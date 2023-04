Alice Kellen, la autora número 1 de Planeta: "Es bueno plantearse por qué nos dejamos manipular"

Autoras de palabra con Rosa charla con Alice Kellen, la autora con más de dos millones de lectores y lectoras de todo el mundo. En su literatura prima la imaginación, los sentimientos y las emociones. Sus novelas, cerca de veinte títulos, la han convertido en la mas vendida del último año con editorial Planeta. Acaba de publicar Donde todo brilla (Planeta, 2023).

El significado de crecer y madurar. Buscar tu propio camino. Vivir sin que se escape la magia de todo cuanto acontece cada día. Montar en bicicleta o pasar la tarde en la casa del árbol. Sentir los primeros amores. Compartir los primeros secretos. Las dudas. Crecer juntos.

Nicki y River nacieron con tal solo cuarenta y siete minutos de diferencia en un pequeño pueblo costero. ¿Un tiempo? El tiempo y las dificultades que surgen mientras atraviesas etapas de la vida y con ello los cambios ineludibles. Los recuerdos de la infancia se entremezclan flotando dentro de una batidora y llegas a imaginarlos después de escucharlos una y otra vez. Somos el cúmulo de una mezcla, una reconstrucción de lo que nos han contado.

Alice Kellen

River Jackson pertenece a una familia de tradición pesquera de la langosta. Su familia es determinante para su futuro. El contexto de lo que te rodea. Todo se hereda y es natural que te reveles en contra de lo que ya está establecido. Sobre todo en la etapa de la adolescencia de hoy día que quieres una independencia respecto a tu familia y más cuando vives en un pueblo pequeño y querer ir más allá es más complicado.

Nicki Aldrich proviene de una familia de soñadores, donde la creatividad de los hijos se puede ver reflejada en las paredes de sus habitaciones. Ella es más alocada y necesita encontrar su lugar en el mundo. Dentro de lo diferentes que son las dos familias, encajan sin esfuerzo como 'dos rebanadas de pan de sandwich con huevo'.

Con los años no todo sale como lo habían planeado. Al igual que el brillo de las cosas, la percepción de ellas también cambia con el paso del tiempo. Dejamos de percibir las cosas pequeñitas, que tanto nos atrapan, con la magia de cuando somos pequeños. En la adolescencia es al revés, dejas de deslumbrarte. Después intentas ir a ese disfrute, volver a valorar, a no tener prisa porque lo que quieres es frenar un poco.

El vinculo de la amistad surge desde que eres muy niño, aunque eso no significa que en todas las etapas de la vida no exista un punto de desconexión. Es como en la familia, no te preguntas qué cosas tenemos en común. Conforme nos vamos haciendo mayores tenemos el derecho de probar y conocer a otra gente y tener nuevas amistades.

Cuando quieres conectar con alguien y resulta que es más dominante y sientes que no estás siendo tú, es importante pararte a pensar por qué estoy haciendo esto. Por qué dejo que me manipulen. A veces ese alguien no es una persona física. Los medios, las redes nos manipulan constantemente.

Llamar la atención porque te sales del patrón establecido es el punto inicial para sufrir acoso escolar. Sobre todo cuando eres más joven. Luego aprendes a darle valor y te das cuenta, aunque suene rarísimo, que todos somos más iguales de lo que parece y más peculiares de lo que damos a entender. Entonces lo aceptas desde otro punto de vista.

Cuando eres joven y sales al mundo exterior lo que quieres es que te acojan como te acogían en tu casa. Sentirte corriente, que nada te diferencie. Por eso en la adolescencia todos quieren llevar lo que se lleva y eso hace que no te haga distinta del grupo. Es admirable quien tiene un estilo propio.

El brillo de las cosas intangibles

Sería genial poder guardar el brillo de la amistad, de los recuerdos o del tiempo. Guardar las emociones que nos importan, aunque solo podamos imaginar qué brillo pueden tener.

Los cuásares se confunden con las estrellas pero no lo son. Algunas personas son como los cuásares que absorben el brillo de otra hasta que la apagan y ya no queda nada. El maltrato psicológico brilla opaco casi no puedes verlo tal vez para ello haga falta también unas gafas especiales. Hay brillos peligrosos y no siempre estamos preparados para verlo.

El brillo vacío es el de las cosas que lo hacen de forma muy artificial. El que te deslumbra pero en el fondo no hay más allá. Está vacío. No hay nada. Es el brillo de las cosas más frívolas.

Para mí las cosas que brillan son las más bonitas. Hay cosas que no me interesan y también brillan y lo difícil es distinguirlas unas de otras.

La novela se estructura en tres partes:

Lo que fuimos

Lo que rompimos

Lo que somos

Rosa Sánchez de la Vega

El reto más complicado de esta novela ha sido su estructura, los saltos en el tiempo donde tienes que estar pendiente de dónde estas. Ese ha sido. Cronológicamente porque pasan muchos años y hay muchos narradores. Muchos personajes para encajarlo y que lo historia tuviese continuidad.

