Nueve grandes directoras de revistas reciben el premio 'Maga de Magas' de MagasIN

EL ESPAÑOL hace historia entregando por primera vez, los galardones a las mejores directoras de medios femeninos de nuestro país.

A los premios ‘Maga de Magas’ que se han otorgado esta mañana en la Asociación de la Prensa de Madrid han asistido personalidades y amigos, además de las agraciadas con el galardón.

Nueve mujeres, responsables editoriales en sus respectivas publicaciones, han sido las elegidas. En conjunto, sus cabeceras llegan mensualmente a más de diez millones de personas. Una capacidad de influencia que no pasa desapercibida a empresas y anunciantes. Son mujeres ‘referentes’ que inspiran a sus millones de lectoras.

“En EL ESPAÑOL estamos muy orgullosos de teneros a todas aquí con nosotros. Sois las pioneras, las maestras, las más grandes en la casa del periodismo. Y eso es mérito. Hemos elegido precisamente la Asociación de la Prensa, a la que estamos muy agradecidas, porque es un lugar emblemático, porque queremos romper con los tabúes y con los estereotipos que dicen que el periodismo femenino es algo frívolo. Es un periodismo que necesita muchísimo vigor, muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Toda la redacción de magasIN ha sido jurado de estos premios, capitaneadas por Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo”, ha dicho la redactora jefe de magasIN, Marta Lahuerta, en la inauguración del evento.

María Cudeiro, CEO de Croma Pharma y patrocinadora de los Premios MdM, aseguró que “es para nosotros un honor poder patrocinar la primera edición de 'Maga de Magas', y es que cuando Cruz me propuso el proyecto, prácticamente no la dejé acabar. Y le dije sí, por dos razones. La primera, por su help me, help you poco habitual. Ella, cada vez que hace algo lo hace pensando, sobre todo, en ayudarnos. Y es que, como dice Sonsoles Ónega, las mujeres somos un país emergente y es verdad que si todas nos levantamos a la vez, tenemos una capacidad de hacer un impacto positivo, brutal y sostenido en el tiempo. Y la segunda, es porque yo he crecido con vosotras. Habéis navegado por fuertes crisis y sin perder ni un ápice del entusiasmo que tenéis hoy en día. Habéis hecho felices a mucha gente. Felicidades a todas”.

La consejera editorial de magasIN, Charo Izquierdo tomó la palabra: “Estoy aquí en calidad de mensajera. Cuando Cruz nos inculcó el veneno de los premios, queríamos que estuvieran aquí las que estáis, pero también las que empezaron. Por ello, pensamos en Covadonga O’Shea y también en M.ª Eugenia Alberti, primera directora de la revista Dunia que no ha podido venir y me envió unas líneas anoche para agradecer el premio que os leo: "Antes de dirigir y editar revistas vivía yo en libertad y en la perspectiva de la sorpresa, de lo inesperado. Y gracias a los hombres visionarios y sensibles me desperté instalada en el mejor de los casos. Uno y otro creyeron en mí y me ofrecieron lo esencial, un trabajo que nunca fue tal, proponiéndome algo sin precedentes: vivir apasionadamente y contagiarlo a muchas y muchos más. Y a esta apoteosis me dediqué sin reservas ni pudor. Me confiaron la responsabilidad excitante, pero arriesgada de llevar la batuta de esa sinfonía alegre, y apasionada, que hoy todavía es un clásico y sigo siempre perdidamente enamorada, como ayer, viviendo de mi intuición y mis vivencias. La necesidad y la premura del cambio siguen hoy, como ayer, siendo las mismas, la nueva coreografía social necesita nuevos estímulos creativos, alternativas subversivas y catalizadores de emociones. Y todo ello urgentemente", concluyó.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de MagasIN subió al escenario para dar las gracias a los asistentes y a las premiadas. “Yo no soy una de las vuestras. Soy una paracaidista que cayó por aquí en un mundo cambiante y totalmente diferente. Y de repente me costó muchísimo entender muchas cosas que no comprendía. Afortunadamente duermo con un maestro, con el cual voy entrenando, pero me costó muchísimo entenderlo. Yo no entendía como quienes dais voz, nadie os daba voz. Y me decían que era una cuestión de competencia de grupos editoriales... Pero sigo sin entenderlo, porque creo que quienes más sabéis de periodismo, a veces podéis olvidar una cosa que es que la sociedad ha cambiado", aseguró.

Y continuó: "Estamos en la cuarta revolución industrial y la sociedad ha cambiado. Y el periodismo, que es el cronista de la sociedad, también ha cambiado. Nuestra competencia son todos aquellos que no dicen la verdad, o que generan contenidos falsos, mediocres y faltos de rigor. Por eso yo creo que estamos aquí todas juntas porque tenemos un objetivo común y es defender un modelo de negocio. Como dice una gran amiga nuestra, la directora de 20 minutos, Encarna Samitier, si yo tengo un bar en la calle de los bares, quiero que a todos los bares les vaya bien. Por eso este es vuestro espacio y magasIN vuestra casa. Yo como una paracaidista sin pretensiones, he llegado aquí para ofrecéroslo. Estamos aquí para celebrar vuestro talento, vuestro trabajo y vuestro conocimiento. Lo siento mucho por los chicos, pero hoy no vais a ser protagonistas”, aseguró la vicepresidenta de El Español.

Covadonga O’Shea, periodista, escritora y empresaria, recibió el galardón de manos de Charo Izquierdo. “Gracias a todos los que estáis aquí. A todos los que habéis hecho crecer este gran periodismo Me emociona tener este premio en las manos, es una maravilla estar aquí".

Olga Ruiz, directora de Telva recibió el galardón de manos de Mamen Vázquez, directora general en EL ESPAÑOL. “Es una maravilla que estemos aquí todas las colegas y amigas celebrando este momento que es el periodismo femenino. Me gustaría mucho agradecer a El Español, y a su director, Pedro J. Ramírez, a Cruz y a Charo. Para Telva es un momento tremendamente especial porque este año celebramos en octubre el 60 aniversario del nacimiento de la publicación".

y continuó: "Covadonga, que la tenemos aquí, creó en el año 1963 una redacción formada únicamente por periodistas mujeres. Aquello fue lo más moderno y lo más rompedor. En un momento en que las mujeres estaban en casa, en el ámbito familiar y no salían de allí. En Telva siempre hemos considerado que había una manera de hacer periodismo, que es buscar buenas historias que sean veraces y contarlas de la mejor manera posible. Un oficio que nos apasiona, y nos obsesiona, pero que nos ha dado grandísimas alegrías”.

Lourdes Garzón, directora de Mujer Hoy recibió el galardón de manos de Cristina Rodríguez, Client Mánager de Morillas. "Le quiero dar las gracias a Cruz que siempre tiene una mirada nueva y muy interesante y nos deja muchas cosas en las que pensar cuando habla de periodismo. Gracias a Pedro J. y a Miguel Ángel Mellado con quien tuve la inmensa suerte de trabajar con los dos durante muchísimo tiempo. Trabajar con los dos es aprender todos los días. Llevo muchos años trabajando en medios de comunicación y he aprendido dos cosas: que esta profesión conlleva una obligación que es la de contar buenas historias y acarrea un grandísimo privilegio que es el de conocer personas fascinantes. Lo que mas me gusta de este premio es compartirlo con personas fascinantes, como lo son todas mis compañeras".

Por su parte, Inma Jiménez, responsable editorial de Harpers&Bazaar, recibió el premio que le entregó Teresa Arsuaga, consejera de El Español y magasIN. "He sido la última en llegar a este apasionante grupo de mujeres espectaculares, comparto palmarés con las personas a las que admiro en esta profesión y que además las que me une una gran amistad. Yo lo primero que pensé es que no me lo merezco, pero luego lo pensé bien y dije este premio es para esa niña de Lorca que devoraba revistas y soñaba con contar historias. Este premio es para el estudiante de Derecho en Murcia que soñaba con contar historias y este premio es para la hija de Antonia y de Alfonso, que supieron educarla en el respeto, en la empatía, en las ganas de comerse el mundo. Este premio es para la becaria de la revista Elle que llegó a ser directora de Harpers&Bazaar".

Yolanda Sacristán, brand manager de Forbes Woman, recibió el premio de manos de la periodista y colaboradora de MagasIN, Gloria Lomana. El día que conocí a Cruz le dije: 'Soy frívola', tuve que engañarla un poquito porque estábamos las dos muy nerviosas por hacer el reportaje en el que estábamos implicadas. Pero en realidad no lo soy. Soy bastante intensa y profunda, las que me conocéis ya lo sabéis. Y bueno, me siento hoy súper agradecida y honrada de recibir de ti precisamente, este premio, con tu generosidad que siempre demuestras apoyar a todas, pero a mí especialmente desde ese mismo día que te conocí, que fue como un flechazo, un flechazo increíble y que se ha mantenido hasta hoy".

Ana Núñez-Milara, directora de Yo Dona, recibió el premio de manos de María Cudeiro, CEO de Croma Pharma."Yo también me siento obviamente paracaidista. He sido de las últimas en llegar y también me he sentido una impostora y Cruz me tuvo que convencer para que hoy estuviese aquí. Dos veces le dije que yo no debía estar recogiendo este premio, pero lo cierto es que es un privilegio enorme poder estar aquí hoy con mujeres a las que conozco desde hace muy poco, pero a las que de corazón admiro y respeto profundamente", aseguró.

Y continuó: "Vivimos en un mundo en el que todo se pone en cuestión, todo se polariza y es aquí cuando hace falta para que la sociedad camine bajo el paraguas de igualdad y de respeto, contar las historias desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos, pero también bajo el inconformismo. Este ha sido siempre el objetivo de Yo Dona y por supuesto, también de su fundadora, de Charo Izquierdo, que sentó un precedente inmenso. Por eso, hoy este premio también es para tí". La directora le dedicó el premio también a sus padres, que se mostraron muy emocionados.

Joana Bonet, directora del Magazine de La Vanguardia, recibió el premio de manos de Mercedes Wullich fundadora de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’.

"Gracias Cruz y Pedro J. porque verdaderamente estos son unos premios insólitos, diría que hasta surrealistas. Os adoro y conozco desde que empecé a escribir y hoy sois mujeres poderosas y Covadonga, que ha sido quitanieves, como María Eugenia Alberti. Habéis sido mujeres que abrieron por primera vez la conversación en los medios a las mujeres. Porque nosotras en el año 92 teníamos un territorio nuevo. De hecho, cuando acabé de firmar el contrato, el gerente de Grupo Zeta me dijo: ¡Me alegro mucho porque por fin el Grupo Zeta no tendremos una revista de 'chuminos', tendremos una revista de categoría! Ayudamos a cambiar el lenguaje", concluyó. La periodista de La Vanguardia contó diversas anécdotas de sus inicios que hicieron reír a todos los presentes.

"Durante tres décadas los medios no hablaban con las mujeres. Ahora tenemos este altavoz que nos da este género, que era un género pequeño, un género de segunda, revistas de peluquería. Hoy, gracias a todas nosotras, a los editores que habéis creído en mantener una conversación con las mujeres. Por lo tanto, tenemos ese compromiso que más que nunca, más allá de la moda y de la belleza, que son excelentes coartadas, tenemos ese compromiso de seguir informando y manteniendo una conversación muy estrecha y muy desahogada con mujeres y también con hombres", aseguró.

Benedetta Poletti, responsable editorial de la revista Elle y directora editorial de Hearts España, recibió el galardón de Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

"Me hace ilusión compartir este premio con todas vosotras a las que os admiro muchísimo. Mujeres talentosas y valientes que siguen marcando la senda, cambiando la conversación, que creen en la excelencia editorial y disfrutan de la que es, sin duda, la profesión más bonita del mundo, el periodismo. Y que creen que los eternos valores de verdad, bondad y belleza, que como decía Platón, son los pilares que sustentan la humanidad, son también los pilares que sustentan al periodismo", aseguró la editora.

Y continuó: "Decía Gabriel García Márquez que ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Ojalá sea así. Ojalá nunca se nos olvide que tenemos la posibilidad, pero también la enorme responsabilidad de poder mejorar cada día un poco el mundo y ayudar a los demás a ser un poco más felices", concluyó.

Charo Izquierdo recibió por sorpresa y enormemente emocionada, el premio Maga de Magas de la mano de Cristina Martín Conejero y Benedetta Poletti.

Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL, cerró los premios y en su discurso dejó abierta su continuidad para celebrar una nueva edición.

Una estela de cometa El diseño del trofeo ha cobrado una especial relevancia en esta primera edición de los Premios MdM. Clara Vendrell, diseñadora industrial de Morillas, y a través de un video, puso en valor el diseño y significado de este trofeo creado para la ocasión. “El objetivo para nosotros era diseñar un trofeo que rindiera homenaje a las mejores comunicadoras de nuestro país, y por eso era importante que hubiera un concepto creativo potente detrás, para que el premio estuviera lleno de significado”. Y continúa: “Por ello, se nos ocurrió la idea de la estela que para nosotros es muy mágica y poética. La estela es el rastro que dejan los cometas y los astros tras de sí, y el resultado es una forma muy contemporánea y elegante. Hemos trabajado en un anillo abierto, que nos permite hablar de ciclos no cerrados, y en su superficie hemos grabado la estela de la que hablamos. Nuestro objetivo es que este trofeo se convierta en un icono de la marca magasIN, y que año tras año siga rindiendo homenaje al trabajo y al talento de tantas mujeres que dejan su estela” confirmó. Por su parte, Marc Morillas añadió que se trataba de un reto complejo porque estar al nivel del inmenso talento de las mujeres extraordinarias que están al frente de las más importantes publicaciones femeninas de nuestro país no es tarea fácil. Queríamos aportar algo más que un trofeo, intentar estar a la altura de la estela que ha dejado el talento femenino en nuestro país. Agradecemos a la organización que haya confiado en nosotros para tal reto”, concluyó.

