Fran Perea: "Mi familia es de izquierdas, fui a un colegio religioso y cuando empecé con el teatro me planteé si era gay"

Hace 25 años que Fran Perea interpretó su primer papel protagonista en televisión: fue Hugo en Al salir de clase, fue un adolescente insurgente con la melena asalvajada que había perdido grandes cosas en el camino por su mala cabeza.

Después, Fran sería muchos más hombres, y a todos les prestaría su cuerpo, sus entrañas y su espíritu: dos años después encarnó a Marcos en Los Serrano, un chaval que todavía hoy nos cae mejor que algunos miembros de nuestra familia. Era un muchacho con un poeta dentro. Era carne y hueso de nuestra inocencia, ya tan renqueante... perdida, en verdad.

Amó como solíamos amar, escribió las canciones que hubiésemos querido escribir. Se lanzó a la vida como solíamos hacerlo cuando todo era nuevo. Ganó y perdió. Fue radicalmente honesto.

Y así sucedió una y otra vez mientras Fran Perea crecía y se dejaba atravesar por los nombres y las historias de los otros. Fran Perea fue un ejército de varones. Contuvo multitudes, que dijo Whitman. Fue jóvenes y viejos, fue eterno, como el Hipólito de Fedra.

El último disco de Perea. Nieves Díaz.

Por eso ha escrito este disco, El hombre invisible, para seguir desapareciendo en las cosas que ama. Para sentirlo todo, para vivirlo todo. Para ponerse sobre la propia piel siempre la experiencia de los otros. ¡Casi nada! La gira arranca el 6 de marzo en Sevilla. No se la pierdan.

Hablamos con Fran Perea sobre los hombres que fue y los que imaginó, sobre el viaje de su masculinidad y sobre las mujeres de su vida.

Hablemos de la primera mujer de tu vida, tu señora madre.

Mi madre, Amparo, es una mujer de mucho genio en el buen sentido, una mujer muy motor, independiente, que desde muy joven decidió cuál era su camino: fue madre y trabajó, nunca se negó hacer lo que ella quería hacer. Es una mujer muy implicada a nivel social y político.

Fue una de las grandes luchadoras del movimiento por la mujer en Málaga. Ahora forma parte de la Asociación de la Imagen Pública de la Mujer. Ha sido presidenta del Instituto de la Mujer en Málaga, ha sido muy activa en movimientos por la democracia y la igualdad, y en todo ha estado ella enredá’.

Fue concejala durante el gobierno de Pedro Aparicio también. Fue teniente alcalde, fue concejala de Seguridad… ¡una mujer al frente de la Policía de Málaga…!

Perea en Marilians toqueteando discos antes de hablar de las mujeres de su vida y su obra. Nieves Díaz.

Menuda. Dos ovarios tremendos.

Sí, es una tía muy interesante. La presencia femenina en mi casa ha sido enorme y eso me ha hecho mejor persona. Tiene mucho carácter, mi madre, pero siempre se presta al debate. A mí me ha permitido dedicarme a lo que me dedico, siempre ha confiado en mí.

Y luego se ha dado una particularidad: mi madre y mi tía, es decir, dos hermanas, se casaron con dos hermanos.

Eso es vida cinematográfica.

Pues sí. Yo me crié en una casa con dos padres y dos madres. Mi tía Concha fue un pilar también importantísimo, desde muy joven estudió Enfermería, fue muy independiente, no tuvo hijos… nosotros, mi hermana y yo, éramos como sus hijos.

Sí: mujeres fuertes de valores arraigados. También he tenido abuelas muy longevas. Con mi abuela paterna pasé mis 5 primeros años de vida, porque mi padre estudiaba en Granada y mi madre estaba trabajando, y yo me quedaba con ella, con Ana. Fue muy importante.

La guitarra de Fran Perea. Nieves Díaz.

¿Quién fue tu primera amiga y quién tu primer amor?

Mi primera amiga, mi prima Rocío. Éramos súper colegas, vivíamos muy cerca y estábamos todo el día juntos. Fue mi primera gran amiga. Luego ya me fui a Madrid y ella se quedó en Málaga y la vida tiró por otros caminos, pero sí. Y María Dolores, una gran amiga del cole. Siempre he tenido amigas sin intereses mayores que la amistad. Y las tengo.

Y mi primer amor… no me hizo ni puto caso, fue en el cole. El primero importante sí fue ya a los 16 años, Ana, mi primera novia, y fue maravilloso, con todo eso tortuoso del gran amor y todos los errores que se cometen a la vez en un periodo de tiempo no especialmente largo, pero fue muy bonito, y mantenemos la relación a día de hoy. Eso es un mérito y quiere decir bastante de la calidad humana de la persona.

¿Recuerdas tu primera vez? Ese deslumbramiento de ver el cuerpo desnudo de una mujer por primera vez…

Sí: fue torpe, preciosa y más excitante de lo que uno podía controlar.

¿Te dio miedo?

Sí, pero bueno, más que miedo, mucho respeto. Era un momento importante para los dos.

Perea cuenta las fases de su vida y su relación con la masculinidad. Nieves Díaz.

Hablemos de ‘El hombre invisible’ y de tu propia forma de ser hombre… tú, que tantos hombres has sido.

Pues yo he pasado por todas las fases. Vamos, he llegado a dudar de mi masculinidad. Mira, mi familia es de izquierdas, pero yo estudié en Los Olivos, que es un colegio conservador y muy religioso, pero es que me caía de la cama en el colegio, así que estudiamos allí, y eso que yo no estoy ni bautizado.

Y pasé de eso a Arte Dramático, que fue una de las cosas más potentes que he vivido: es un lugar en el que el primer día de clase estás… en mallas, con una lycra así pegadita, fuerte.

Es un lugar donde la diversidad está muy presente, y yo venía de un sitio donde estaba muy marcado lo que era ser un chico y lo que era ser una chica, así que por suerte pude entrar en un mundo maravilloso… donde el género era algo más fluctuante… y fue un pelotazo. Me costó encajar y luego tuve mis dudas acerca de quién soy yo…

¿Pensabas que eras gay?

Sí, bueno, puse a prueba eso, me lo planteé.

En fin, viste que la masculinidad no era esa cosa cerrada que te habían contado.

Exacto. Disfruté de esos años y de todo lo que me rodeaba, de la libertad, del amigo gay que me decía “ay, pero, ¿tú no quieres probar?”, y luego “no, déjame”, y disfruté de ese juego muchísimo. Me hizo plantearme cosas.

Y acabé colocando mi masculinidad en el lugar en el que tiene que estar, en un lugar equilibrado. Ya no tenía que ser el más hombre y podía demostrar mi sensibilidad ante las cosas, siendo un tío hetero, siendo sensible, y no tengo ningún problema en aceptarlo. Eso me hizo crecer mucho a nivel creativo y en la vida, y me quitó prejuicios.

Una pintadita de Fran Perea. Nieves Díaz.

Hablando de tipos de hombres, tienes una canción sobre el donjuanismo.

Sí, está denostado, está en horas bajas. La canción se llama Dicen de mí. Si ese tipo hubiese pasado del siglo de Oro en el que nació a hoy… en un túnel del tiempo… sé que ya no le funcionarían sus trucos, sus malas artes. Al mismo tiempo, la canción hace ver que aquí a todo el mundo le sobra moral para tirar la primera piedra, pero todos tenemos que mirarnos un poquito y analizar qué parte de donjuán estamos llevando a cabo en nuestro día a día. Siempre es más de la que parece.

El primer donjuán que hice fue El burlador de Sevilla, luego el de Zorrilla… que es un texto maravilloso y es el que más ha trascendido… pero es romántico y más edulcorado y el personaje se desdibuja un poco.

El primer donjuán habla de otra masculinidad: la de un tío joven, de 20 años, que vive en una sociedad que le acompaña, sus amigos le acompañan, su energía le acompaña, se va de farra… y de repente se va un tiempo fuera de España y cuando vuelve con 30 años ya nadie le sigue el rollo y ejerce una revolución sobre eso.

Al tipo no se le perdona al final de la función. Pero al donjuán de Zorrilla se le perdona, ¡dios aparece y la perdona…! Pero bueno, está bien que no tenga que venir aquí ningún dios a perdonarnos. He aprendido mucho leyendo: del amor, por ejemplo, de Hipólito y Fedra. Soy lo que soy gracias a todos mis personajes.

¿El macho ibérico ha muerto?

No, desgraciadamente, y la extrema derecha hace que vuelva, claro.

Fran Perea firmando su disco en Marilians. Nieves Diaz.

¿Qué sabes del amor? Desde ‘Marcos’ de Los Serrano hasta hoy… ¿crees que ha evolucionado la forma de ser un chico deseado en España? Quiero decir: ¿somos ahora menos románticos que antes, más cínicos, más escépticos? ¿Hemos pasado el cantautor al trapero?

Sí, ¿no? Del buen chico al mal chico. Es verdad que hay un discurso más básico quizá, y no estoy criticando ningún género, porque todos los géneros tienen canciones de mierda y canciones estupendas, pero el discurso que pondera es “voy al garito, tú me bailas, yo te bailo, nos vamos, nos cogemos”… y al mismo tiempo la gente cada vez liga menos en los garitos, es una cosa extraña. Lo que está claro es que el discurso se ha empobrecido.

Malos tiempos para el amor, buenos tiempos para el sexo.

El otro día vi unas declaraciones de Drexler, al cual venero, y él decía que le habían gustado muchísimo la mayoría de cosas que había hecho Bad Bunny, y decía “está todo el rato hablando de sexo, y los chavales con 18 pues están todos con las hormonas disparadas y es normal que entren al trapo, el problema es pasada esa edad”. Sí, gente con más años que un nudo… que sigue en esa dialéctica. La cultura nunca ha sido una prioridad en nuestro país.

¿Cómo distingues tú que te has enamorado?

Yo me enamoro de mi chica muy a menudo, claro que el amor va cambiando de forma. Yo decido estar ahí, no hay nadie obligado a estar, y mis enamoramientos con ella se han ido sucediendo porque ves cosas nuevas, descubrimientos, porque echas de menos, porque te apetece… todo eso está ahí y está vivo, pero la química del principio es insostenible, no puedes estar toda la vida con ese chute de adrenalina, es invivible.

Perea tocando una de las canciones de su nuevo disco. Nieves Díaz.

¿Qué fue lo peor del fenómeno fan?

Yo siempre he sido muy consciente de que lo que la gente desea es a ese hombre invisible, no a mí, pero luego convive conmigo (ríe). Es broma, no soy una persona difícil para convivir, pero sé lo que es público y lo que es casa.

Escritora favorita.

Amelie Nothomb.

Cantante.

Amparanoia. Rozalén. Ahora nosotros tenemos un sello pequeñito y llevamos a unas pocas, como a Angy, y a otras más a las que admiro muchísimo. Me encantan Ginebras. Y Hinds. Dibujan un camino para las que vienen detrás.

Política.

Te digo dos políticas que me han llamado la atención últimamente: Manuela Bergerot, en España. Y Sanna Marin, que fue Primera Ministra finlandesa.

Personaje histórico femenino favorito.

Margarita Xirgu. Hice de Lorca en una TV movie sobre Margarita Xirgu y aunque conocía su figura y demás… profundicé más en su historia. Y fue la única que le dijo a Lorca “adelante, vamos a hacer esta función de teatro de Mariana Pineda”, y esa función permitió a Lorca desarrollarse como dramaturgo y darse a conocer más, porque él estaba a un tris de volverse a Granada (su padre quería que volviera a Granada a dedicarse a “las cosas que se tenía que dedicar”, no a las letras). Ella le posicionó y le aupó. Después fueron a por ella, se tuvo que ir, vivió en el exilio, creo que sobre todo en Argentina y en Uruguay, es una figura importantísima y muy revolucionaria, ¡empresaria y con discurso…!

Personaje de ficción femenino favorito.

Electra. Una tía que coge la sartén por el mango y que lleva a cabo una revolución, ella coge y venga la muerte de su padre y se impone a lo establecido. Le dio una vuelca de tuerca a su historia.

El hombre invisible. Nieves Díaz.

Mito erótico.

Marilyn fue uno de los grandes mitos de mi vida. ¡Y Rocío Dúrcal! Sí, tía. Me han gustado mayores. Sé que llama un poco la atención.

¿Qué es lo que los hombres aún no han entendido de las mujeres?

Que somos iguales. Me parece la cosa más sencilla y la más difícil de entender.