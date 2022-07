Georgia Izquierdo, la gran Tina Turner de 'La Voz Kids': "No tengo plan B. Lo apuesto todo a la música"

La mayoría de las estrellas de la canción comienzan a edades tempranas por diversión, por un juego o por imitar a alguien que ven en la pequeña pantalla. A partir de ahí, se puede intentar descubrir sus dotes artísticas y motivar su desarrollo o no.

Para unos pocos elegidos, la obstinación, el trabajo duro y una familia que les apoya de forma incondicional en el difícil y bacheado camino hacia la profesionalización, pueden llevarles, cuanto menos, a intentarlo.

Este es el caso de Georgia Izquierdo, de 18 años. Nos encontramos en la Sala Sol, donde ofrece uno de sus primeros conciertos en solitario. Acudimos a la prueba de sonido y nos reunimos con madre e hija en el backstage.

Georgia en los ensayos en la Sala Sol.

Georgia cuenta a MagasIN que con pocos años, ya lo tenía claro. “Tendría seis o siete, y cada vez que viajaba en el coche con mis padres, me ponía música y me volvía loca cantando. Era lo que más me gustaba del mundo. Entonces, les pedí a mis padres que me llevaran a clases de canto. Ellos aceptaron y hasta hoy”.

PREGUNTA: ¿Cómo les dijiste a tus padres que querías dedicarte a la música?

RESPUESTA: Pues tengo que confesarlo. Le dije a mi madre tal cual: ¡Mamá quiero ser artista!

La verdad es que nunca les ha parecido nada raro, y eso me ha ayudado un montón, porque ellos saben que es un mundo difícil, pero creo que el verme feliz haciendo esto, es lo que les hizo seguir adelante.

¿Georgia es tu nombre real?

Sí, es mi nombre real y ahora también mi nombre artístico. Mi madre trabajó durante algún tiempo en una tienda de ropa. En esa época estaba embarazada de mí, pero aún no había decidido mi nombre. Un día llegó una clienta y cuando le entregó la tarjeta para pagar, mi madre vio su nombre, le encantó, y decidió en un impulso, en ese mismo instante, que yo me llamaría así.

La cantante en el escenario junto al resto de los músicos.

A pesar de su corta edad, apenas superada la mayoría, la cantante se muestra preparada y satisfecha de sus años de aprendizaje. “Llevo siete años formándome con clases de canto en distintas escuelas, y con profesores particulares de voz. Para mí es lo más importante. Al fin y al cabo se trata de aprender a mantener tu instrumento musical. Y si quiero vivir de esto, no queda otra. No puedo fastidiarme la voz, tengo que saber cómo cuidarla, cómo calentar antes de un concierto, cómo llegar a determinadas notas, etc.”, asegura Izquierdo.

Lo cierto es que, como en casi todos los ámbitos del arte, del cine o del deporte, detrás de una estrella, casi siempre hay unos abnegados padres y hermanos.

Su madre Yolanda García, fundadora de un centro médico estético, se plantea hoy si algún día tendrá que echar la llave en el negocio para seguir a su hija allá donde la necesite.

"De chiquitita siempre iba cantando y un día tras otro me decía: mamá quiero ser cantante, mamá quiero ser cantante… Y decidimos apoyarla al máximo", asegura Yolanda.

Y añade que: "Creo que en este momento es difícil vivir de la música, según está todo, que ha cambiado un montón... Siempre hay que tener un plan B por si eso no funciona, aunque ella lo tiene muy claro".

"Es un mundo muy exigente y estamos preparados para cualquier cosa, no sé si vendrá algo muy gordo, pero estamos preparados. Siempre hablamos con Georgia para que se mentalice y que tenga los pies siempre en la tierra, que no cambie y continúe siendo la misma persona...", concluye la madre.

“Vivo con mis padres. Mi hermano se independizó hace dos añitos. Tiene 23 años y también es artista, es maquillador. Básicamente, es mi director de creativo. Me ayuda muchísimo en todos mis proyectos”, afirma la cantante.

Hace tres años, con quince recién cumplidos, la artista se presentó al programa La Voz Kids de Antena 3. Georgia Izquierdo interpretaba Proud Mary de Tina Turner cuando tres de los cuatro coaches se giraron ante su evidente talento. Rosario Flores, David Bisbal y Vanesa Martín elogiaron su talento, su desenvoltura y su voz.

“El paso por el programa, lo recuerdo con mucho cariño. Fue genial porque me dio mucha visibilidad. Que te vean en una televisión tan importante es lo que tiene. En cuanto salí del programa empecé a tener seguidores, seguidores y seguidores... Me preguntaba qué estaba pasando... La experiencia en el programa es muy recomendable”, asegura.

La joven cantante tiene incluso su propio club de fans. "Así es. Cuando saqué mi primera canción, mi primer cover, estoy hablando de hace seis años, una chica de Valencia lo fundó. Me sentí muy famosa en ese momento", ríe.

Como todo artista que comienza, ha tocado el cielo un instante realizando colaboraciones y compartiendo escenario con artistas consagrados, como el día que subió al del Wizink Center con Barei, con Ruth Lorenzo y con Manel Navarro, y también con Blas Cantó en Murcia, en una gala benéfica contra el bullying.

Georgia y su madre, Yolanda, en los bajos de la sala, en el backstage.

PREGUNTA: ¿Qué sientes cuando subes el escenario como hoy en la Sala Sol?

RESPUESTA: Pues es genial, siento mucha adrenalina y es como si nadie me pudiera parar. Si estoy ahí arriba, nadie me puede decir nada, ni criticar porque soy como inalcanzable de alguna manera.

¿Quién te ayuda con el maquillaje y el estilismo?

Me ayuda mi hermano Yulen desde que era pequeña. Él es maquillador y se le da especialmente bien. Y además, Gema y Carmen, que son las chicas de mi equipo de vestuario, también me ayudan muchísimo para ponerme así de guapa y de divina.

¿La moda es importante para ti?

Sí, es importante lo que se dice con la ropa, con el vestuario, sobre el escenario y al mismo tiempo con la voz y las canciones, tienen que estar en total sintonía.

¿Cómo te preparas antes del concierto?

Hoy, por ejemplo, a las 15:00 de la tarde ya me estaba arreglando, peinándome y maquillándome porque soy muy coqueta y todo mi equipo se vuelca en ello. En cuanto a la voz, suelo calentar una media hora antes, para poder estar a tope cuando suba al escenario. Son muchas horas en cuanto a poner orden en el físico y luego el calentamiento vocal.

¿Hasta dónde te gustaría llegar?

Lo que realmente me gustaría es que la gente sintiera cosas con mi música. Evidentemente, poder vivir de ella, pero no me quita el sueño ser famosa, simplemente que la gente sienta mi música de verdad, y que les guste lo que estoy haciendo. También me gustaría conocer a más gente de este mundo. Creo que al fin y al cabo es lo más importante y es lo que me está dando la música estos últimos meses, el conocer a gente que se dedica a esto y compartir lo mismo.

¿Cómo va a ser este verano?

Con mucho trabajo, aunque también habrá días de descanso. Estoy ahora inmersa en mi proyecto nuevo, un EP de tres canciones inspirado en el cuadro El jardín de las delicias del Bosco que es un tríptico. Cada parte del cuadro es una canción. Ya salió la primera canción Armas y la segunda, Contigo no es igual, sale a mediados de julio. La tercera, si todo va bien, saldrá en septiembre. Tengo trabajo por delante, con sesiones de composición para poder crearla, dándole vueltas también a la temática del vídeo, etc.

¿Compones tus canciones?

Armas sí que la he compuesto yo, junto a mi productor Lágrima. La segunda que va a salir es la canción que presentamos en el Benidorm Fest el año pasado y la han compuesto Barei y Rubén Villanueva. Pero la siguiente, sí que puedo decir que la compongo yo, letra y música.

¿Cómo definirías tu música?

La definiría como música versátil. Creo que realmente cada día que llego al estudio es un día nuevo, y todo sale según como me siento. Por ejemplo, en la primera canción se puede apreciar que hay muchos cambios, hay muchos estilos y es porque me siento de una manera distinta y eso me gusta reflejarlo en las canciones. Y por otro lado, soy muy inquieta y me aburro muy rápido de las cosas, por lo cual me gusta estar cambiando, hacer distintos estilos, modificar la rítmica de la canción en un momento dado, cosas así...

¿Te acercas al pop?

Armas, por ejemplo, tiene parte de pop, parte de flamenco y parte más experimental. Pero la siguiente canción, puedo decir que será algo más comercial, algo más estilo reggaetón con mucho ritmo.

¿Quiénes son tus ídolos musicales?

Todas las divas, como Lady Gaga o Beyoncé, que me parecen una locura. Desde que era pequeña me fijaba muchísimo en ellas. Y luego gente como Jessie J. o grupos como Queen, Guns N' Roses. Realmente tengo muchos referentes de distintos estilos y muy variados.

¿Con quién te gustaría colaborar o compartir escenario?

Me encantaría compartir escenario con Jennifer Hudson, me parece que es increíble tanto su voz como su estilo en el escenario. Me fijo mucho en ella, como referencia. Creo que sería lo más poder compartir un día escenario con ella.

Te has dedicado a la música en cuerpo y alma, ¿crees que has perdido algo en el camino?

Es verdad que hay mucha gente joven que pudiera conocer y que se aleja de mí porque no lo ve algo normal. Lo ven un poco raro, porque al fin y al cabo una persona que se dedica a esto tiene otra mentalidad. Pero luego, este mundillo también me ha traído otra gente que sí que me entiende y que se dedica a esto.

En cuanto al tema de salir y socializar es verdad que hay veces tengo que decir que no, porque me toca trabajar, porque tengo que componer y pienso que ya saldré otro día. Sé que este sacrificio es para algo, porque en un futuro me va a servir...

¿Sigues estudiando?

Sí, estoy formándome en un Bachillerato de Artes, compaginándolo con lo que me gusta que es cantar.

¿Tienes un plan B por si falla la música?

Tengo que decirte que no. Apuesto todo a la música. Creo que si le pones esfuerzo y trabajo, todo acaba saliendo.

