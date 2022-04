Yolanda Sacristán, de 'Vogue' a 'Forbes Woman': “Hay que poner el foco en el talento femenino”

Haber sido la directora de la revista Vogue durante más de una década, en la época que se estrenaba la película El Diablo se Viste de Prada, con una Meryl Streep desaforada, y haber dirigido otros medios de estilo de vida como Ragazza o Harper’s Bazaar podría haber convertido a Yolanda Sacristán, con toda razón, en alguien sofisticadamente distante.

Porque, entre otras cosas, sentarse en el podio de los medios icónicos del lujo durante las primeras dos décadas del siglo XX significa haber conocido el fausto máximo en una época en que estas cabeceras eran –casi- omnipotentes. En algunos casos, incluso lo vivió de primera mano, como cuando viajó “a Japón con Shiseido en 2012”, recuerda Sacristán, “y terminamos conociendo la más elevada gastronomía, el teatro tradicional japonés y hasta cantando en el karaoke de la película Lost in Translation…”.

Viajes de ensueño, editoriales millonarios, superestrellas internacionales… ¿Cuál es hoy el auténtico panorama de estos medios hoy? Por un lado, Sacristán, que acaba de recalar en Forbes Woman, observa “mucha gente joven con ganas e ideas frescas”, pero por otro,“menos ilusión, en mitad de una lógica tristeza generalizada y poca creatividad como consecuencia de la rapidez”.

La prensa de 'lifestyle'

“Las nuevas plataformas significan el acceso directo a los prescriptores, la velocidad”, señala Sacristán como distintivos actuales. Comparte con MagasIN cómo en su propia casa habla sobre el tema cada día con sus hijos -de la generación Z- y menciona el caso de Jessica Goicoechea, una influencer con 1,7 millones de seguidores. "¡Menos mal que la conocía!", bromea.

Pregunta: ¿Utiliza TikTok y para qué?

Respuesta: Sí, lo utilizo. Para ver temas de moda y belleza, pero también para buscar recetas de pasta, y cosas así -sonríe-. Al final los medios sociales están todos cada vez más personalizados.

¿En qué sentido?

Sí, eso pasa con Instagram, incluso con Netflix, que al final cuanto más ves de un tema, más te lo muestra, y eso antes no pasaba. Tú imprimías una revista y en realidad no sabías qué parte se leía más. Ahora podemos medirlo todo.

¿Siempre quiso ser periodista?

Sí, aunque tengo que confesar varias cosas.

Claro que sí…

Quise ser periodista desde antes de saber que existía una carrera así. Cuando era pequeña me gustaba ver el telediario. Era una niña un poquito rara. Fíjate que las nueve de la noche es la hora de irse a la cama, pero a mí me chiflaba que me dejaran quedarme un rato para ver aquel programa de noticias, en el que salían imágenes de todo el mundo, cuando yo no había estado tres calles más allá.

¿Entonces era vocacional?

Totalmente. Siempre e incluso ahora, cuando me han ocurrido cosas personales, vivo la vida en formato titular.

¿Cómo era su familia?

Mi padre era abogado y recuerdo que en esa época ser periodista no estaba bien visto, pero me planté: o estudiaba eso o no estudiaba.

"En Forbes Woman pretendo lo de siempre, destacar la labor de todas nuestras mujeres importantes"

¿Y entonces?

Pensé inocentemente debía trabajar en un medio muy formal, así que empecé mi carrera en ABC, pero pronto me di cuenta de que cubrir sucesos no era lo mío. Cuando he dado clases en el máster de la Universidad Carlos III siempre lo contaba, una vez, cuando tuve que entrevistar en su casa a una mujer dañada a la que le había explotado un paquete bomba, aquello me afectó muchísimo. Tienes que parar a veces y ver dónde ubicarte exactamente, aun en la misma profesión.

¿Qué rumbo tomó entonces?

Entré en el grupo Hachette, durante casi una década, donde fui redactora y terminé dirigiendo Ragazza (1995-2001). Luego me ficharon como directora en Condé Nast y dirigí Vogue (2001-2017), después Harper’s Bazaar (2017-2019).

¿Qué supermujeres conoció en esa época?

Anna Harvey (directora editorial de Condé Nast New Market en 1997), que fue para mí una mentora. Ella había sido gran amiga de Lady Di, y recuerdo que me dijo que la edición española debía ser “sharp, bright and empowering” -aguda, brillante y empoderadora-. Diana Vreeland es también una influencia para mí, con su rebeldía, actitud para mezclar ideas y su inteligencia para cuestionarse cosas. Con su sección Why don’t you? buscaba sacarte de la norma.

¿Y de las mujeres de la industria de la moda y la belleza?

Yo diría que es Coco Chanel la que más me ha fascinado siempre. No me gusta buscar donde nunca he encontrado. Una puede dedicar toda una vida a analizar prenda a prenda qué hizo en la moda, cómo llevaba cada pieza, el simple hecho de no tener una vida e inventársela, como ella misma decía, en una época nada fácil…

¿La mujer más inspiradora que ha posado para sus medios?

Recuerdo a Lauren Hutton, era muy natural y bella. Melinda Gates siempre estuvo en mis listas cortas de mujeres.

Empresaria y directora de marca

Además de su faceta como periodista, tras salir de la cabecera Harper’s Bazaar, Sacristán inició un proyecto empresarial, “al detectar que muchas veces las marcas y los periodistas de belleza, moda y estilo de vida en general, no se comunicaban con fluidez”.

Para ello, creó una plataforma digital (thebeautynewsroom) en la que ahora unos 2.500 periodistas registrados, amén de muchas marcas del sector, conectan unos con otros para la difusión de noticias y contenidos. Como agencia de estilo de vida, también organiza eventos -desde webinars a grandes encuentros- alrededor de estos contenidos “con un PR (un relaciones públicas, por sus siglas en inglés) muy enfocado, porque nos resulta fácil abrir esa conversación, ahora con una plataforma gemela luxurynewsroom”.

En las últimas semanas, ha sido nombrada nueva directora de marca de la revista Forbes Woman. Sacristán busca ahora en paralelo posicionar a esta mítica cabecera, conocida por sus listados de las mejores CEO y directoras generales de España, también mediante summits y encuentros presenciales.

“Es una cabecera icónica que siempre se ha caracterizado por poner el foco de la noticia en la parte empresarial y de recorrido profesional y de carrera. Yo pretendo lo mismo que siempre, destacar la labor de todas nuestras mujeres importantes y poner el foco en el talento femenino, esa es la clave de nuestra época“.

