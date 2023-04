Susana Cala : "Mi primer disco habla sobre mi proceso tras acabar con un noviazgo muy largo"

Compositora y cantante colombiana, Susana Cala tiene una de esas voces que, en cuanto la escuchas, entiendes el éxito de su carrera. Con tan solo 25 años, ha participado en composiciones para grandes artistas como Andrés Cepeda o Sweet California.

También está detrás de muchas de las canciones de uno de los grupos más exitosos de la industria musical actual: Morat. Un grupo con quien tiene una conexión muy especial, ya que Juan Pablo Izada, la voz y una de las guitarras del grupo, es su hermano mayor.

Ambos trabajan mano a mano componiendo canciones: tanto para la banda de él, como para el nuevo proyecto musical de Susana, su primer EP titulado: ‘Sin Mensaje de Buenos Días’.

Este nuevo trabajo se compone de cinco canciones muy especiales para Susana, que nos lleva en un viaje de emociones pasando por el amor, el desamor, la rabia, la tranquilidad de estar sola y el miedo de volverse a enamorar.

Susana Cala (Cedida)

Cada una de las canciones tiene un apoyo visual y los cinco videos fueron grabados en la misma casa, pues la intención era tener un mismo universo durante el desarrollo del EP que fuera cambiando dependiendo de la etapa (el sentimiento/la canción).

Desde magasIN hemos tenido la oportunidad de hablar con Susana Cala, que nos ha contado como se siente tras el lanzamiento de su primer EP y sobre el proceso de composición de las canciones.

Cómo se define Susana Cala

Bueno, me defino como una persona muy sensible, trabajadora, muy apasionada y muy intensa. Por otro lado, cuando me gusta algo y quiero hacerlo, soy un poco terca también.

Acabas de estrenar tu primer EP ‘Sin Mensaje de Buenos Días’, ¿Cómo te sientes ante esta nueva aventura?

Estoy muy emocionada porque es la primera vez que tengo algo en físico. Sale formato vinilo, entonces me parece lo más divino del mundo. Y ya reunir todo lo que ha salido y sumarle la última canción que he sacado, que se llama 'Fórmula 1', que me encanta.

Además, me emociona mucho, es como un bebecito que uno lleva haciendo y armando un buen tiempo, así que me hace mucha ilusión ver cómo reacciona la gente.

¿De qué trata ‘Sin Mensaje de Buenos Días’?

’Sin mensaje de buenos días’, habla de mi ruptura. Yo tuve un novio muy largo y habla como de mi tiempo, de mi etapa de estar soltera, porque duré mucho tiempo en esa relación, así que si hacía mucho tiempo no estaba soltera.

Es pasar del amor, un amor chocolatudo, que es la historia que cuento en la canción ‘40 grados’ a ‘Pereza’, que es estar muy triste y muy mal, ese momento donde te hace falta ese mensaje de buenos días que ya no tienes. ’No es para tanto’ es cuando ya llegan tus amigas y te dicen, ya está, arriba, no más.

‘Tiempo indefinido’, que es la cuarta canción, es la canción que más me costó escribir porque no habla de amor ni de desamor. Es una canción que habla de una, de como estoy bien sola y de como tengo que estar bien sola porque es lo que toca ahora.

Y por último, ‘Fórmula 1’, habla de cuando uno empieza a volver a hablar con alguien y el miedo que uno le da de volver a hablar con alguien porque a uno le da vértigo volver a empezar otra vez todo el camino.

Susana Cala (Cedida)

En este proyecta tocas un poco todos los temas, ¿de qué te gusta más escribir y que consideras que es más difícil?

Si buscamos que es más fácil escribir todo lo que tiene que ver con amor o desamor, es más fácil escribir porque es que es un sentimiento universal, que todo el mundo siente y que no hace falta ser muy específico para que la gente conecte con eso. Por eso creo que mi canción favorita del EP es ‘Tiempo indefinido’, que es la que no habla de ninguno de los dos, porque no hay muchas canciones que sean así.

Yo la necesitaba y siento que hay gente que las necesita, que es como no, no quiero estar enamorada, no estoy triste tampoco, necesito una canción para llenar esa especie de vacío que existe en la música. Respecto a las canciones que más me han gustado escribir, no solamente dentro del EP, sino en general, son canciones que no hablan de amor.

Hablas de una historia muy personal en estas canciones, ¿cómo te sientes cuando te subes al escenario y ves que el público las canta y las hace suyas?

Uf, es muy fuerte. Me pasó sobre todo con ‘Pereza’, que es la segunda canción del EP, que es la canción más triste, que literalmente la escribí a las dos o tres semanas de romper. Estaba con dos amigos escribiéndola, y tenía que parar para ir al baño a llorar y seguir.

Porque uno está escribiendo algo que ni siquiera ha procesado, entonces es muy fuerte. Pero lo que tú dices creo que es lo más lindo. Cuando uno hace esto, uno lo hace un poco de forma egoísta, pensando: “necesito hacer catarsis y sacar todo esto”.

En el momento que alguien más me manda un mensaje por Instagram diciendo “Susana, me pasó lo mismo. Acabo de terminar con mi novio de diez años. Estoy sintiendo esta canción”. Eso es todo lo que está bien y lo que necesito.

¿Cómo es el proceso de componer una canción?

La verdad es que no hay una receta. Hay canciones que empiezan desde una guitarra, otras desde una frase o con un productor haciendo un beat y el artista cantando por encima cosas. También depende del género o del ambiente.

Mi recomendación para alguien que quiere empezar a escribir una canción es poner en YouTube ‘beat de pop urbano’, le das al play y empiezas a balbucear melodías y cosas para ver qué te sale.

¿Qué diferencia encuentras entre componer para ti tus propias canciones y componer para otros?

Depende mucho de la forma en la que surja la composición. Hay veces que el artista está presente dentro de la sesión. Eso para mí es lo más divertido y lo más fácil entre comillas, porque tienes a la persona diciendo te quiero decir esto, me estoy sintiendo así.

Hagamos algo que vaya por acá, que suene así. Y es muy lindo porque es otra forma de escribir.

Susana Cala (Cedida)

Cuando escribo para mí, escribo como yo siento y lo que yo he vivido. Aquí es, literalmente, ponerse en los zapatos de alguien más e intentar meterse en la cabeza de esa persona y sacarle la mayor información para poder construir algo.

Cuando la persona o cuando el artista no está ahí, pues trato de pensar en qué creo que sonaría una canción de esta persona, que también es un gran ejercicio, porque yo creo que componer, como cualquier otro trabajo, es un trabajo de sacar músculo y de entender cómo lograr ser más claro y conectar más con la gente.

¿Piensas que el trabajo del compositor está un poco menospreciado?

Es cierto, pero fíjate que no me siento mal. También hay una cosa que se está volviendo más habitual últimamente y es que la gente mire los créditos de la canción. Yo opino que es bonito reconocer el trabajo de los compositores y además creo que lo deberían hacer los propios artistas.

Tu hermano, Juan Pablo Izada, ha participado en la composición de varias canciones de tu EP. ¿Cómo es trabajar con él?

Yo amo trabajar con mi hermano, la verdad. Estas canciones fueron un poco diferentes porque las empecé a escribir sin él e intervino después. Tiene un gran talento para coger las canciones y decir “Ok, me encanta esto, también esa palabra, eso puede estar mejor…”

Es como un retocador de las canciones que hace que la canción inmediatamente se sienta como más redondita y más terminada. Entonces él me ayuda mucho. Nosotros casi que somos un equipo de composición, tanto, él dentro de mi proyecto como yo en el de Morat. Eso es genial, a mí me encanta trabajar con él.

¿Te pasa mucho, dentro de la industria musical, que te relacionan como “la hermana de”?

Pasa muchísimo dentro de la industria de la música, pero al final es inevitable. Es inevitable que te relacionen con alguien que hace lo mismo entre tu familia, sobre todo mi hermano, que lleva más tiempo que yo porque es mayor que yo que.

Tengo la fortuna de que me gusta lo que hace y que lo admiro. Si me relacionaran con algo que no me gustase, lo odiaría, pero tengo la suerte de que me relacionen con algo que me gusta y además trabajamos juntos tanto, que cuando hablan bien de Morat yo siento que están hablando bien de mí. Siento que hay parte mía en su grupo, igual que él con mi proyecto.

Cuéntanos una anécdota bonita que recuerdes de tu carrera

Hay muchos momentos, pero se me viene a la mente uno muy chistoso de cuando salió mi primera canción que se llama ‘Domingo’. Justo el día de antes tenía que grabar una sesión de composición con Sebastián Yatra, que no le conocía, y fui hasta a su casa para hablar y tratar de escribir un tema.

Ese día a las 12 de la noche salía mi canción y la sesión se alargó un montón porque hicimos como dos canciones. Cuando llegaron las doce y salió el tema, me puse a llorar como una niña chiquita.

Él en seguida me abrazó, fue muy tierno conmigo. El momento de cuando salió mi primera canción no lo voy a olvidar nunca. Primero porque la situación era surrealista, y sobre todo porque en ese momento era una canción, cuyo lanzamiento se retrasó muchísimo por la pandemia, así que estaba deseando que saliera.

Un sueño por cumplir

Hay muchos sueños muy grandes que quiero cumplir, pero te voy a decir unos más cerquita y es tocar en mi país, Colombia. He hecho cositas, pero no un show grande, y eso es lo que quiero hacer. Quiero cantar con mis papás enfrente.

¿Con qué artista te gustaría colaborar?

Hay muchísimos, pero te voy a decir dos. Me gustaría colaborar con una artista colombiana, que es, increíble, se llama Elsa y el Mar. Aquí en España me gustaría hacer algo con Paula Cendejas, que me encanta.

¿Cuáles son tus influencias a la hora de hacer música?

Yo crecí escuchando a Joaquín Sabina porque le encantaba mi papá, así que sí, Joaquín Sabina sin duda. Drexler o Charly García también. Todo ese universo me encanta porque siento que conecta conmigo, la forma de escribir las canciones, de contarlo, me encanta.

Una canción tuya para cuando estás enamorada

40 grados.

Para cuando estás en una ruptura

Pereza.

Para antes de salir de fiesta con tus amigas

Tiempo indefinido.

Para sentirte empoderada

No es para tanto

¿Y para mandarla como mensaje de buenos días?

Paralizante.

Y por último, ¿por qué hay que escuchar tu nuevo disco?

Yo siento que hay que escucharlo porque estoy segura que por algunas canciones están pasando, porque tiene toda la gama de posibilidades dentro del amor y el desamor.

Así que sé que con alguna de las canciones se van a poder identificar. Y si quieren conocer la historia que me pasó a mí o que seguramente también han pasado, escucharlas todas porque ahí está todo genial.

