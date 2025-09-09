La interiorista Belén Domecq: "Intentamos desarrollar proyectos que se amoldan al momento en el que vivimos"

Como dijo el arquitecto Le Corbusier: "La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad".

En este episodio de 'En Marcha con Nuria March' desgranamos el motor de la vida de la reconocida interiorista Belén Domecq Zurita, fundadora del estudio Grupo Cosmic, la cual junto a Nuria March, relata su trayectoria de más de 25 años en el mundo del diseño de interiores.

Nuria y Domecq no solo comparten plano, ambas mantienen una gran amistad desde hace años, hecho que hace que la empresaria no solo la admire personalmente, sino también de forma profesional.

Comienza este episodio presentándola como "una de las interioristas más reconocidas de España", destacando que ha sido incluida desde 2021 hasta 2024 en "la prestigiosa lista AD que reúne a los mejores diseñadores del mundo".

¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido su evolución profesional? Belén Domecq afirma: "Después de 25 años puedo decir que llevamos un tiempo en el mercado, ha sido difícil, hemos tenido que luchar mucho, pero estoy muy satisfecha".

La fundadora del Grupo Cosmic, señala que su estudio lo conforma "un equipo muy sólido con unos proyectos de primera categoría", además de estar especializados en proyectos residenciales de alto nivel.

La interiorista Belén Domecq es la invitada de la semana.

Estos minutos de conversación sirven a la interiorista para poder puntualizar algunos conceptos del sector y enfatiza: "Puedes llamar como quieras, no por su terminología deja de ser una cosa u otra. Lo que sí es verdad es que los profesionales como yo… tienen una carrera que avala su trabajo".

Asimismo, Belén reflexiona acerca de la frivolización que ha sufrido su sector: "De pronto anticuarios o fotógrafos decidían que porque tenían buen gusto podían convertirse en decoradores".

¿El trabajo del interiorista va más allá de la estética? Domecq enfatiza: "Nosotros trabajamos en equipo con arquitectos y damos apoyo al equipo de arquitectura para completar ese trabajo de interior, donde abarcamos todos esos planos técnicos de instalaciones, climatización, distribución, revestimientos".

En cuanto a la estética, la interiorista es una profesional distinguida por una característica estética "serena", con un enfoque basado en conseguir que los hogares sean un refugio para quienes los habitan.

Belén comenta: "El interior de la vivienda nos produce, en una vida tan estresante que llevamos, la calma que necesitamos".

También realiza una contraposición entre continente y contenido, y cuenta cómo su trabajo se adapta a la actualidad, evitando el salto generacional entre épocas: "Intentamos desarrollar proyectos que se amoldan al momento en el que vivimos", cuenta.

Después de más de dos décadas al servicio del interiorismo, Belén profundiza en anécdotas profesionales.

Entre ellas, lo que supuso diseñar la casa de un famoso futbolista del Real Madrid: "Hace 15 años, tuvimos que hacer una tabiquería muy especial para poder dormir con oxígeno y todo ese cuarto estaba perfectamente cerrado para que él pudiera dormir… Eso le recuperaba después de los grandes partidos de una manera mucho más eficaz. Entonces fue fantástico, fue una experiencia, porque en aquella época no existía nada de esto".

En este punto, Nuria March pregunta a la interiorista cómo conjuga colecciones de arte en el diseño de interiores, a lo que Domecq dice: "Los grandes clientes suelen venir acompañados de grandes colecciones".

"Tenemos muy en cuenta la iluminación para ello y desde siempre hay un departamento que es básico, que es esa colección y hay que darle su sitio para que se vea perfectamente la importancia que requiere", añade.

¿Cómo es su mirada acerca de las tendencias actuales? "No creemos que esas inversiones deban estar unidas a las modas y a las tendencias. Es mucho más inteligente una inversión sosegada, neutral".

Finalmente, destaca que los clientes que llegan a su estudio "ya conocen un poco nuestra trayectoria… esperan un poco de nosotros" y añade: "la verdad es que a dónde voy lo que me gusta es aprender. Veo, observo, digiero y lo intento interiorizar para mi trabajo".