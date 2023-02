Ani (Fit Happy Sisters): "El peso ideal es el que tienes comiendo sano y suficiente para sentirte bien"

Ani y Sara son las dos hermanas creadoras de Fit Happy Sisters (@fit_happy_sisters), un perfil de Instagram mediante el que promueven un estilo de vida y una alimentación saludable desde hace más de nueve años.

"Con nuestra cocina buscamos comer saludable y a la vez disfrutar, llevando una alimentación que nos permita estar siempre en forma, sin tener que sufrir con una dieta estricta, pero sobre todo para sentirnos bien y estar sanas. Promovemos una alimentación basada en alimentos naturales y poco procesados", así se presentan en su web.

Hablamos con Ani para conocer un poco más acerca del origen de su perfil y tanto la alimentación como el estilo de vida saludable que promueven.

Comenzamos por el principio. Ella estudió Derecho y su hermana (Sara) Turismo, algo que en un principio poco tenía que ver con lo que acabaría convirtiéndose en su trabajo.

Antes de que naciera el perfil de Instagram, cada una tenía su trabajo en el sector en el que se había formado. Pero Ani cuenta a magasIN que como su marido por motivos laborales se mueve mucho fuera de España, hubo un momento en, tras tener a su segundo hijo, se pidió una excedencia y se fue con él.

En este periodo, mientras buscaba perder el peso que había ganado en el embarazo, empezó a comer diferente, más saludable, y se lo contó a su hermana. Sara empezó a comer así también y le propuso crear la cuenta juntas.

"Al principio era un hobby, una persona como yo que siempre había trabajado, estaba de repente viviendo en Azerbaiyán cuidando un bebé, así que buscaba algo que hacer para no aburrirme. Como las dos somos creativas, hemos hecho cursos de fotografía porque nos gusta, se unió todo. Yo dedicaba mucho tiempo; mi hermana, todo el que podía, empezaron a subir los seguidores y se convirtió en lo que es hoy. Algo totalmente casual e inesperado".

La comida es nuestra gasolina

Comentamos con ella cómo cada vez más personas están concienciándose de lo importante que es seguir una alimentación saludable.

"Lo ilógico era que a nadie le interesara, la comida es la gasolina que nos mantiene vivos", dice Ani. "Creo que la gente está despertándose en este sentido, dándose cuenta de que la alimentación es una parte muy importante para la salud. Considero que la gente está reaccionando a esto y en gran parte gracias a las redes sociales".

Para Ani en una dieta saludable no pueden faltar alimentos en estado natural. ¿Qué quiere decir esto? "Todos los alimentos que tú ves y reconoces, por ejemplo, la fruta, verdura, legumbres, carne, pescado o huevos. Son cosas que tú ves y no necesitas ver qué ingredientes llevan. Además, combinándolos puedes hacer muchas cosas de todo tipo".

Por otra parte, ella trataría de evitar los procesados, matizando que hay que saber identificar cuáles son especialmente perjudiciales para la salud. Estos serían los que incluyen una lista de decenas de ingredientes que no reconoces. "Por ejemplo, si coges un paquete de verdura congelada y lleva diez tipos de verduras y diez tipos de especias, no pasa nada. Pero cuando no entiendes lo que pone en la mitad para abajo es mejor no cogerlo".

También vigilaría los alimentos con mucho azúcar y las grasas trans saturadas "que son las realmente malas porque son inventadas por el hombre". Ani nos explica que estas son las más perjudiciales, puesto que el cuerpo no las identifica, por lo que acaban taponando arterias "porque el cuerpo no sabe qué hacer con ellas".

Ahora bien, recuerda que no hay que obsesionarse, ni fuera ni en casa, "eso genera mucho estrés". Considera que hay que tener un equilibrio y recordar que las cosas que haces la mayoría del tiempo son las que te definen. "Si la mayoría del tiempo haces buenas elecciones, no pasa nada si te apetece saltártelo un día. Lo que cuenta es lo que haces la mayor parte del tiempo, no lo que haces de vez en cuando, siendo consciente".

Deporte y salud

Pero llevar una dieta saludable, ¿sirve si no practicamos deporte? Precisamente esta pregunta recuerda Ani que se la hicieron en otra entrevista y ya respondió: "No es verdad, si comes bien, comes bien. Todo suma".

Explica a magasIN que no te tiene que encantar el deporte ni tienes que ser deportista de élite, pero sí tienes que saber tu cuerpo es lo que te mueve. "A partir de los 30 años el músculo empieza a desaparecer, se hacen más pequeños, entonces o lo mantienes o no podrás moverte igual según pasen los años".

Ella no se considera súper deportista, pero ha entendido que tiene que preservar su musculatura para que sus piernas le sostengan en un futuro "y no acabe cargándome mis rodillas". Por ello, hace pesas, que además de ayudarla a mantener su musculatura para moverse bien en el futuro, le quita el estrés y le relaja.

"Entonces una cosa no tiene que ver con la otra, pero si estamos hablando de vida saludable es lo que toca. Tienes que saber cómo estar bien".

Encontrar el peso ideal

Concluimos la conversación con Ani hablando de la relación que existe entre la alimentación saludable y el peso.

Las hermanas tienen un curso sobre conseguir el peso ideal, pero Ani matiza que para ella el peso ideal no es el que viene en las tablas que varían en función de la altura, el sexo y la edad, "creo que todos somos diferentes, entonces no hay un peso idea, creo que el peso ideal es el que tienes comiendo lo suficiente para sentirte bien y con energía, comiendo equilibrado y saludable".

Además, señala que cada uno tenemos un punto de vista de nosotros mismos. "Tú a ti misma te puedes gustar más o menos, con más o menos peso". Para ella, debes tener un peso con el que te veas bien y con el que tu cuerpo funcione correctamente porque estás alimentándote bien.

Apunta también que como sociedad tenemos que aceptar que "todo el mundo no vamos a ser modelos. Que no todos vamos a ser así. Igual que no voy a medir 1,80, no voy a pesar lo que una modelo".

Para ella lo importante es que sepas que comes bien, que te mueves bien, que tienes energía suficiente y que no consumes más calorías de las que gastas, porque eso sí va a ser malo para tu cuerpo.

"Lo importante es que tengamos toda la información de lo que comemos, de cómo funciona nuestro cuerpo, de por qué es importante hacer deporte, qué deporte te conviene y que encuentres uno con el que disfrutes".

