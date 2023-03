El 12 de marzo se celebrará la 95ª edición de los Oscar, los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (Academy Awards), que volverán al Dolby Theatre de Los Angeles, su lugar más emblemático.

[Los Oscar cumplen hoy 94 años: las 10 primeras mujeres que ganaron el premio a mejor actriz]

Este año, ninguna mujer está nominada en la categoría a mejor dirección, aunque Ellas hablan (Women Talking, 2022) de Sarah Polley figure entre las candidatas a mejor película. Por su parte, Rihanna, Lady Gaga y Diane Wrren compiten en la categoría de mejor canción original y Domee Ghi por la mejor película animada.

También hay mujeres nominadas por el mejor vestuario, mejor montaje, mejor fotografía, mejor película documental, mejor cortometraje animado y mejor corto de acción real. Además de, como no puede ser de otra manera, estar nominadas en las categorías de mejor actriz y mejor actriz de reparto.

[Se confirman las favoritas en los Oscar 2023: lista completa de nominaciones de la 95 edición]

Ahora bien, mirando hacia atrás, desde que comenzó el mileno, ha habido mujeres que han ganado premios en prácticamente todas las categorías. Probablemente, te suene más el nombre de actrices, guionistas y directoras; pero también diseñadoras de producción o maquilladoras se han hecho con el más prestigioso galardón de la industria cinematográfica.

Para que las conozcas, te contamos qué mujeres han ganado un Oscar en el siglo XXI:

Diseño de producción: Brigitte Broch (Mouling Rouge!, 2001); Francesca Lo Chivato (The Aviator, 2004; Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, 2007); Pilar Revuelta (El laberinto del fauno, 2006); Karen O'Hara (Alice in Wonderland, 2010); Catherin Martin (The Great Gatsby, 2013); Ana Pinnock (The Grand Budapest, 2014); Lisa Thompson (Mad Max, 2015); Sandy Reynolds-Wasco (La la land, 2016); Shane Viau (The Shape of Water, 2017); Hannah Beachler (Black Panther, 2018); Barbara Ling y Nancy Haigh (Once Upon a Time in Hollywood, 2019); Patrice Vermette y Zsuzsanna Spidos (Dune, 2021).

Guion adaptado: Diana Ossana (Brokaback Mountain, 2005), junto a Larry McMurtry.

Sonido: Lora Hirschberg (Inception, 2010).

Corto animado (dirección): Karen Ruper Toliver (Hair Love, 2019), junto a Matthew A. Cherry.

Corto de ficción (dirección): Anna Udvardy (Mindenki, 2016) junto a Kristof Dreák; Serena Armitage (Stutterer, 2015); Andrea Arnold (Wasp, 2004).

Largometraje animado (dirección): Jennifer Lee (Frozen, 2013) junto a Chris Buck; Brenda Chapman (Brave, 2012) junto a Mark Andrews; y Vicky Jenson (Shreck, 2001) junto a Andrew Adamson.

Canción original (autora): Billie Elish (No time to die, 2021); H.E.R. y Tiara Thomas (Fight for you, 2020), Lady Gaga (Shallow, 2018) junto a Marke ROnson, Andrew Wyatt y Anthony Rossomando; Kristen Anderson-Lopez (Let it Go, 2013); Adele (Skyfall, 2012); y Markéta Irglová (Falling Slowly, 2007) junto a Glen Hansard.

Montaje: Margaret Sixel (Mad Max: Fury Road, 2015) y Thelma Schoonmaker (The Departed, 2006, y The Aviator, 2004).

Corto documental (dirección): Carol Dysinger (Learning the Skateboard in a Warzone (If you're a Girl), 2019); Rayka Zehtabchi (Period. End of Sentence, 2018); Sharmeen Obaid Chinoy (A Girl in the River: The Price of Forgiveness, 2015); Ellen Goosenberg Kent (Crisis Hotline: Veterans Press 1, 2014); Alice Wu (Saving Face, 2011); Megan Mylan (Smile Pinki, 2008); Ruby Yank (The Blood of Yingzhou District, 2006); Tavy Seretean (Big Mama, 2000).

Largometraje documental (dirección): Pippa Ehrlich (My Octopus Teacher, 2020) junto a James Reed; Julia Reicher (American Factory, 2019) junto a Steven Bognar y Jef Reichert; Elisabeth Chai Vasarhelyi y Shannon Dill (Free Solo, 2018) junto a Jimmy Chin Evan Hayes; Ezra Edelman y Caroline Waterlow (O.J. Made in America, 2016); Laura Poitras (Citizenfour, 2014); Audrey Mars (Inside Job, 2010) junto a Charles H. Ferguson; Zana Briski (Born into Brothels: Calcutta's Red Light Kids, 2004) junto a Ross Kauffman; y Deborah Oppenheimer (Into de Arms of Strangers: Stories of the Kindertransfport, 2000) junto a Mark Jonathan Harris.

Diseño de vestuario: Jenny Beaven (Cruella, 2021; Mad Max, 2015); Ann Roth (Ma Rainey's Black Bottom, 2020); Jacqueline Durran (Little Women, 2019; Ana Karenina, 2012); Ruth E. Carter (Black Panther, 2018); Colleen Atwood (Fantastic Beatas and Where to Find Them, 2016; Alice in Wonderland, 2010; Memories of a Geisha, 2005; Chicago, 2002); Milena Canonero (The Grand Budapest Hotel, 2014; Marie Antoinette, 2006); Catherine Martin (The Great Gatsby, 2013); Sandy Powel (The Young Victoria, 2009; The Aviator, 2004); Alexandra Bryne (Elisabeth: The Golden Age, 2007); Ngila Dickson (The Lord of The Rings, 2003); Catherine Martin (Moulin Rouge, 2001); Janty Yates (Gladiator, 2000).

Largometraje internacional (dirección): Susan Bier (Hævnen, 2010) y Caroline Kink (Nirgendwo in Afrika, 2002).

Edición de sonido: Karen Baker (The Bourne Ultimatum, 2007).

Maquillaje y peluquería: Mia Neal y Jamika Wilson (Ma Rainey's Black Bottom, 2020); Anne Morgan y Vivian Baker (Bobshell, 2019); Patricia Dehaney y Kate Biscoe (Vice, 2018); Lucy Sibbick (Darkest Hour, 2017); Lesley Vyeerwalt y Elka Wardega (Mad Max, 2015); Frances Hannon (Grand Hotel Bodapest, 2014); Adruitha Lee (Dallas Buyer Club, 2013); Lisa Westcott y Julie Darnell (Les Misérables, 2012); Montse Ribé (El laberinto del fauno, 2006).

Continuamos presentando a las actrices, principales y secundarias, directoras, productoras y guionistas que han ganado un Oscar. También a aquellas profesionales que se han hecho con un Oscar honorario o humanitario:

Sigue los temas que te interesan