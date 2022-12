Sofía Miranda Esteban (Ciudadanos): "No voy a hacer una marca como el alcalde Almeida"

Sofía Miranda Esteban es concejala en el Ayuntamiento de Madrid dentro del Grupo Municipal Ciudadanos. Además, es titular del área delegada de Deporte.

Estudió Ciencias Políticas, pero no porque quisiera ser política, ya que nunca se quiso afiliar a ningún partido. Lo hizo porque quería dedicarse a las relaciones internacionales y cuando empezó a estudiar era la especialidad que podía escoger en quinto.

Después hizo un máster el Londres sobre comercio exterior en Política Asiática, que es lo que siempre le ha gustado. "Soy especialista en China, en economía y política china".

[Madrid defiende el título de Capital Mundial del Deporte 2022 con más torneos y subvenciones]

No es deportista profesional, pero siempre ha practicado deporte. "Es algo que al principio del mandato me avergonzaba un poco decirlo porque todo el mundo te pregunta que de dónde vienes y yo he practicado muchos deportes, pero no he sido nunca deportista profesional".

La concejala siempre ha sido "deportista base", que además es sobre lo que el Ayuntamiento tiene competencias. "El deporte me ayudó mucho porque yo sufrí bullying en el colegio" y jugar al baloncesto le sirvió. Le gustaba mucho entrenar, pero no competir, de hecho, su padre le tenía que obligar a ir a los partidos.

También ha practicado esquí, el esquí le ayudó porque era la única chica lo practicaba y eso le dio mucha fortaleza, "así que esa es realmente mi vinculación con el deporte".

Antes de entrar en política trabajaba en la empresa privada, en el mundo del retail, en exportación e importación, implementando e implantando tiendas fuera de España. "En 2014 me acerqué a la sede de Ciudadanos como una manera de hacer cosas diferentes y aquí estoy".

Madrid Capital Mundial del Deporte

Desde 2014 es concejala en el Ayuntamiento de Madrid y desde junio de 2019 es titular del área delegada de deporte.

En mayo de 2021, Madrid fue nombrada Capital Mundial del Deporte. En consecuencia, mucha gente le preguntó cuántos eventos iba a llevar, pero ella señala que el objetivo en sí no era traer los eventos (que también es importante), sino el legado que dejan estos en la ciudad.

"Cuando hablamos de legado no solo es económico, de retorno económico, turístico o de posicionamiento de la ciudad, sino de cómo va a influenciar a los niños y niñas, nuestros futuros ciudadanos", dice. "Eso para mí siempre ha sido la obsesión".

"Entonces, cuando llegamos, empezamos a hacer algo que no se hacía antes y es que todos los eventos que suceden en la ciudad tienen un reflejo en el deporte base, en los niños y las niñas", cuenta. ¿Cómo lo hacen? Piden a los organizadores que cojan a un deportista que vaya a participar y lo lleve a un colegio o a una de las escuelas deportivas municipales.

"Y entonces hacen una masterclass, es una manera también de promocionar el evento y son experiencias que a los niños no se les van a olvidar nunca. La mayoría no van a ser deportistas profesionales, por lo que el objetivo es que nunca dejen de hacer deporte o si lo hacen que lo vuelvan a retomar por esa buena experiencia".

Deporte y sostenibilidad

Coincidiendo con la Capitalidad Mundial del Deporte 2022, el ayuntamiento organizó el III Congreso Mundial del Deporte enfocado en la sostenibilidad. Y es que, el deporte todavía no es 100% sostenible, asegura la concejal.

Además, explica que la mayoría de la gente al hablar de sostenibilidad se trata solo del medioambiente, pero va mucho más allá, "es social, es económica".

Explica que todo está interconectado: "el deporte de competición se vincula al de base, este con la salud, y la salud con la calidad de aire que tengamos y el medioambiente. Es un círculo porque no hay nada más importante".

Por otra parte, el Comité Olímpico Internacional ya ha dicho que los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 deberán ser 100% sostenibles, ¿y esto qué implicará? Se deberán tener debates muy complicados.

"Con esta idea hicimos un decálogo para las ciudades". Esteban cuenta que hablaron de cómo cada uno puede empezar a implementar la sostenibilidad, que va de cosas tan simples como la botella de agua que te dan en la carrera, que siempre es de plástico, hasta como transportas a los deportistas a un evento.

Decálogo de la sostebilidad Realizar un uso responsable del agua y la energía. Implantar medidas para la disminución de los residuos y su correcta separación. Impulsar en los usuarios del servicio deportivo municipal el transporte sostenible. Velar por el respeto a la biodiversidad y el entorno. Respetar y proteger los elementos del patrimonio histórico y cultural. Fomentar la práctica deportiva justa e igualitaria. Crear sinergias en el tejido asociativo deportivo local. Buscar la inclusión e igualdad de género y de personas con alguna discapacidad. Inclusión de medidas de compensación y mejora en la gestión deportiva a todos los niveles de la misma. Compartir y comunicar con el resto de las ciudades las acciones y medidas adoptadas y su impacto en la mejora de la sostenibilidad.

"Lo cierto es que fue una experiencia muy enriquecedora", apunta.

¿Faltan referentes para las niñas?

Hablando de sostenibilidad ponemos el foco de la conversación en el ODS 5. Igualdad de género. Sofía Miranda Esteban cuenta que manejan un estudio que dice que las niñas entre los 12 y los 24 años dejan de hacer deporte, por distintas causas.

Una de estas alude a la falta de referentes. "Yo siempre digo que las referentes están, el problema es la poca visibilidad que les damos". Por eso el programa '¡Chicas, el deporte os hace poderosas!' es un proyecto de tres años que idearon desde el Ayuntamiento de Madrid junto a Iberdrola, con el que llevan a deportistas mujeres a los colegios, a dar charlas y a practicar deporte con niños y niñas.

"Porque otra de las causas por las que las niñas dejan de hacer deporte es que los niños no les incluye en los recreos para jugar al fútbol, baloncesto…" Por ello, el programa se hace mixto y ya ha llegado a todos los distritos de la ciudad.

"Además, llevamos a profesionales de deportes también minoritarios como Carolina Marín. Han pasado deportistas de mucho nivel, muy importantes. Para mí, cuando inauguramos y clausuramos este proyecto es el mejor día del año".

Explica que han notado que en esas escuelas deportivas hay un incremento de chicas y esto es muy positivo para ellas, puesto que el ejercicio nos ayuda a desarrollar la autoestima, la confianza y la resiliencia.

Vuelve la San Silvestre

Como se acerca el fin de año no podemos concluir la entrevista sin hablar de una carrera icónica, la tradicional Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana. Este 2022 volverá a la normalidad tras la pandemia y contará con más de 40.000 corredores, entre ellos, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

También la correrá la responsable del área de deporte: "Yo la corrí el año pasado y este año también la voy a correr. No voy a hacer una marca como el alcalde porque yo corro más despacio, yo soy más crosfitera y de rugby, entonces moverme rápido me cuesta más. Pero sí, la voy a correr y vuelve a la normalidad".

La concejala destaca el gran número de ciudadanos que participarán en esta edición y subraya que es la "diez k más importante del mundo". De hecho, señala que al ser la mejor del mundo se hermana con la maratón de Nueva York.

"Estoy súper orgullosa de que la mejor 10 k del mundo suceda en Madrid, además que suceda el 31 de diciembre con esos deportistas base, con los 40.000 corredores que son los que los fines de semana salien a correr por cualquier parque de la ciudad y que lo vean como una fiesta. Esto es lo bonito, lo bonito de esta carrera, la más bonita del año".

