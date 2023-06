Crys Dyaz, entrenadora de Blanca Suárez: "Mi receta es la escala de grises, 80% saludable y 20% caprichos"

Con 13 récords de España absolutos en la prueba de 50 braza en natación, Crys Dyaz es conocida ahora como la entrenadora de las celebrities. Aunque ella defiende, que no son más del 2,7% de su clientela deportista, en su centro Crys Dyaz & Co de La Moraleja.

La madrileña que entrena a Blanca Suárez, María Pombo, Laura Escanes y a Ana Peleteiro, abre las puertas de su nuevo centro, en La Finca de Pozuelo, y pone el foco en la salud integral de la mujer a través de su proyecto Salud Fem.

Cuenta a magasIN las claves de su éxito como emprendedora y cómo fueron sus comienzos. "Mi madre hacía deporte dos días a la semana en la piscina y le encantaba. Para conciliar familia y natación comenzó a llevarnos a mi hermana y a mí, porque éramos muy pequeñas. Así que empecé a nadar dos días a la semana, y al ver cómo evolucionaba, los monitores me ofrecieron incorporarme al club de natación, pero al mismo también hacía danza española, ballet y daba clases en el conservatorio".

Y continúa: "Bien pronto, empecé a darme cuenta de que lo que más me gustaba, y donde realmente me retaba a mí misma era la natación, así que me ficharon en el club de natación de Carabanchel y fui evolucionando hasta llegar a la selección madrileña y después a la selección española. Al mismo tiempo, estudié Fisioterapia porque sabía que en el futuro quería dedicarme al deporte, pero desde otro punto de vista. Mi intención era mejorar la calidad de vida de la gente e intentar instaurar el deporte en la sociedad como forma de vida", concluye.

Crys Dyaz realizando ejercicios al aire libre.

Eso es. Los expertos defendéis el deporte como forma de vida, pero ¿por dónde empezamos para adquirir esta cultura?

Siempre es un buen momento para empezar a hacer deporte. Hay gente que viene a nuestro centro porque se queda embarazada y quiere comenzar a entrenar en ese momento. Hay quien llega por la rehabilitación de una lesión, o para perder peso por operación bikini, o incluso, porque se casa...

Da igual cuál sea el motivo, lo importante es encontrar tu momento. Da igual que te digan que es buenísimo para la salud, que tiene efectos más allá de lo físico, lo mental, lo emocional o lo hormonal, porque al final, tienes que encontrar tu punto y como no lo encuentres, así como el deporte que más te guste, va a dar igual lo que te digan...

También es muy importante que el deporte sea una de tus prioridades. Es decir, igual que nos ponemos nuestras reuniones de trabajo en la agenda, o cuando tenemos que ir a recoger a los niños o cuando quedamos con los amigos, debemos intentar también poner en agenda cuando vamos a entrenar y que sea una prioridad para nosotros, porque tiene que ser una tarea o una rutina fundamental. Cuando comenzamos a ver las consecuencias positivas de ese trabajo físico, te aseguro que jamás lo dejaremos ya.

¿Cómo podemos despertar esa motivación inicial?

Tenemos que pensar qué es lo que me puede aportar el deporte. Generalmente, y en un porcentaje muy alto, casi siempre es algo físico, como mejorar el aspecto de mis glúteos, del abdomen, perder peso, aumentar masa muscular o porque tienes dolores de espalda. Lo importante es fijarte un objetivo a corto, medio y largo plazo y que lo escribamos en un papel.

Una vez que hayas conseguido el primero, vete al siguiente y después al de largo plazo. Como a los niños, debemos poner un refuerzo positivo. Cuando lo he conseguido me doy este refuerzo porque me lo merezco y sin darnos cuenta hemos conseguido esos objetivos, que inicialmente eran pequeñitos, deben serlo, porque si los hacemos demasiado ambiciosos nos quedaremos en el camino frustrados.

Y cuando veamos esos verdaderos cambios estaremos ya metidos en el círculo virtuoso.

La entrenadora realizando ejercicio en su centro.

¿Son las empresas culpables de que no tengamos adherencia al ejercicio porque no fomentan el ejercicio?

Efectivamente, podría mejorar la estimulación al trabajador, porque al final hay muchísimos estudios y evidencias científicas que dicen que una persona que hace deporte es una persona que tiene salud, sus bajas se reducen y mejora su eficiencia en su trabajo.

Creo que también hemos mejorado como sociedad y somos más conscientes de la necesidad de hacer ejercicio. Cada vez hay más clases dirigidas en las empresas grandes que estimulan al trabajador para que pueda conciliar con su familia y también para poder hacer deporte, pero debemos ser todavía más conscientes de la importancia que tiene esa actividad física para la prevención de salud y para mejorar también el rendimiento laboral.

¿Qué es Salud Fem?

Es nuestra unidad dedicada en exclusiva a la mujer, desde que es adolescente y puede pasar por determinadas patologías, hasta que atraviesa por diferentes etapas como el embarazo, el postparto o la menopausia. Les acompañamos desde la fisioterapia y el entrenamiento, hasta cubrir todas las necesidades que vayan requiriendo para llegar a conseguir su mejor versión.

Para que todos esos procesos hormonales que suceden a la mujer, que son maravillosos y que nos hacen disfrutar y evolucionar en la vida, no se conviertan en algo que nos frustre, que nos haga sentirnos peor o sin la energía necesaria para sacar nuestro potencial.

Tenemos un equipo multidisciplinar con fisios, entrenadoras especialistas, matronas, pediatras, expertas en fertilidad, neurólogas que tratan cefaleas, y un montón de recursos más como el coaching emocional que acompaña a la mujer, con lo cual es una unidad muy completa.

¿Cuántas personas trabajan en este equipo?

Ahora mismo en el equipo somos como 23 personas dedicadas a la unidad de Salud Fem, en nuestro centro en La Moraleja y muy pronto también, en Pozuelo. También por streaming, a través de nuestra plataforma digital Classland y también con una labor divulgativa en redes sociales en nuestra cuenta, que hace que muchas mujeres en muchos entornos sean capaces de ver cómo determinadas patologías se pueden tratar, que determinados momentos vitales no son necesariamente periodos sedentarios. Realizamos una labor divulgativa que nos está dando muchas alegrías.

La entrenadora en la playa.

¿Las mujeres nos acercamos menos a la práctica que ellos?

El 80% de quienes vienen a mi centro son mujeres, con lo cual yo no cumplo para nada la estadística. Creo que antes los hombres estaban más adheridos al deporte, pero actualmente creo que hay un equilibrio bastante interesante en el porcentaje de mujeres y hombres que realizan actividad física, por lo que estoy muy orgullosa de nosotras.

¿Cuál es tu receta para tener una buena salud?

Vivir en la escala de grises. Siempre digo que ni los blancos ni los negros son buenos para nada. Creo que no podemos obsesionarnos con el deporte y no saber cuándo debemos descansar. Tampoco debemos obsesionarnos con la alimentación sana y no saber cuándo tomarnos un vino o un brownie, obsesionarnos con una dinámica y una rutina que nos exija y nos frustre.

Es mejor vivir en una escala de grises en la que el 80% de nuestra vida sea saludable, sea deporte, sea comer sano, pero un 20% nos aporte esos caprichos que necesitamos para que esa receta genérica sea sostenible, y encontremos, sin locuras y sin blancos y negros, el resultado que queremos.

En ese 20% podemos comer lo que queramos...

Sí, comer lo que queramos, siendo conscientes de que el resto del tiempo tenemos que intentar comer alimentos saludables. Siendo conscientes de lo que estamos ingiriendo. Ayer hablaba con una embarazada y le decía: ‘tú piensa que lo que vas a comer está alimentando directamente a tu bebé de 20 semanas’. Pero igual pasa con nosotras que quizás, cuando no tenemos un bebé dentro, nos da más pereza cuidarnos a nosotras mismas.

Tienes que pensar que aquella hamburguesa o aquel ultraprocesado o aquel vino o aquel exceso de azúcar que te estás comiendo va a tener unas consecuencias en tu cuerpo y piensa también si realmente merece la pena.

Sigues teniendo un centro Crys Dyaz & Co, en La Moraleja en Madrid y ahora abres en otra zona...

Sí, abrimos el próximo 14 de septiembre en Pozuelo, en la Finca, nuestro segundo centro, que va a ser maravilloso, con un montón de incorporaciones de nuevos servicios en un espacio precioso, decorado ad hoc y en una zona que va a encantar. Y luego tenemos otro proyecto en Madrid centro y otro en la zona del norte, que pronto comunicaremos.

Estás desplegando alas...

Siempre he defendido que vivo en el momento presente. Trabajo día a día con mucha ilusión, entrega, motivación y rodeándome de un buen equipo, que me parece clave. Y mientras tanto, intentando que los resultados nos acompañen para poder crecer.

También te podemos seguir en digital, donde tienes un montón de seguidores.

Eso es. La plataforma se llama Classland, en la que puedes apuntarte por 30 € al mes y tener más de 36 clases a la semana, en las que damos clases en directo donde puedes conectarte y tener un chat en el que preguntes las dudas que te vayan surgiendo durante el entrenamiento o verlo en diferido.

Y tenemos desde clases para embarazadas, postparto, hipopresivos, pérdida de peso, clases para principiantes, pilates, yoga. Tenemos para iniciar a correr, para escuchar un podcast mientras caminas, para fuerza, glúteos, abdomen... absolutamente todas las actividades que te puedas imaginar y más que tendremos. Tenemos más de 4000 deportistas suscritos y estamos felices con ella porque somos capaces de llegar a todo el mundo.

Por tu centro pasan todos los días muchísimas personas y algunas celebridades. Tú dices que es tan sólo un 2,5% de todos tus clientes.

Yo siempre digo que es un 2,7% de todos los clientes que tenemos, pero al final nos ayudan a tener una mayor visibilidad porque llegamos a millones de personas gracias a ellas.

Si hay alguien al que le falte motivación, y a través de un post en Instagram de alguna de nuestras personas mediáticas, se anima a empezar una vida más saludable, es fantástico.

Con lo cual, aunque no lleguen a ese 3% de todas nuestras personas en el día a día si que nos hacen llegar a muchísimos millones de personas, y eso es maravilloso.

¿Cuántas veces a la semana recurre a ti una celebridad de estas características que apenas tiene tiempo?

Hay quien entrena dos días a la semana y gente que entrena cuatro días a la semana. Hay semanas que por trabajo, igual que cualquier persona, sea celebridad o no, puede venir sólo un día.

Al final, son personas con trabajos con estrés y con horarios difíciles, pero igual que el resto con dificultades para conciliar deporte y profesión.

Nosotros nos adaptamos muy bien a esas necesidades, pero siempre sugiriendo, como te he dicho antes, que den prioridad dentro de sus rutinas, al momento del entrenamiento.

¿La clave para lucir esos cuerpos está en el ejercicio de fuerza, en las pesas?

Lo que hay que hacer es abrir una historia clínica de cada persona y ver sus necesidades, de dónde viene, qué ejercicio ha hecho hasta ese momento, cuáles son sus objetivos, etc. A partir de ahí, definir el programa más adecuado para esa persona.

El ejercicio de fuerza tiene muchísimos estudios que avalan que mejora tanto el resultado como el rendimiento, así como la prevención de patologías, con lo cual es uno de los puntos que nosotros de forma más habitual incluimos en los programas de entrenamiento, pero no única y exclusivamente.

Hay personas que trabajarán más la movilidad, otras que trabajarán más cardio, y otras en cambio, que hacen una combinación, con yoga, pilates o incluso que comiencen con fuerza, pero de forma progresiva, porque quienes se inician no tienen la posibilidad de coger grandes cargas.

En el centro tenéis clases privadas, también a domicilio y compartidas...

Disponemos de clases en pareja, a más de dos personas a la vez no entrenamos, porque nuestra metodología consiste en eso, en el trabajo de una hora especial y específica para tí, con un programa adaptado que te asegura el rendimiento y el resultado, que es nuestra filosofía de trabajo.

Defiendes el cuidado integral y hacer ejercicio por salud y no, por ejemplo, por la operación bikini.

Absolutamente. Siempre digo que cuando hay un objetivo que es operación bikini, los profesionales de la salud, no del deporte, lo que tenemos que ver es una oportunidad de captación de cliente, pero no como algo estacional, sino para que luego, a través de nuestro talento, intentar que esa operación bikini dure 20 o 30 años más mínimo.

Es un buen momento para empezar, siempre que vayas a continuar, y ahí creo que tenemos mucho que ver los profesionales.

Una de las patas principales es la alimentación, ¿nos alimentamos mal?,¿cómo deberíamos hacerlo?

Hay dos problemas: Uno de ellos es que hay personas que todavía no son muy conscientes de las necesidades que tenemos o lo nocivo que pueden ser determinados hábitos. Aunque hemos mejorado infinito, y la población ya es más consciente. Y por otro lado, también las dietas milagro y las modas que hacen mucho daño.

¿Cómo te cuidas?, ¿cuánto ejercicio haces diariamente?

Menos del que me gustaría y menos del que hacía antes. Entrenaba siete horas al día cuando hacía deporte de élite, con lo que ahora, entrenar una hora al día es algo muy razonable. Siempre intento darle prioridad porque es algo que a mí me hace sentir bien, me siento fuerte más allá de la parte física, mentalmente, emocionalmente, me equilibra y eso me ayuda mucho.

