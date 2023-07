Semana de la Alta Costura de París: la vuelta a los orígenes de Balenciaga y el romanticismo de Elie Saab

Nos encontramos ante la tercera jornada de la Semana de la Alta Costura de París, que nos ha dejado desfiles de grandes firmas como Balenciaga, Elie Saab o Jean-Paul Gaultier.

Las casas más prestigiosas despliegan sus colecciones en la capital francesa del 3 al 6 de julio de 2023. Para poder desfilar en las pasarelas de Haute Couture, los candidatos deben presentar 25 diseños, creados a mano y en un taller con un equipo mínimo de 20 personas.

Algunas casas cuentan con una participación permanente todos los años, otras son correspondientes extranjeras y las últimas son invitadas por la Federación. Ayer Chanel, abria la jornada con una elegantísima Caroline de Maigret, y Stéphane Rolland presentaba, una vez más, a la modelo Nieves Álvarez como su musa.

Hoy, firmas como Balenciaga o Elie Saab, han sigo las encargadas de presentar sus colecciones otoño/invierno 2023/2024.

Balenciaga

Tras su polémica campaña publicada a finales de 2022, la popularidad de Balenciaga cayó en picado. La relación directa de la infancia con elementos ‘bondage’ que presentaban fue foco de críticas y causó un gran revuelo en las redes sociales.

En una entrevista a Vogue, Demma Gsvalia, director creativo de la marca, no tuvo más remedio que recular y marcar la importancia de volver a los valores iniciales de la casa.

“Mi valía como creador es diseñar un producto, y no ser un ‘showman’. El aspecto provocador de mi trabajo siempre se ha malinterpretado o no se ha comprendido del todo, y ya no tengo ganas de aplicar esa dinámica a mis diseños”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Balenciaga (@balenciaga)

En la colección que ha sido presentada hoy, la firma ha querido dar importancia a los looks monocromáticos y accesorios clásicos, como los guantes negros o los collares de perlas. En cuanto a las siluetas, el diseñador ha apostado por la de reloj de arena, potenciando la figura femenina.

Los flecos y los lunares también han sido elementos claves de la colección, así como las estructuras en la parte de la espalda o las lentejuelas en diseños con cierta estética Old Hollywood.

Elie Saab

Elie Saab ha vuelto a demostrar que la estética romántica y de ensueño es su punto fuerte. El diseñador libanés tuvo claro desde pequeño que lo suyo era la moda, y poco a poco y rodeándose de los mejores profesionales, logró crear una casa de alta costura.

Entre las celebrities que han lucido sus diseños se encuentran Halle Berry, que llevó uno de sus vestidos en la gala de los Oscar de 2022, o la royal Rania de Jordania, cuyo vestido para su coronación como reina en 1999 fue de Elie Saab.

La propia marca describe la nueva colección como un conjunto de “texturas tejidas suntuosamente en refinados volúmenes de majestuoso recato, donde cada hilo de seda es una conmovedora oda a la belleza esquiva”.

Con un imaginario regio, Elie Saab, reinterpreta contornos de antaño a través de una lente contemporánea de magnificencia. Una colección que recorre el espectro de la opulencia y la grandeza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ELIE SAAB (@eliesaabworld)

Rinde homenaje a las grandes heroínas de la historia: escurridizas, sensibles y delicadas, figuras cuyo espíritu generoso se puede ver a través de siluetas estructuradas.

Para las joyas apuestan por el rubí, la amatista y la esmeralda, mientras que los terciopelos drapeados y los velos siguen estando presente en los diseños.

Desfile Elie Saab Getty

Vemos también rosas y ramas de flores bordadas con lentejuelas en la zona del cuello, y un escote palabra de honor que deja los hombros al descubierto. El rosa palo, el rojo y el negro, son sin duda las tonalidades predominantes del desfile.

Yuima Nakazato

Nacido entre un padre escultor y una madre joyera, Nakazato se crio en un ambiente rodeado de arte moderno y diversas formas de expresión desde su más tierna infancia.

En 2016, Yuima Nakazato presentó su primera colección de Alta Costura en París como diseñador oficial invitado seleccionado por la Chambre Syndicale de la Haute Couture.

Combina continuamente lo último en tecnología y artesanía en sus procesos de creación.

Desfile Yuima Nakazato Getty

La colección otoño/invierno 2023/2024 está compuesta de tres colores principales: negro, blanco y rojo. Las plumas y las capas están presentes en los principales diseños, y apuesta por prendas de corte recto sin demasiado volumen.

Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier lideró su último desfile el 22 de enero de 2020. Desde entonces, la Maison decidió no nombrar a un director creativo como sustituto, sino invitar a nuevos diseñadores para realizar una colección bajo el nombre de Gaultier.

El francés Julien Dossena, ha sido el encargado de presentar hoy la colección de alta postura para el otoño-invierno de 2023/2024.

Los diseños han destacado por incorporar las señas características de la casa en los años 90: brillos, animal print, corsés y mallas metálicas.

Desfile Jean Paul Gaultier Getty

Los vestidos metalizados forman gran parte de las prendas presentadas, ya sea en oro o en plata, encorsetados o más fluidos, han estado muy presentes.

También hemos podido ver varios accesorios capilares y, la joya de la corona: la reaparición del corsé cónico de Gaultier, que Madonna utilizó en la gira Blond Ambition World Tour en 1990.

