La campeona Alejandra Torres-Quevedo: "En el hockey no hay diferencias entre chicos y chicas, ni prejuicios absurdos"

Tiene 24 años, una sonrisa que cautiva y una voz con carácter que ya anuncia que pisa fuerte y que rompe barreras. También mete goles, suda la camiseta como la que más corriendo por el campo y gana trofeos junto a sus compañeras de equipo.

Ella es Alejandra Torres-Quevedo, una de las integrantes del equipo femenino de hockey sobre hierba Club de Campo Villa de Madrid que el pasado 18 de marzo se alzaba con el triunfo en la Copa de la Reina. No solo eso, también ha sido nombrada Mejor Jugadora de la Copa y fue la que metió el gol que las llevó a semifinales; sin olvidar que juega con la selección española. En resumen, una crack.

Tras conseguir el título Alejandra y sus compañeras fueron recibidas en el Ayuntamiento por el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Magas ha hablado con la deportista de este encuentro, de su carrera y del auge del deporte femenino, que tantas alegrías está dando y que cada vez tiene más seguidores.

Al escuchar cómo es su frenético ritmo de vida, las palabras esfuerzo y dedicación cobran significado. Entrena, estudia, disfruta de su tiempo libre... ¿quién dijo que cumplir sueños fuera fácil?

Alejandra Torres-Quevedo (con la camiseta del alcalde), durante el encuentro con Almeida. Cortesía

Recientemente os ha recibido el alcalde de Madrid tras ganar la Copa de la Reina de hockey sobre hierba femenino, ¿cómo fue?

Como el Club de Campo Villa de Madrid tiene relación con el Ayuntamiento, cuando ganamos alguna competición el alcalde nos suele recibir. Al haber ganado este trofeo nos invitaron al Ayuntamiento y la verdad es que estuvo muy bien. Mi compañera María López y yo, que somos ambas capitanas, estuvimos hablando con él y se mostró muy simpático y cercano con todas. Nosotros le regamos unas camisetas para él y una también para su mujer, porque se casaba al día siguiente.

Alejandra, el deporte femenino está un un momento magnífico, a nivel de logros y también a nivel de visibilidad.

Si tú ves la historia del deporte femenino, no hay mejor momento que ahora para estar viviéndolo. Luego ya no sabemos cómo será el futuro, pero ahora

mismo sí. Por ejemplo, en el fútbol femenino se ve que hay un crecimiento muy grande en ese sentido, aunque el hockey femenino es verdad que todavía es un deporte minoritario. De todos modos, estamos encantadas de que haya muchas más ayudas para el deporte femenino en general.

En nuestro caso particular, tenemos mucho apoyo de Iberdrola, que patrocina de manera importante el deporte femenino y de otros sponsors. Además, el Club de Campo Villa de Madrid a las chicas siempre nos ha cuidado mucho, porque es verdad que también hemos ganado muchos trofeos. En general sí que se nota que el deporte femenino está teniendo más visibilidad. Oviamente hay mucha diferencia con el deporte masculino, pero el cambio no es de la noche a mañana, hay que ir poco a poco, pero sí hay intención de tenernos más presentes, que es lo que importa.

El papel de los patrocinadores, como comentas, es indispensable...

Es que sin patrocinadores es imposible. Nosotros al final no somos un deporte grande ni una federeción grande y hace falta que te den recursos porque si no tienes patrocinadores que te den dinero, recursos o ayudas, no vas a ningún lado. Todo lo que inviertas, se ve luego en el campo y también en los resultados. Si te dan dinero para poder centrarte en lo deportivo luego se nota en el resultado.

Alejandra Torres-Quevedo, con la equipación del Club de Campo Villa de Madrid. Cortesía

Pero aún falta mucha visibilización, al margen de lo que está sucediendo con el fútbol femenino especialmente tras el Mundial.

Totalmente, porque si no, al final la gente no lo conoce. Iberdrola empieza a poner algunos partidos nuestros en Teledeporte y hay más entrevistas a deportistas, etc. Todo esto es muy importante, porque si no te ven es muy difícil que les pueda llegar a gustar el hockey. En los deportes minoritarios, como el mío, si no ganas algo no te ve nadie, no logras colocarte en primer plano. Hay que trabajar en dos vertientes, en la visibilidad y por nuestra parte conseguir que merezca la pena que la gente lo vea.

¿En el campo también se nota más presencia y más diversa en cuanto a géneros?

Bueno, es que yo creo que es difícil. Entiendo que el deporte masculino y el femenino son muy distintos. Por ejemplo, en el hockey hierba es que directamente parecen deportes diferentes dependiendo si los juegan chicos o chicas. Jugamos muy diferente. Ellos son más fuertes y más rápidos, y esto hace a priori que su juego sea más espectacular. Entonces a un espectador de primeras es más fácil que le entre más por el ojo el masculino que el femenino.

Pese a ello, yo sí que veo que cada vez más gente que entra en el deporte, lo comprende y entiende cómo funciona, aprecia también mucho el hockey femenino. Tienes que verlo desde el punto de vista de que el hockey femenino es más táctico, juegas de una manera un poco más inteligente, más en equipo. Hay que dar la oportunidad a la gente para que lo conozca y se enganche.

Antes de dedicarte al hockey has hecho otros deportes: tenis, fútbol...

Sí, desde niña siempre me ha gustado hacer deporte porque mi padre esquiaba mucho, jugaba al tenis... En una época me apasionaba el fútbol, pero mi familia es socia del Club de Campo y ellos tienen muy buen equipo de hockey, así que... Un día estaba jugando con mi hermana y el seleccionador de España en ese momento, que también era jefe de la escuela del club, le sugirió a mi padre que nos metiera en hockey, porque somos muy coordinadas.

Él pasó un poco al principio porque yo estaba centrada en el fútbol, pero luego vimos que era más difícil en ese momento encontrar un equipo cerca de casa que tuviese facilidades y me metieron en el de hockey porque veníamos al club los sábados por la mañana.

A mí me encantó desde el principio porque se parece al fútbol en cierto modo: corres mucho, tienes que meter gol, hay mucha coordinación... Me parece un deporte muy atractivo. Y luego el ambiente, que es increíble. No hay competencias extrañas y los jugadores, los equipos de chicos y chicas, tenemos muy buena relación, salimos juntos después de los partidos... También se forman muchas parejas.

¿Pensaste que llegarías a ser deportista profesional?, ¿has tenido dificultades por tratarse de deporte femenino?

Nunca he pensado que por ser chica es más difícil estar en el mundo del deporte, quizá porque por mi entorno nunca lo he sentido. Somos cuatro hermanas y siempre he tenido un entorno femenino. Mis primeras entrenadoras fueron chicas que estaban en el equipo división de honor, algunas de ellas también estaba en selección o eran olímpicas, entonces te generaba admiración y querías seguir su ejemplo. Tenía ejemplos cerca y simplemente quería llegar ahí, ser una más, con las posibilidades muy abiertas.

Ellas eran un referente para ti y ahora tú lo serás para muchas niñas que quieran dedicarse al hockey sobre hierba.

Sería un orgullo que me vieran así, desde luego. Me gustaría pensar que niñas a las que les gusta el hockey y vengan a ver partidos, digan: "Pues mira, Alejandra ha llegado a eso, ojalá yo también pueda". De todos modos, es un mérito más de equipo que individual. Durante años las chicas hemos ganado mucho más que los chicos y eso es raro en deporte.

Pero aún quedan barreras por superar en el deporte femenino.

Sí, sobre todo que nos tomen más en serio porque parece que muchas veces piensan que el deporte de chicas no tiene el mismo valor que el de chicos. Quizá por la concepción de que ellos son, por naturaleza, más fuertes físicamente y rápidos es por lo que se considera que su deporte es más serio. Parece que ser chica y hacer deporte es raro, como si fueres un poco marimacho a veces, o que te gustan cosas que no suelen gustar a las mujeres. Y eso puede afectar a la hora de decidir dedicarte al deporte. Es ridículo: hacer deporte no es masculino ni femenino es hacer deporte.

Puede que piensen que los chicos en el hockey suelen ser más brutos, pero las chicas también lo somos a nuestra manera y eso no tiene nada que ver con que seas femenina o no. También me gustaría decir que es una cosa externa, porque dentro del mundo de los equipos no hay esas diferencias entre chicos y chicas, ni esas ideas absurdas de que las jugadoras somos lesbianas, porque de hecho hay un montón de parejas... No hay esos prejuicios absurdos.

Otra tontería es analizar cómo vamos vestidas para hacer deporte. La gente se crea percepciones diferentes si usas ropa más masculina o más femenina. Las jugadoras de hockey, por ejemplo, llevamos falda, como las de tenis, simplemente porque estamos más cómodas y nos gusta. ¡Que cada uno vaya como quiera!

Os sentís plenamente apoyadas por vuestros compañeros, algo importante porque el camino a la igualdad se hace de la mano...

Totalmente. Obviamente a ellos les gusta jugar al hockey a su manera, pero siempre nos animan y están pendientes de nuestros partidos. Es una relación de tú a tú, como iguales.

La jugadora forma parte de la selección y espera poder ir a los juegos olímpicos de París. Cortesía

Recientemente habéis ganado la Copa de la Reina y precisamente la reina Letizia es una gran defensora del deporte femenino. ¿Consideras su apoyo algo importante?

Claro que sí, porque si ella lo apoya, los medios que la siguen dan visibilidad al deporte, se vuelve más mediático. Es importante que alguien de tanto nivel y tanta

relevancia en España como la reina Letizia venga a verte jugar, porque es como que el deporte está reconocido por la Casa Real y eso tiene mucho peso. Claro, el hockey es un deporte minoritario, no como el fútbol, y supongo que tienen que dibujar una línea porque no puede pasarse la vida de torneo en torneo.

Nunca se sabe...

Bueno, ojalá viniera a ver un partido algún día.

¿Hay diferencia de salarios en el hockey entre los equipos masculinos y femeninos?

Bueno, primero decir que yo tengo mucha suerte porque el club nos cuida mucho en ese sentido, en comparación con otros equipos. Tenemos un contrato con un sueldo que no es mucho, pero te permite pagarte un piso y vivir, aunque no para ahorrar. Los contratos son iguales para chicos que para chicas. Antes quizá no era así, pero hace unos años ya se hizo un cambio para que hubiera esa equiparación de salarios. Luego tenemos ayudas aparte del Comité Olímpico Español, que se las dan a la selección y se reparten.

¿Cuáles son tus metas más próximas?

Mi sueño sería ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de París, es ambicioso, pero todavía quedan muchos pasos por dar. Hemos conseguido clasificarnos, pero hay que esperar a la lista de las convocadas que sale en junio. Si me seleccionan, llegaré con ganas de competir.

Además de jugar al hockey hierba, ¿cuál es el plan B de Alejandra?

La realidad es que no cobramos tanto como para poder alargar mucho tu carrera deportiva. Pero yo también tengo ambiciones en el terreno laboral, quiero ganarme un puesto a nivel profesional. Me gradué en ingeniería industrial y ahora estoy haciendo un doble máster en MBA que dura dos años y lo compatibilizo con los entrenamientos, etc. Mi día a día es un poco locura. A veces prefiero estudiar menos y luego apretar para poder salir con mi novio, mis amigas... Si no, me estallaría la cabeza.