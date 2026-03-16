Autumn Durald Arkapaw hace historia y se convierte en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Fotografía

Desde 1929, el Oscar a Mejor Fotografía reconoce al profesional responsable del aspecto visual de una película: la persona que decide la iluminación, los encuadres, los movimientos de cámara y, en definitiva, cómo se construyen las imágenes que llegan al espectador. Es un galardón dirigido al encargado de traducir la visión del director en un lenguaje visual concreto y coherente.

El primero en recibirlo fue Karl Struss, que compartió el premio con Charles Rosher por Sunrise: A Song of Two Humans, en la primera edición de los premios celebrada en 1929. Desde entonces, la lista de ganadores se ha considerado una referencia sobre quiénes marcan la pauta en la imagen cinematográfica, históricamente dominada por hombres.

El 15 de marzo, la Academia escribió un nuevo capítulo en esa historia: la última persona en incorporarse a ese palmarés es Autumn Durald Arkapaw, que se ha convertido en la primera mujer en ganar el Oscar por Sinners (Ryan Coogler, 2025). Su victoria rompe una tendencia intacta desde hace casi un siglo.

Hasta hace muy poco, la presencia femenina en este apartado había sido prácticamente inexistente. En toda la historia de los premios, sólo tres mujeres habían logrado una nominación a Mejor Fotografía: Rachel Morrison por Mudbound en 2018, Ari Wegner por The Power of the Dog en 2021 y Mandy Walker por Elvis en 2022.

Ninguna ganó, de modo que la estadística se había convertido en un ejemplo de su infrarrepresentación en una de las ramas más técnicas de la industria. La victoria de Arkapaw pone fin a esa anomalía y añade su nombre a una lista de premiados que en las últimas ediciones ha sumado a Lol Crawley (por The Brutalist) y a Hoyte van Hoytema (con Oppenheimer).

Sinners, dirigida por Ryan Coogler, es una de las grandes protagonistas de la temporada de premios. La película llegó a la gala con un récord de 16 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor para Michael B. Jordan y múltiples categorías técnicas como Montaje, Diseño de Producción, Efectos Visuales, Sonido y Música.

Fotograma de 'Sinners' (Ryan Coogler, 2025). IMDb

En ese contexto, la fotografía ha sido señalada como uno de los elementos clave del filme, tanto por su capacidad para sostener la atmósfera de terror como por la manera en que integra elementos realistas y sobrenaturales en un mismo marco visual, además, con la particularidad de haber sido rodada en IMAX.

Aunque su idea inicial era hacerlo en 16 milímetros, la convenció el ejecutivo de Warner Bros Jesse Ehrman, quien declaró a The Associated Press que "desde un sentido de exhibición en esta época, con la gente teniendo tanto acceso al streaming y viendo tantas cosas en sus teléfonos, es agradable tener una experiencia que sólo puedes vivir en los cines".

Ahora bien ¿quién es exactamente Autumn Durald Arkapaw? De ascendencia filipina y afroamericana creole, la directora ya había hecho historia antes de la gala al ser la primera persona negra nominada en esta categoría. Nació en Oxnard, California, creció en la zona de la bahía de San Francisco y estudió Historia del Arte en la Universidad Loyola Marymount.

Retrato de Autumn Durald Arkapaw en los Oscar. Reuters

Tras graduarse, empezó a trabajar en publicidad y fue haciéndose hueco en el audiovisual como asistente de cámara en diversas películas. Más tarde, en 2009, se graduó en el programa de cinematografía del Conservatorio AFI y a partir de ahí comenzó a engrosar su currículum, desde sus primeros títulos de ficción —Macho (2009)— hasta otros ya más conocidos.

En esa segunda tanda pueden incluirse Mainstream (2020), Black Panther: Wakanda Forever (2022) y la propia Sinners; al igual que series de televisión como Loki (2021) y vídeos musicales como el de Afterlife de Arcade Fire (2014), Sucker de Jonas Brothers (2019) o la colaboración de SZA, The Weeknd y Travis Scott en Power Is Power (2019).

Igualmente, fue la directora de fotografía del primer largometraje de Gia Coppola, nieta del reputado Francis Ford Coppola. 2014 fue su primer gran año: Variety la situó entre los 10 cinematógrafos a seguir y la revista Indiewire también la incluyó en su lista On The Rise: Cinematographers to Watch.

Desde entonces no ha dejado de crecer y este 2026 la consolida definitivamente entre los mejores directores de cinematografía de su época. En su discurso al recoger el Oscar, Arkapaw pidió a las mujeres presentes que se pusieran de pie porque "no podría estar aquí sin vosotras; lo digo en serio", expresó sobre el escenario, en medio de una oleada de aplausos.