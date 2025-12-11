Tamara Falcó: "Cuando veo realidades de las que no soy consciente, me siento injusta"

La diseñadora, con look de la colección Pedro del Hierro & TFP BY Tamara Falcó.

Ella es, sin ninguna duda, una de las celebridades más populares y queridas de nuestro país. Le viene de cuna: su madre, Isabel Preysler, es la reina de corazones, y su padre, el fallecido Carlos Falcó, un prestigioso empresario vinícola y aristócrata. Pero, por encima de la herencia familiar, Tamara Falcó se ha labrado su propio camino... y su propio sitio ante los focos.

Es diseñadora de moda, colaboradora de televisión, chef... Hay muchas sorpresas en el perfil de la marquesa de Griñón, que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional y personal. Acaba de estrenar la colección Pedro del Hierro & TFP BY Tamara Falcó para esta Navidad, sigue como colaboradora de El Hormiguero tras su experiencia como jurado en Got Talent y con proyectos en la chistera.

De Tamara se saben muchas cosas, pues ha sido famosa desde que nació, casi la hemos visto crecer ante las cámaras y en las portadas de las revistas, también enfrentar nuevos retos... y casarse con el amor de su vida, el empresario Íñigo Onieva.

Ahora se somete al Magatest para mostrar un lado muy personal contestando preguntas cuyos enunciados son títulos escritos por relevantes autoras como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

Tu 'primera memoria'.

En el campo de mi padre.

'Una habitación con vistas a'...

A un viñedo.

'Orgullo y prejuicios' sobre...

Mi marido.

'La amiga estupenda' es...

La que siempre te hace reír cuando tienes un problema.

¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

No sé, porque ahora tengo una cantidad de cosas, que yo creo que el viento no se ha llevado nada, se han quedado.

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Sí. En muchas cosas me siento como una niña.

¿Qué te deja 'el corazón helado'?

Cuando veo realidades de las que no soy consciente. Y me siento injusta, ¿no? Porque no forman parte de mi realidad. Y eso sí me deja el corazón helado.

¿'El mejor de los mundos posibles'?

Un mundo, dicho por Jesús, viene, va a venir…

¿A quién asesinarías 'en el Oriente Express'? O, por si la metáfora no se entiende, como

tal, ¿a quién regalarías un viaje sin retorno?

Es complicado... Quizá un viaje sin retorno a alguien a quien le tenga muchísima manía.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Es que no lo quiero ni pensar, porque cuando me despido de la gente a la que quiero, no quiero imaginar que no los voy a volver a ver.

¿'El amor más grande'?

El de los niños, o quizá el de la madre.

¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para la Guerra Civil.

¿Un 'secreto a voces'?

Ahora mismo no se me ocurre.

¿Un 'secreto inconfesable'?

Si es inconfesable, no lo voy a contar en esta entrevista.

¿Qué es para ti 'nada'?

Es muy difícil encontrar sitios en la vida sin un solo ruido. Se me ocurren esos lugares de paz, pero incluso en esos momentos tengo mis pensamientos.

¿Y 'cuando la revolución termine'?

Se habrá acabado todo, ¿no?