Hae Won Oh, de Badajoz a París y Nueva York: "Gracias al fagot he podido recorrer medio mundo"

El próximo mes de septiembre, las calles de Badajoz se inundarán de música gracias al Festival Internacional de Música de Extremadura (FIME) que organiza la fagotista Hae Won Oh (31 años).

La organizadora del festival nació en Seúl (Corea del Sur) y empezó a los cuatro años a tocar el piano en una academia de música cerca de su casa. "Me encantaba y la verdad es que se me daba muy bien, mejor que el fagot".

Se mudó con su familia a Badajoz a los siete años, en 1997, y entonces le apuntaron al conservatorio. "Al no saber nada de español, mi nota teórica no era tan alta como en las prácticas y no tuve la suficiente como para escoger piano".

Su madre escogió el fagot, se abría una clase y le dijeron que sonaba muy bonito. "No teníamos ni idea de lo que era el fagot, pero me apuntó y empecé el conservatorio. He tenido una relación amor-odio con ese instrumento, porque es muy duro".

A los doce años entró en la Orquesta Joven en Badajoz, a los quince en la Orquesta Joven de Extremadura y viajó por toda la región, también llegó a Portugal y a Italia para dar conciertos. "Me gustaba, pero realmente me interesé por la música a los 18 años, cuando fui a Móstoles a dedicarme un curso entero al fagot, con Vicent Alario, que me enseñó a amar la música de verdad. Gracias al fagot y a la música he podido recorrer medio mundo y ser quien soy ahora mismo".

Precisamente a Móstoles llegó tras acabar el bachillerato y la selectividad. En el Conservatorio de Música 'Rodolfo Halffter' se sacó su título profesional.

"Entré en el Conservatorio Superior de Música de Aragón en Zaragoza y cuando acabé en 2014 me fui a estudiar DNSPM en la especialidad de fagot a Haut-École des Arts du Rhin (Estrasburgo)".

Al año siguiente, en el mismo conservatorio, se especializó en música francesa y le becaron para irse al curso siguiente a la Universidad de Música de Syracuse, en Nueva York. "De ahí me mudé a París, para trabajar como fagotista. Todavía colaboro con orquestas parisinas". Además, Hae Won es licenciada profesional en Gestión de Proyectos y Estructuras Artísticas y Culturales por la Universidad Haute-Alsace de Mulhouse (Francia).

"He pertenecido a orquestas jóvenes de España y Europa, también he colaborado con grandes orquestas españolas y europeas que me han permitido actuar en países como Portugal, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Eslovenia, Holanda, Estados Unidos o Uruguay".

Hoy, cuenta a magasIN que su sueño y objetivo es hacer que el Festival Internacional de Música de Extremadura sea un referente mundial. También llegar a ser gerente en alguna orquesta profesional en España o Francia.

"Me encantaría poder aportar mis conocimientos musicales y a la vez emprender y evolucionar. Poder cambiar algunos aspectos relacionados con el músico de orquesta, para poder ayudar a mejorar el estatus de músico profesional de orquesta, sobre todo, el estatus de músico en España".

Festival Internacional de Música de Extremadura

El próximo 28 de siempre comenzará la segunda edición del Festival Internacional de Música de Extremadura, cuyo objetivo es, según la fagotista y directora del festival, "facilitar y ayudar a mejorar a los jóvenes en sus competencias profesionales dentro del aprendizaje, la educación y la formación, facilitando el acceso cultural de calidad en Extremadura".

Pero, ¿cómo surge este festival? "Era un proyecto que tenía en mente desde hace mucho tiempo, desde que era estudiante. No surge de un año para otro. Es un proyecto que quería hacer en Extremadura, sobre todo en la ciudad de Badajoz, ya que es mi ciudad, para poder aportar una cultura musical de calidad, de lo más profesional a nivel nacional e internacional. Nace para conseguir que el estudiante, el público o los profesores no tengan que ir al extranjero para formarse, culturizarse o conocer profesionales".

Y es que reconoce que desde pequeña le ha dado mucha rabia tener que ir a otras ciudades y otros países para poder asistir a un concierto, ir a un curso de música… "Me gastaba muchísimo dinero". Por ello, ha querido cambiar esta realidad.

"Mi vida profesional fagotística no era lo suficiente para poder crear algo de calidad, como lo tenía en mente, me faltaba formación en cuanto al aspecto administrativo y de gestión. Entonces llegó la pandemia, que me dio la oportunidad y el tiempo para apuntarme a la Universidad en Mulhouse (Francia)".

A partir de ahí sintió que tenía la capacidad de cumplir su sueño a través del Festival Internacional de Música de Extremadura (FIME). "Con la ayuda de mi compañero José Alberto Amador, presidente del INGEFIEX, y mi socia y amiga Guadalupe de la Cruz, los tres de la misma edad, empezamos con el proyecto".

La segunda edición de FIME comenzará el próximo jueves 28 de septiembre y se extenderá al próximo domingo 1 de octubre. "A lo largo del día tendremos actividades como master classes con 16 profesores y cada uno impartirá tres o cuatro, que incluyen instrumentos hermanos como el clarinete bajo, el requinto, el corno inglés y el contrafagot".

También habrá talleres de fabricación de cañas, talleres de reparación y mantenimiento de instrumentos, conferencias, clases colectivas, exposiciones de instrumentos y materiales y conciertos todos los días. "Como buen festival, tendremos conciertos a mediodía y por la noche en diferentes lugares emblemáticos de la ciudad".

Hae Won Oh nos cuenta que en esta II edición habrá profesores de las mejores orquestas del mundo, como la Filarmónica de Berlín, Konzerthaus de Berlín, Orquesta Concertgebouw, Orquesta Nacional de Francia, Orquesta de París, Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, Orquesta Tonhalle de Zúrich, Mahler Chamber Orchestra, London Symphony, Orquesta Radio TV de España o la Orquesta de Extremadura. También solistas internacionales.

"Es lo nunca visto en Extremadura. Contaremos con marcas de prestigio internacional que vendrán a ofrecer los mejores instrumentos y materiales".

Trío de cañas

Este año, el festival girará alrededor del trío de cañas compuesto por el clarinete, el oboe y el fagot.

"Estos tres instrumentos siempre van de la mano y en orquesta es una formación muy importante. Existen muchos festivales que se dedican al fagot y al oboe, o al clarinete solo, pero ninguno que se dedique exclusivamente a los tres. Entonces decidí dedicar esta II edición al trío de cañas. Será el primer festival en el mundo que se dedique a estos tres instrumentos y se realizará en Badajoz".

Con FIME, Hae Won Oh pretende llegar a todos los extremeños y españoles, también a músicos portugueses e internacionales. "En la primera edición tuvimos a alumnos procedentes de toda España, Portugal, Francia, Inglaterra, Chile, Alemania y Cuba. Para esta segunda edición queremos atraer a más público extranjero y más público amateur o aficionados extremeños de la música".

Para organizar el festival, la fagotista y directora cuenta con poca ayuda. "Tengo a mi socia Guadalupe, que me ayuda en algunas cosas de diseño del cartel y la web; y José Alberto, con lo que es el tema subvención, pero prácticamente lo organizo sola".

Ella es quien va a las reuniones, contacta con profesores, marcas, patrocinadores, organiza actividades, busca las tarifas de hoteles, gestionas las inscripciones… "Durante el festival soy yo la encargada de todas las actividades, desde la llegada de los alumnos y profesores, pasando por la instalación de los expositores hasta coordinar los ensayos para los conciertos. En realidad, todo".

Comenta que ojalá pudiera contar con más apoyo económico para poder delegar y pagar esos servicios, pero de momento no puede por motivos presupuestarios. "Prefiero invertirlo en traer a los mejores profesores para el alumnado y el público".

Además, el festival cuenta con el apoyo incondicional de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, rector de la UEX, "apoyó el proyecto sin dudarlo". También con la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, con el apoyo de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz.

Respecto al apoyo artístico: "Hemos contado con la colaboración y apoyo de grandes marcas, muy importantes en el mundo de los instrumentos y materiales, la Orquesta de Extremadura y, evidentemente, todo el apoyo de los músicos y profesores que vienen, que sin ellos nada tendría el mismo valor".

Elige Extremadura

Hae Won Oh explica que ha decidido organizar el festival en Extremadura, en primer lugar, porque es su casa, su tierra y quiere aportar algo al progreso cultural extremeño. "Segundo, porque es un punto estratégico a dos horas de Lisboa y de Sevilla, done tienen conexiones internacionales directas con capitales europeas y también frontera con Portugal, donde están saliendo excelentes músicos".

En tercer lugar, porque carece de un proyecto cultural de estas características y magnitudes "y quiero traer a Extremadura lo mejor a nivel nacional e internacional". Y, por último, porque "en Extremadura tenemos todos los factores positivos a nivel climático, gastronómico y turístico, mejor que en otras ciudades".

Según la directora, es muy importante organizar este tipo de eventos fuera de grandes capitales porque es una forma de facilitar el acceso a la cultura a las personas que viven en otros sitios.

"Además, en las grandes capitales, al día, puede haber muchísimos actos culturales y al final no lo valoran tanto como en las ciudades más pequeñas, donde organizar algún evento cultural está fuera de lo 'común' y lo valoran mucho más. Pero sobre todo, para la población es fundamental y necesario, la cultura nos da unos valores intelectuales y emocionales y contribuye de forma positiva en nuestras vidas".

