Marta Manzano, productora de 'Madres, desde el corazón': "La maternidad es la mayor expresión de amor"

Nueva semana, nuevo capítulo del pódcast Arréglate que nos vamos. En esta ocasión, acompañan a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS y Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS, Marta Manzano, la fundadora y CEO de la productora Teseo.

Algunos de sus éxitos son bien conocidos por el público. Entre ellos destacan Lazos de sangre, emitido en Televisión Española, que ya lleva ocho temporadas, o Dinastía de Telecinco. El último de ellos es Madres: desde el corazón, un programa con formato de entrevistas presentado por Cruz y realizado con colaboración con Patricia Marco, que Mitele estrenó el jueves 13 de febrero.

La conversación arranca con una reflexión sobre el nacimiento del proyecto: "Tuve la suerte de participar en Crimen en primera persona, para Mitele, con Patricia Marco, una grandísima profesional y nuestro vértice. Es un programa donde damos visibilidad a una mirada más personal sobre crímenes o desapariciones. Nos encontramos con el caso de Caroline del Valle, una niña que desapareció en Tarragona en 2009. En la actualidad, su madre sigue investigando. Patricia, un día, me invitó a un café y me dijo que teníamos que crear un formato sobre madres. Y coincidí. Empezamos a trabajar y salió Madres, voces desde el alma", explica la invitada.

Por otra parte, "creamos Madres, desde el corazón, un homenaje a estas madres que lo han dejado todo por cuidar a sus hijos. Son muy conocidas mediáticamente, parece que todo les va bien y siempre brillan, pero tienen detrás una historia muy potente que contarnos para darnos una luz de esperanza", continúa Marta Manzano.

La elección del presentador o presentadora se impuso naturalmente: "Tenía que ser un perfil muy especial, alguien empático, que tuviese una sólida formación y crease un clima de seguridad. Patricia pensó en ti, Cruz, por tu historia fascinante. Me dijo: 'Ella, como persona que siempre sale en los medios por toda su trayectoria profesional como abogada y escritora, por la posición que ocupa de vicepresidenta en EL ESPAÑOL, por este pódcast… cuenta con una parte más humana que no conoce tanta gente. Nos recibiste y vimos tu entusiasmo".

Charo incide: "Habéis vivido su espontaneidad, es tremendamente buena y creativa. Vi el primer episodio y me impactó. Y eso que ya me lo habías contado, Cruz, pero me quedé muy fascinada por la espontaneidad, la profundidad y lo impresionante de la entrevista". Marta incide: "Cruz ha conseguido emocionar y acercarse a cada una de las entrevistadas".

Las historias de todas las mujeres invitadas suponen un aprendizaje. "Cada una utilizamos el escudo vital que podemos para contar un mensaje, pero cuando nos sentamos a hablar como mujeres, somos todas iguales", explica Sánchez de Lara. "Tenemos una historia y, efectivamente, la enfrentamos de la mejor manera posible. Y hay tantos relatos de madres distintas como mujeres y todas son iguales de válidas", coincide Marta Manzano.

Cruz Sánchez de Lara, Marta Manzano y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

"Habéis nombrado a la madre de Marta del Castillo, pero hay 12 capítulos. ¿Te acuerdas de todas las que han intervenido? Y decidme, entre las dos algo, ¿por qué hay que ver cada uno de ellos?", pregunta Charo Izquierdo.

"Cada capítulo nos aporta de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, recuerdo a Mayte García. Es una lección de amor en primera persona. Tenía un hijo con Santiago Cañizares, el futbolista, con leucemia. Durante muchísimos meses, el niño estuvo en coma, entre ellos existía una conexión brutal. Un día el médico le dijo: 'Mayte, tienes que dejar que se vaya'. Me impactó. Cogió la manita de su hijo, con el que tenía esta conexión, y le dijo 'vete tranquilo, yo estoy aquí'. Y murió en este momento", recuerda con emoción la productora. Cruz destaca, a su vez, el caso de Teresa Martín.

"Es un programa muy duro, las emociones están a flor de piel continuamente", subraya la invitada, recordando algunas de las protagonistas como Ana Obregón o Begoña Villacís. Izquierdo pregunta si, más allá de la dureza, han vivido cosas más distendidas. "Ha habido muchos momentos cómicos, lo hemos disfrutado", cuenta entre risas Marta.

Marta Manzano Esteban Palazuelos

"El programa tiene un claim que es 'madre, no hay más que una'. ¿Tú, Marta, como madre de dos hijos, qué sensaciones has tenido?", pregunta Charo. "Es la mayor expresión de amor en mayúsculas. No se puede experimentar nada a nivel físico y a nivel emocional más grande. Al final, te metes en las historias de cada una de ellas, porque dices que te podría pasar a ti o a cualquiera de tus hijos; ojalá que no... Te identificas totalmente, es imposible separarlo. Me emociono con cada uno de los programas", confiesa Marta.

El mensaje y el objetivo del programa son claros: "Crear una comunidad donde se exprese la esperanza. Quiero que la gente, cuando lo vea, más allá de escuchar el testimonio, las vean como punto de apoyo y de referencia. Porque si alguna vez nos vemos en una situación así, sepamos que hay gente que ya ha pasado por eso. Puedes tirar de ellas", reflexiona Marta.

¿Habrá segunda temporada? "Ojalá que sí. La cadena está encantada y, desde luego, lo vamos a luchar al máximo para que haya", concluye Marta. Cruz aprovecha este momento para dar las gracias: "He tenido la oportunidad de aprender y de conocer a madres maravillosas. Estoy muy agradecida. Gracias por enseñarme".