de su familia, obligada a huir de su hogar antes de instalarse en Líbano y, más tarde, en Jordania. Su madre, polaca, también construyó su vida lejos de su país de origen.

"Desde pequeña me inculcaron el orgullo por mis raíces", explica al otro lado de la pantalla. "Reivindicamos nuestra identidad con tanta vehemencia porque está constantemente amenazada", destaca en esta entrevista a Magas, ofrecida unos días del vuelo de Francia a España previsto con motivo de su participación en la 080 Barcelona Fashion.

Conociendo su genealogía, no extrañará al lector que en lo más profundo de Nazzal emergiese, desde pequeñita, un sentimiento muy característico, una conciencia temprana de pertenencia y resistencia que hoy impulsa su labor como diseñadora. La pulsión creativa la llevó hasta París, ciudad de la luz y las pasarelas donde comenzó a traducir esa herencia en lenguaje visual.

De sus primeros pasos, formándose en la prestigiosa Parsons School of Design y empezando a plantear sus primeros proyectos, la jovencísima creativa guarda un recuerdo agridulce. Explica que aquella etapa le sirvió para evidenciar las tensiones entre su discurso y las reglas no escritas de la industria.

La fundadora de Nazzal Studio, fotografiada en la 080. Pau Venteo

"Nos decían que evitáramos hacer cualquier cosa política, que no encontraríamos trabajo", explica. Aun así, decidió insistir. El resultado fue inmediato: reconocimiento por su trabajo, pero también rechazo. "Tu porfolio es mejor que otros, pero es demasiado", le repetían desde distintas marcas.

Nazzal convirtió esas trabas en su punto de partida. Mientras la industria le cerraba puertas, su trabajo comenzaba a circular en redes, donde encontró una audiencia que entendía su mensaje y estaba dispuesta a amplificarlo. "La gente empezó a preguntarme dónde podía comprar mis diseños", explica.

Y así fue cómo, sin una estructura previa ni un plan definido, esa demanda marcó el inicio de un proyecto propio. Nazzal Studio nació en 2023, con base en Jordania. Su práctica se sitúa en la intersección entre la confección, la performance y la investigación de materiales. Parte de una artesanía ética, desarrollada en colaboración con refugiadas palestinas.

"Trabajar con ellas es también escuchar sus historias", apunta la creativa. Hoy, su proyecto llega a la jornada de clausura de la 080 en un desfile previsto a las 16:00 horas.

La cita reunirá a figuras como el embajador del Estado de Palestina en España, Husni Abdel Wahed; la primera secretaria de la embajada, Somoud Abu Ayyash; y la presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natalia Ahmad Abu-Sharar; con las actrices Hiba Abouk y Patricia Benjumea en calidad de embajadoras del desfile.

Nazzal, su trayectoria arranca desde el rechazo. El sector le cierra puertas por ser "demasiado política" y, sin embargo, ese mismo discurso es el que hoy da sentido a su proyecto. ¿Cómo se produce ese giro?

Empecé mi marca por accidente. Hice una colección en la universidad llamada What Should Have Been Home en 2022. Tras graduarme en mayo, buscaba ser interna, pero tras el 7 de octubre todo cambió. Perdí oportunidades laborales y fui rechazada por empresas. Al mismo tiempo, empecé a hacerme viral en internet y así empecé la marca de la nada.

No fue algo intencionado tan pronto en mi carrera, pero creé una comunidad online que me demostró un gran apoyo tras haberme sentido rechazada en la universidad por mis ideas políticas. Creo que en el pasado incomodé a las personas equivocadas, o quizás a las correctas, porque si se sintieron así tal vez fue porque estaba haciendo algo bien.

Retrato de Sylwia Nazzal. Pau Venteo

Antes de entrar en su universo creativo, resulta inevitable preguntarse por el origen. ¿Qué lugar ocupan sus raíces y su historia familiar en la construcción de su identidad?

Nací y crecí en Jordania, pero fue interesante crecer con padres que no vivían en los países donde nacieron. Desde niña me inculcaron el orgullo por mi herencia palestina, especialmente porque constantemente intentan borrarnos. Estoy agradecida de que el mundo finalmente reconozca lo que ha estado pasando durante 75 años.

Para un sector que vive de la continua búsqueda de referencias, ¿qué implica diseñar desde la memoria?

En mi caso, no me inspiro en las creaciones de otros, sino en la historia y el linaje. La cultura árabe es tan rica que es difícil que no te impulse a crear. A veces es un simple detalle de la vestimenta tradicional, como esas mangas que las mujeres se recogían a la espalda para trabajar en el campo. Me gusta tomar esos elementos funcionales y transformarlos en piezas modernas.

¿Cómo describiría su trabajo a alguien que hoy ve sus colecciones por primera vez?

Lo haría a través de tres conceptos. El primero sería arab avant-garde. Me interesa la idea de la moda con una esencia profundamente árabe; quiero recuperar la narrativa de nuestras propias siluetas y devolverlas a quienes pertenecen. El segundo sería herencia. Mis raíces influyen en todo lo que hago; son la base de mi trabajo y de mi manera de entender el diseño.

Y el tercero, unapologetic, sin disculpas. No me considero una diseñadora combativa; simplemente hablo de hechos y de mi cultura. La industria acepta cierto tipo de discursos, como los feministas, pero cuando abordas temas incómodos o que realmente necesitan ser visibilizados, como la defensa de los palestinos, te etiquetan como 'demasiado política'.

Su proceso creativo también rompe con la lógica habitual del sector. No parte del dibujo, sino del material. ¿Qué le permite trabajar así?

Mi día a día es bastante caótico. No me gusta dibujar ni hacer bocetos; prefiero trabajar directamente con la tela y el maniquí. Investigo fotos históricas de vestidos tradicionales y trato de recrear o reimaginar detalles.

Ese proceso incorpora, además, una dimensión social concreta: trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿En qué momento la moda deja de ser solo estética y se convierte en un espacio de transmisión y de sustento?

Cuando estoy en Jordania, trabajo mucho con refugiadas palestinas. Son profesionales increíblemente talentosas que practican el tatreez, el bordado tradicional. Colaborar con ellas es aprender sus historias de pérdida y de identidad. Además, el estudio les proporciona oportunidades laborales que de otro modo no tendrían.

¿Tiene sentido hablar de moda en escenarios marcados por la supervivencia o es un privilegio ligado a determinadas condiciones?

Es una pregunta compleja. Yo no crecí bajo la ocupación; lo hice desde los privilegios. No puedo hablar por los palestinos, pero imagino que están más preocupados por el hambre, la pérdida y el acoso diario que por la estética. Mientras nosotros pensamos en qué es tendencia, ellos publican vídeos en TikTok para recaudar dinero porque no pueden siquiera comprar pan.

Detalles de la colección 'Al-Najah'. Cedido Nazzal Studio / HEAD GROUP

Desde esa posición, ¿qué responsabilidad tiene la industria ante realidades como la que describe?

Lo más importante que alguien puede hacer es protestar; esos pequeños actos hacen que los palestinos se sientan escuchados. Y, en la moda, también es vital dar espacio a las personas de distintas etnias. El sector está muy centrado en Occidente. Si se dieran más oportunidades a creativos de otras etnias, ellos podrían utilizar ese alcance para ser grandes voces.

En el debate sobre el uso de referencias culturales ajenas, ¿considera que los diseñadores occidentales deberían acercarse a tradiciones como la árabe, o cree que es un terreno que debería abordarse desde dentro de esas propias culturas?

Es muy difícil hacerlo con sensibilidad sin cruzar ciertos límites. Creo que lo adecuado es colaborar con creativos locales y darles el protagonismo que merecen. A veces me cuesta entender por qué, desde Occidente, se busca en otras tradiciones cuando existen culturas propias tan ricas —como la española— que pueden ser más exploradas.

En ese sentido, mi participación en la 080 es, para mí, una forma de generar espacio para más diseñadores árabes.

¿Podría mencionar algunos diseñadores que le resulten especialmente relevantes o cuyas trayectorias siga de cerca?

Como decía antes, mi principal referencia es mi propia cultura y las imágenes históricas. Más que inspiración en otros, lo que siento es admiración y orgullo. Por ejemplo, Ahmad Hassan es un joven palestino cuyo trabajo es increíble. Creo que, cuando uno de nosotros avanza, en realidad lo hacemos todos, porque se abre camino para el resto.

Hoy debutará en Barcelona, en la jornada de clausura de la 080. ¿Qué significa este momento dentro de su trayectoria?

Me siento honrada. Es especial presentar en España y ser una diseñadora árabe entre tantos creativos.

El título de la colección ya es una declaración de intenciones. ¿Qué cuenta exactamente?

Es una colaboración con el artista Jad Maq y se llama Al-Najah, que significa 'supervivencia'. Exploramos la herencia beduina: lo que queda cuando te deshaces de la vida moderna y la tecnología. Hemos querido utilizar pigmentos y materiales naturales, como seda o algodón, por mencionar algunos.

Jad pintó con henna sobre piezas de látex natural, como si fuera una segunda piel. Incluimos detalles como las mangas atadas y cueros trenzados a mano de la misma forma que estas poblaciones lo hacen con su propio cabello. Es una celebración de quiénes somos y de la artesanía que mantiene vivas nuestras tradiciones.

Modelo con una de las piezas que se presentarán este viernes. Cedida Nazzal Studio / HEAD GROUP

Detrás de esa narrativa hay un proceso muy exigente. ¿Cómo se materializa en términos de producción?

Son 25 looks. Ha habido muy pocas horas de sueño en el proceso, mucho trabajo y estrés por los plazos, pero cuando disfrutas del oficio entras en un trance [ríe]. La verdad es que estoy muy feliz de haber llegado a la 080 con esta colección.

La jornada de clausura de la 080 Barcelona Fashion dibuja este viernes un recorrido que va de Tania Marcial a Custo Barcelona, pasando por nombres como Maison Moonsieur, Coconutscankill o Rubearth. En ese itinerario, a las 16:00 horas, tendrá lugar el gran debut de Nazzal Studio. Pero lo que se verá sobre la pasarela va más allá de una colección.

La propuesta ha sido impulsada por HEAD GROUP, que ha asumido la coordinación y el comisariado del proyecto en un proceso de mentoría creativa. Carlos Cabeza, CEO de la compañía que ha estado presente en los ensayos, adelanta que los asistentes a la presentación disfrutarán de una propuesta "muy profunda" y con "mucho mensaje".

La puesta en escena, explica, se apoya en un casting compuesto por modelos de distintos orígenes y en una propuesta musical que mezcla sonidos actuales con una carga emocional marcada: "Al-Najah lanza un mensaje de reivindicación sin necesidad de gritar y desde un lenguaje artístico. Quien quiera entenderlo, lo hará; quien no, también disfrutará".

Sylwia Nazzal, fotografiada en su entrevista para Magas. Cedida Nazzal Studio / HEAD GROUP

Por su parte, Nazzal no anticipa la recepción del desfile y saborea la experiencia sin expectativas. Prefiere centrarse en el proceso. Al preguntarle por su prometedor futuro, reconoce: "Lo descubro sobre la marcha". Eso sí, su objetivo seguirá siendo trabajar con las refugiadas y hacer crecer una plataforma capaz de amplificar las historias que atraviesan su obra.