Nuria March se estrena como reportera en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: los detalles de su debut

Del 19 al 23 de febrero, Madrid, y más concretamente el recinto de IFEMA, acogen la 81.ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. A lo largo de estos cinco días, diseñadores consagrados y talentos emergentes presentan sus propuestas para el otoño-invierno 2025-2026.

Este gran evento de moda de la capital también supone el debut como reportera de Nuria March. A lo largo de estos días, la autora del pódcast En Marcha con Nuria March sigue, de la mano de Gabana, entrevistará a algunas de las personalidades más relevantes del sector.

"Nunca he estado detrás de las cámaras como tal", nos explica Nuria March. Esteban Palazuelos

"A raíz de mi pódcast he ido cogiendo un poco de profesionalidad. Gabana me ha pedido que venga a cubrir el backstage y todo lo que vaya ocurriendo en esta Semana de la Moda. Estoy muy contenta porque es mi debut y nunca he estado detrás de las cámaras como tal, solamente haciendo reportajes con mi agencia para clientes", contó Nuria, emocionada, nada más coger el micro.

El calendario de esta edición reúne a diseñadores tan potentes como Isabel Sanchís o Nacho Aguayo y Álex Miralles, a cargo de Pedro del Hierro: "Tengo amistad con algunos. La verdad es que todos tienen algo que admirar porque hay mucho trabajo detrás", subrayó Nuria March. Por ello, recalca, "se debería trabajar un poco más a fondo para que seamos visibles fuera de España, porque el diseño español no es tan reconocido fuera".

Un recorrido intenso

Tras un paso por el estudio de maquillaje y peluquería de L'Oréal Paris, Nuria March arrancó su andadura por la MBFWMadrid. En el backstage, conversó primero con Pepa Bueno, directora ejecutiva en Asociación Creadores de Moda de España (ACME), una de las figuras más relevantes del sector, sobre el evento en sí y la actualidad del mundo de la moda.

Nuria March junto a Pepa Bueno. Esteban Palazuelos

Seguidamente, Nuria se acercó al backstage de Pedro del Hierro, uno de los nombres más destacados del calendario. A tan solo unos minutos del desfile, no solo pudo conversar con sus directores creativos, sino también con algunos invitados estelares, entre ellos, Tamara Falcó, quien colabora con la firma, o Andrés Velencoso, quien desfiló este día.

Nuria March junto a Tamara Falcó, en el backstage. Cedida

En el photocall de moda de la firma, habló con cercanía y alegría con personalidades como el actor Jorge López, la actriz y presentadora Lydia Bosch, y periodistas expertas en moda y belleza.

Antes del desfile, también pudo conversar con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS, quien llevaba una de las capas solidarias lanzadas a la venta por la firma en apoyo a Valencia.

Nuria March también se acercó a la swap party organizada por Magas y Enclave ODS con el objetivo de dar una segunda vida a prendas no usadas. Tras el éxito de su primera edición, llegó este año al recinto de IFEMA, consiguiendo un impacto aún mayor.

Esta solo ha sido la primera jornada de la aventura de Nuria March como reportera. No te pierdas su andadura completa en imágenes, muy pronto disponible.