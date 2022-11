Laura Gonzalvo (Securitas Direct): "Hemos protegido a 11.500 mujeres víctimas de violencia de género"

No hay empresa que no defienda que la comunicación es vital en términos de visibilidad, pero no son muchas las que asumen que este área es fundamental para el desarrollo del negocio. Este es el caso de Securitas Direct. Hablamos con Laura Gonzalvo, directora de Comunicación y ESG de la compañía.

"Nuestro compromiso con la protección de las personas está intrínseco en nuestro propósito, y es una prioridad estratégica para la compañía", asegura la dircom.

Y continúa: "Especialmente tenemos el foco en los colectivos más vulnerables, que son mujeres, especialmente víctimas de violencia de género, porque desarrollamos a nivel de negocio también el Centro Cometa, que es el centro de Monitorización de Víctimas de Violencia de género que depende de la Delegación de Gobierno. Desde 2009 hemos protegido a más de 11.500 mujeres", concluye Gonzalvo.

Apasionada de la comunicación, la dircom no ha dejado nunca de formarse tras su licenciatura en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense.

"Desde muy pequeña he sentido una enorme curiosidad por todo lo que me rodea y un gran interés por estar informada, saber y entender lo que pasaba a mi alrededor.

Tras mi doble licenciatura quise especializarme en mi verdadera pasión, la comunicación corporativa, para lo que cursé un Programa Máster en Comunicación Corporativa de la UCM y realicé el Programa de Alta Dirección en el IE Business School para adquirir una visión más transversal y de negocio", asegura.

Y añade: "Según he ido creciendo y madurando profesionalmente he tenido la oportunidad de seguir formándome en programas de liderazgo y gestión de equipos y proyectos, lo que me ha dado las herramientas necesarias para llegar hasta donde estoy hoy.

En cualquier caso, el mundo de la comunicación y el desarrollo de estrategias corporativas es un continuo aprendizaje. Esa idea es la que traslado a mis equipos y me aplico a mí misma y por lo tanto, no doy por acabada ni mi formación, ni mi aprendizaje".

¿Cómo valora la comunicación una compañía como Securitas Direct?

Securitas Direct es una compañía con 30 años de experiencia en el sector de la seguridad y tiene un firme propósito: contribuir a construir un mundo más seguro. Nos definimos a nosotros mismos como 'personas que protegemos a personas', en todos y cada uno de los países en los que estamos presentes a través del Grupo Verisure. Formamos parte de un cluster, presidido por Antonio Anguita, en el que coordinamos las operaciones de España, Portugal, Italia y también tenemos presencia en Latinoamérica, en Perú, Argentina, Chile y Brasil.

En nuestra compañía, la comunicación es un pilar clave en la estrategia y desarrollo del negocio y forma parte del comité de dirección. Elevar el papel de la comunicación al mismo nivel que al del resto de áreas, es uno de los primeros pasos para asumir que la comunicación es vital para una compañía en términos de visibilidad, reputación y relación con sus principales stakeholders.

Nuestra trayectoria y experiencia nos ha llevado a tener una posición de liderazgo en el sector que, ahora más que nunca, es importante trasladar a nuestras audiencias internas y externas. La comunicación es el vehículo por el que articulamos nuestro posicionamiento como voz experta y autorizada de nuestro sector.

¿Y cómo lo lleva a cabo?

A través del desarrollo de nuestra comunicación interna y externa. Nuestros empleados y colaboradores son nuestra audiencia principal y nuestros verdaderos embajadores de la marca. Todas y cada una de las acciones que ponemos en marcha las medimos y cuantificamos con el objetivo de incrementar su orgullo de pertenencia. Una compañía con un gran peso de la comunicación interna, del valor que aporta para informar, reconocer y generar orgullo de pertenencia. Una herramienta estratégica de engagement y employer branding.

En cuanto a nuestra estrategia de comunicación externa es la herramienta clave para trasladar nuestros principales mensajes (liderazgo, personas, innovación, experiencia de cliente, ESG…) hacia el exterior, siempre de una forma que repercuta positivamente en la generación de negocio y en nuestra reputación. Entendemos las relaciones con los medios como parte clave e indispensable de nuestra comunicación.

¿Cuáles son los pilares sobre los que se asienta su estrategia de comunicación?

Para definir nuestra estrategia, obviamente analizamos siempre condicionantes exógenos y endógenos, siendo los exógenos los más compartidos. Al final, todo lo que estamos viviendo nos afecta como compañía y como marca. Y luego, obviamente internamente, como condicionantes endógenos que tienen que ver con nuestra categoría, con nuestra industria, por la propia evolución. Y con todo eso hemos establecido nuestro plan estratégico hasta el 2025.

Nuestra dirección contempla comunicación, tanto la parte de PR, digital, comunicación interna y ESG. Y dentro de cada uno de ellos, ese enfoque de comunicación externa tiene que ver mucho con liderar la gestión de nuestra reputación y la influencia de la organización.

Aunque sigue llamándose dirección de Comunicación, podríamos llamarlo dirección de influencia, porque cada vez más, lo que hacemos es ser capaces de influir a las distintas audiencias con nuestros intereses corporativos, elevar nuestra visibilidad en audiencias para que tengan una mayor relevancia, fomentar también una mayor proactividad para garantizar el control de los mensajes y construir una comunidad fuerte.

Hace cuatro años, cuando me incorporé la compañía, nuestra ambición era participar en la conversación y ahora hemos ampliado esa ambición para ser capaces de liderarla. Hay compañías y filosofías en general que dicen 'del dicho al hecho' y nosotros siempre tratamos de ir 'del hecho al dicho', tratamos de construir primero internamente y luego contarlo.

Pónganos algún ejemplo...

Hemos puesto en marcha campañas como @Mujeres que protegen... para nosotros muy importante por la relación que tenemos con el Centro Cometa y por la importancia que tiene la mujer dentro de nuestra organización. Y otras como Cuidamos lo nuestro, Juntos protegemos la Navidad, etc., demuestran que nosotros no las entendemos como campañas de comunicación, sino como movimientos, como forma de tratar y de mover a las audiencias que tenemos alrededor.

¿Han tenido que modificar de algún modo la estrategia por la actualidad?

Todos los condicionantes exógenos tienen que ver sobre todo, con temas puros de negocio que al final, nos afectan a todos, como los suministros, la agilidad con determinados proveedores... En el ámbito de la comunicación, y esto fue una reflexión que ya hicimos durante la pandemia, creo que en los momentos de crisis, en los momentos complicados, las marcas tenemos que dar la talla y estar más cerca que nunca de nuestros clientes y de nuestras audiencias.

Creo que sobre todo, el aprendizaje ha sido pasar de tener una publicidad muy enfocada al negocio y muy enfocada a la generación de la demanda. Y hemos dado el salto de la preferencia a la afinidad. Queremos conectar con esa audiencia, ser mucho más afines, describir por ejemplo situaciones muy reales, muy cercanas para ellos, entender muy bien sus necesidades y a partir de ahí, trasladar esa promesa de protección que decimos que es 'que vamos a estar ahí, siempre que lo necesites'.

Han presentado la segunda Memoria de Sostenibilidad, ¿en qué ODS se pone el foco?

La seguridad es un derecho universal y con nuestra misión de protección colaboramos para que España sea uno de los países más seguros del mundo. Tenemos el compromiso de llevar esa misión más allá del marco de nuestro propio negocio y para ello es fundamental operar de manera sostenible y responsable, prioridad estratégica de la compañía que se estructura a través de nuestro plan de ESG.

Además, nuestra estrategia ESG está alineada con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y porque creemos en la importancia de las alianzas para alcanzar estos objetivos, en 2021 nos adherimos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Este curso hemos presentado nuestra segunda Memoria de Sostenibilidad en la que reflejamos cómo en 2021 continuamos impulsando un crecimiento sostenible y hemos elevado nuestro compromiso con la ESG. Esta estrategia nace de nuestra razón de ser y de los valores que nos definen.

Esta responsabilidad con la que entendemos nuestra misión está presente en toda nuestra cadena de valor y determina nuestra actividad y la forma en la que la llevamos a cabo. Por esta razón, desplegamos nuestro compromiso en tres líneas de actuación: Protección de Personas (S), Protección del Medioambiente (E) y Buen Gobierno (G). El orden no es casual ya que, dada la naturaleza de nuestro negocio, el ámbito social cobra la mayor relevancia. En este sentido, enfocamos la protección de las personas hacia a aquellos colectivos especialmente vulnerables, como son las personas mayores, las mujeres y la infancia.

A través del servicio de Protección Senior protegemos a 135.000 mayores y el Centro Cometa, gracias al que desde el año 2009 hemos protegido a más de 11.500 mujeres víctimas de violencia de género.

En cuanto a los ODS, obviamente entendemos que están interconectados y que cada acción impacta en otros. Pero fundamentalmente trabajamos un buen gobierno, en el ODS 17 y 16, en medio ambiente, en el 11, 12 y el 13 y en personas en el 3, en el 5, en el 8 y el 10.

Recientemente han incorporado 900 vehículos ecológicos que se suman a los que ya tenía la compañía.

Efectivamente, a nosotros la movilidad sostenible nos preocupa precisamente por que tenemos más de 4000 personas en campo. Eso hace que seamos una de las redes comerciales más extensas de España y obviamente utilizar el vehículo como forma de transporte y de trabajo. A día de hoy, tenemos 1800 vehículos de GLP.

Hemos apostado por el auto gas que se está viendo como una gran opción de combustión sostenible. Es verdad que estamos ahora en pleno proceso de definir cuál va a ser nuestra estrategia respecto a la incorporación de vehículos eléctricos.

Y luego también estamos ahora trabajando en un plan de movilidad para toda la compañía, que incluye a todas las personas que trabajan en sede central. Aquí, en Madrid por ejemplo, nosotros estamos 3000 personas que nos movemos día a día y tenemos otras 1500 en Barcelona, con el objetivo de impulsar una cultura medioambiental sostenible.

Y dentro de los distintos proyectos que tenemos, por ejemplo hemos implantado Flex, un modelo flexible de trabajo híbrido, con el que no solo estamos facilitando la flexibilidad de las personas, sino también evitando muchos desplazamientos al permitir trabajar desde su casa.

¿Y cuál es la estrategia medioambiental trazada en Securitas Direct?

Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado en el último año para acelerar nuestro viaje hacia la construcción de un negocio sostenible.

Hemos definido un Plan Estratégico que abarca el periodo 2022-2025 en el que la sostenibilidad es el eje vertebrador. Nuestra ambición es seguir desarrollando un negocio comprometido, respetuoso y responsable con nuestras personas, nuestros clientes, nuestro entorno y nuestra sociedad, en general.

Para ello, hemos establecido una hoja de ruta que incluye una serie de programas e iniciativas como la definición, seguimiento y análisis de métricas e indicadores para identificar áreas de mejora y medir el progreso. Este año hemos implementado nuestro modelo de medición de huella de carbono, nuestro objetivo ahora es conseguir reducir y compensar progresivamente el impacto.

La protección del medioambiente es fundamental para el desarrollo de las personas, presente y, sobre todo, futuro. Por eso, en Securitas Direct apostamos por una estrategia medioambiental que nos permita utilizar de forma sostenible los recursos. Dentro de esta estrategia, nuestros principales objetivos son medir y reducir el impacto de nuestra actividad en el entorno. Tenemos además el compromiso de fomentar la responsabilidad entre nuestros colaboradores y de desarrollar tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Para alcanzar esta máxima, durante 2021 hemos asentado y consolidado nuestro sistema de recuperación de residuos. Hemos gestionado más de 107 toneladas de residuos, de los que hemos recuperado el 100% y hemos obtenido la certificación LEED platino para nuestra sede central. Además, toda la energía que consumimos es 100% renovable.

Sabemos también que un aspecto fundamental a la hora de reducir nuestro impacto en el medioambiente es mejorar la eficiencia en el consumo de energía de nuestros productos. Por eso trabajamos para seguir avanzando en diseños específicos que garanticen bajos consumos y llegar a tener productos que se autoalimenten, recogiendo energía de fuentes como luz solar o vibraciones.

¿Están preparando algún proyecto o iniciativa de cara al próximo 25 de noviembre, día contra la Violencia de Género?

Este día es muy especial para nosotros. Llevamos desde el año 2019 trabajando con muchísimas organizaciones y celebrando por todo lo alto nuestros tres años.

Este año hemos querido hacer un reconocimiento hacia toda la labor que desarrolla nuestro propio Centro Cometa. Ya son 11.500 mujeres protegidas en estos años, por lo cual creemos que hemos hecho una gran contribución. Vamos a hacer que obviamente todo ese día todos nuestros colaboradores lleven sus lazos morados por el compromiso. Vamos a hacer un gran lazo humano con todos los empleados aprovechando el minuto de silencio que hacemos siempre por las víctimas.

Este año también preparamos un programa para poder proveer de atención psicológica a estas mujeres, como un servicio adicional solidario que nosotros les facilitamos.

Personalmente está muy comprometida con el desarrollo profesional de las mujeres. ¿Cómo podemos acabar con los techos de cristal y tender a la igualdad de género?

El desarrollo profesional de las mujeres ha estado marcado fundamentalmente por dos factores: por un lado, la ausencia de referentes femeninos en el entorno empresarial; por otro lado, una cierta tendencia al reconocimiento ajeno de los méritos propios, que hace que las mujeres esperemos a recibir lo que nos corresponde antes que reivindicarlo.

Creo firmemente que ambas cuestiones se pueden cambiar, pero requieren de actuación inmediata.

Desde hace doce años, trato de fomentar el desarrollo profesional de las mujeres, ofreciéndoles herramientas, conocimientos, convicción y red de contactos para poder aportar mi grano de arena a ese desarrollo.

Acabar con los techos de cristal y alcanzarla igualdad de genero real no es fácil y, sobre todo, es un trabajo que requiere de compromiso de todos como sociedad. Necesitamos que tanto instituciones y organismo públicos y de gobierno, entidades y empresas privadas, así como la sociedad civil en su conjunto se una y ponga en marcha iniciativas reales y realistas.

En el ámbito de las empresas privadas es indispensable desarrollar políticas de diversidad que estén comprometidas con la situación real de las mujeres y las apoyen y acompañen en sus necesidades, sin detrimento de su desarrollo profesional.

Ejemplo, SHE LEADS del que he sido alumna y sponsor. Es un programa que promueve el desarrollo y la representación de la mujer en posiciones de Dirección y Management. Dirigido a managers y directores y directoras, hombres y mujeres, está orientado a potenciar un liderazgo inclusivo en sus equipos, imprescindible para conseguir un ambiente equitativo e igualitario.

En el camino, considero importante que las mujeres nos unamos, que desarrollemos nosotras mismas redes de networking y acompañamiento, de entendimiento mutuo. Al final trabajar por algo, con un objetivo justo y común solo puede hacernos más fuertes.

¿Ha sentido personalmente, en alguna ocasión la dificultad para conciliar? ¿Y el techo de cristal?

La verdad es que no. He tenido la enorme fortuna de elegir dónde trabajo, de compartir valores. No voy a decir que haya sido fácil, pero ha sido una elección personal y siempre he contado con el apoyo personal, familiar y profesional para poder hacerlo. El apoyo de la pareja es clave, sobre todo, con niños, y a nivel profesional, flexibilidad.

En Securitas Direct hay un firme compromiso con la diversidad, la igualdad y el desarrollo del liderazgo femenino, con medidas e iniciativas como She Leads o el proyecto Junt@s Sumam@s. A nivel personal, estoy firmemente comprometida con el desarrollo de las personas y en concreto, de las mujeres y ese compromiso lo traslado a mi vida personal y por supuesto, a mi entorno profesional, tanto en mi equipo como en la compañía.

¿Cómo podemos motivar a las niñas para que se conviertan en las líderes del mañana?

Una de las principales formas de motivación comienza en la forma en la que les trasmitimos la educación, el compromiso, el desarrollo de la empatía y la sensibilización, valores que debemos aportar a nuestras menores desde edades muy tempranas.

Por otro lado, la tarea puede hacerse más fácil con la búsqueda de inspiración y referentes en el tema. Hoy en día y afortunadamente cada vez tenemos más ejemplos.

Que no tengan miedo a atreverse, a innovar, a emprender. Definir su propio futuro yo.

