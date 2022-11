Esther Valdivia, de 'Mujeres a seguir': "Además de las barreras, existe el techo de papel"

Periodista y empresaria, Esther Valdivia es una clara impulsora del talento femenino. Así lo demuestra a través de Mujeres a seguir, una de las cabeceras de Publicaciones Profesionales, compañía de la que es propietaria y presidenta.

Valdivia estudió Ciencias de la Información en la Complutense y desde entonces no ha dejado de formarse. Pero, ¿por qué Periodismo? Ella nos confiesa que porque es una persona extremadamente curiosa.

"Mantengo firmemente que mejor que alguien me lo cuente, prefiero verlo de primera mano. Si encima puedo transmitir lo que siento es perfecto. Empecé en el mundo del periodismo totalmente ilusionada, viendo en ese momento un periodismo más activo. Siempre le digo a Pérez-Reverte que me inspiró mucho la carrera, yo quería ser corresponsal de guerra y fíjate, hemos terminado en otra guerra que es el mundo de la empresa".

[La periodista Lucía Méndez: "El periodismo se ha vuelto narcisista, como la sociedad actual"]

Considera que la formación nunca se debe dejar y que hay que estar en reciclaje permanente. Sus primeros trabajos en la industria tuvieron que ver con la radio, pero enseguida se vinculó con el mundo de la publicidad y el marketing como una especialidad dentro de la prensa económica.

Entró en la compañía que hoy es suya como redactora, cuando era parte de VNU Business Media. Trabajó cinco años hasta hacerse con la categoría de redactor jefe y luego pasó al área de negocio. "He estado ya, desde ese momento, muy vinculada al área empresarial".

Valdivia cuenta a MagasIN que el mundo de la empresa le apasiona y se empieza a formar en él. Se convierte en empresaria por una decisión personal, en un momento en que la multinacional dueña de la compañía, VNU, empieza a dejar de invertir en medios de distintos países.

Por aquel entonces ella ya era consejera delegada de la compañía, Publicaciones Profesionales. "Fue una decisión que medité mucho, veía un riesgo en ese momento, pero ¿quién dijo miedo? Planteé un MBO y les compré la compañía. Dese ese momento me convertí en empresaria completamente independiente. No tengo ningún grupo detrás y soy la única accionista de mi compañía".

La empresa estaba muy centrada entonces en el periodismo profesional, con el foco puesto en el mundo de la publicidad y el marketing con dos cabeceras. Una es Anuncios, que pronto cumplirá 42 años y es líder en el sector de la información económica, de la publicidad y en el marketing. La otra es Marketing News, que está muy relacionada con las estrategias del marketing y con el mundo del marketing más cerca del anunciante.

"Por supuesto que el ser dueña de tus propias decisiones te da mucha libertad, aunque también muchos miedos, mucho riesgo, pero no me arrepiento de nada. Y, sobre todo, tienes que reunirte del mejor equipo. El mejor equipo dentro del trabajo del día a día y el que te pueda asesora a nivel empresarial. La soledad no puede llegarte a la hora de tomar una decisión en una empresa", señala Valdivia.

Entonces, ¿qué características tiene un buen equipo? "Para mí lo más importante es el entusiasmo y que te guste el trabajo que haces. Tener que trabajar para vivir ya es un paso importante en la vida", comenta.

Continúa explicando que siempre dice en los foros en los que participa como empresaria en medios de comunicación que hay que ser valiente. "Y tienes que elegir bien a tu jefe. En un momento en que hay mucho paro y circunstancias que no son sencillas, decir esto parece una arrogancia, pero es fundamental. Un mal jefe te destroza tu vida profesional y por ende no solo tu carrera, sino tu vida", destaca.

El techo de papel

Publicaciones Profesionales cuenta con tres potentes cabeceras. Anuncios es una cabecera que se mueve por suscripción exclusiva de pago. Además, "tiene uno de los mejores informativos profesionales diarios que le llama Anuncios Live", que envía información contrastada a los suscriptores según se va produciendo. También tiene una newsletter muy volcada en la creatividad publicitaria.

Marketing News es similar en tanto que también cuenta con una newsletter. Como su propio nombre indica, está más centrada en contenidos relacionados con el marketing y, aunque es mayoritariamente gratuita, ofrece contenidos de pago.

Ahora, si algo destaca Esther Valdivia de su trayectoria es el lanzamiento de Mujeres a seguir. "En 2014 me propuse sacar una cabecera completamente nueva, que realmente nació con una visión muy sencilla, pero que sigue manteniéndose hoy y es fundamental, que es dar visibilidad al talento de la mujer".

La empresaria cuenta a MagasIN que siempre ha pensado que, además de todas las barreras a las que se tienen que enfrentar las mujeres, existe "la gran barrera o el gran techo de papel". Pone el ejemplo de las fuentes que utilizamos los periodistas, muchas veces como hay más fuentes masculinas, recurrimos a ellas antes que a las femeninas.

Entonces, en un momento en que la figura de la mujer es relevante en los Gobiernos, en que la CNMV marca recomendaciones de porcentajes de mujeres en consejos en puestos directivos, el tema va cambiando, "pero todavía hay un gap y una brecha que tenemos que estar todo el día recordando y luchando desde nuestras posiciones".

En este sentido, Valdivia, concienciada como profesional del mundo de la comunicación, vio que tenía que tener el compromiso de dar visibilidad al talento de las mujeres. "La idea se fraguó en mi cabeza viendo cómo estaba distribuido el poder dentro de las compañías. Entre otras cosas, soy diplomada en Buen Gobierno en Sociedades", relata.

Con la idea de que el talento de las mujeres tiene que emanar dentro de las empresas, un grupo de periodistas, amigas y gente muy cercana a Valdivia en el concepto y compromiso, decidieron que tenían que ir a por ello.

"Así nació Mujeres a Seguir, que desde ese primer año distinguía y distingue a mujeres con talento".

Premios al talento

Mujeres a seguir distingue con unos premios el talento de las mujeres. Las candidaturas que se presentan pasan filtros, primero uno de periodistas especializados dentro de cada una de las siete categorías, hasta que se nomina a cinco por cada grupo.

Aquí entra en juego la decisión de un jurado profesional y transparente y se decide quién es la mujer a seguir del año. "Siete mujeres que el jurado ha decidido que son las mujeres 2022, las mujeres que nos tienen que marcar un punto de inflexión y ser espejo de nuestra sociedad".

Además, en esta edición, el pasado 3 de noviembre, se otorgaron cuatro premios especiales. Tres con distintos conceptos para mujeres brillantes, en los que la decisión recae en el patrocinador del premio, aunque se presentan varias candidaturas, y uno a la trayectoria, que este año ha recaído en la cantante Ana Belén.

"Todas las candidaturas son realmente brillantes, el talento femenino es una ola imparable", apunta la empresaria.

Promover el talento

Esther Valdivia es una mujer incansable y con fuertes convicciones. Además de en su trabajo, lo podemos ver porque forma parte de distintas asociaciones, por las que le preguntamos. "No estoy en tantas asociaciones como las que debería estar y más en las asociaciones más profesionales, más relacionadas con el mundo del periodismo y de la publicidad".

Sin embargo, es miembro de dos importantes organizaciones vinculadas a la promoción del talento femenino. "Me creo, realmente y en primera persona, el compromiso de poder aportar visibilidad al talento de la mujer en todos sus ámbitos".

Hoy, es miembro de Womenalia, una de las primeras entidades que consiguió hacer una reunión de mujeres, "pero es un negocio y no una asociación, es una red de mujeres con finalidad empresarial".

También lleva su tercera candidatura como vicepresidenta de WomenCEO. En esta asociación lucha "para que la mujer llegue a los consejos de administración y a los comités de dirección donde emana realmente el poder de las compañías".

Finalmente, le pedimos un consejo para todas las mujeres que quieran triunfar profesionalmente: "Que se formen, que estén siempre aprendiendo, mejorando y que sean valientes. Que nada es imposible".

Sigue los temas que te interesan