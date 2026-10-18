Ellen Church: la enfermera que cambió la aviación al convertirse en la primera azafata de vuelo del mundo

El 15 de mayo de 1930, una joven de tan solo 25 años subía a la escalerilla de un avión Boeing 80-A con destino a Chicago.

Su nombre era Ellen Church, era enfermera de profesión y aquel no era un trayecto cualquiera.

Mientras las turbinas del avión comenzaban a rasgar el aire de Oakland, el transporte de pasajeros abandonaba su era más rústica para abrazar la sofisticación y la seguridad moderna.

Ellen no pilotaba la aeronave, pero su presencia en la cabina supuso una de las revoluciones más determinantes y duraderas en la historia de la aviación comercial: se convertía en la primera tripulante de cabina del planeta.

Cuando las Aerolíneas comenzaron a trazar sus primeras rutas de pasajeros hacia el año 1926, la idea de un servicio a bordo era una concepción prácticamente inexistente.

Si el pasajero requería asistencia o información, dependía del copiloto o el radioperador abandonar sus puestos técnicos para servir un café de termo.

Sin embargo, en un mundo donde el cielo seguía siendo un territorio hostil, hacían falta mentes visionarias dispuestas a mirar más allá de los mandos de control.

Entre asfalto y nubes

Nacida en Cresco, una modesta localidad del estado Iowa, Estados Unidos, Ellen Church no encajaba en los moldes estáticos de principios del siglo XX.

Creció mirando al cielo y albergando una pasión que, en su época, resultaba casi exótica para una mujer: quería ser piloto.

Con esfuerzo y una disciplina férrea, Church compaginó sus estudios sanitarios hasta convertirse en enfermera con clases particulares de aviación.

Logró obtener su licencia de piloto, un título que guardaba como su posesión más valiosa, pero las aerolíneas de la época, no contemplaban la posibilidad de poner los mandos de un avión comercial en manos femeninas.

Sin desanimarse, Ellen buscó la manera de mantener su vida ligada a las pistas de aterrizaje.

Consiguió un empleo en un hospital de San Francisco y, casi a diario, al terminar su jornada laboral, caminaba hasta las oficinas de Boeing Air Transport —que además de fabricar aviones operaba sus propios vuelos comerciales—.

Allí observaba los despegues y pensaba una idea que cambiaría el sector.

Decidida a buscar una oportunidad, Church solicitó una reunión con Steve Stimpson, el responsable de la compañía. En sus primeros encuentros, Stimpson fue contundente: no había opciones de contratarla como piloto.

Sin embargo, los debates e intercambios entre ambos abrieron una brecha de genialidad.

La joven enfermera le planteó una pregunta crucial a Stimpson: si el copiloto debía ocuparse de la navegación y la seguridad en cabina, ¿por qué no incluir a una profesional de la salud dedicada exclusivamente a calmar y atender a los viajeros?

Calma en el aire

La aviación de 1930 carecía del confort actual. Los vuelos se realizaban en aeronaves sin presurizar que se desplazaban por la baja atmósfera, expuestas a las turbulencias más agresivas, sin calefacción interna y carentes de cualquier tipo de aislamiento acústico.

El ruido era ensordecedor y el frío, cortante. Los pasajeros sufrían de manera habitual crisis de ansiedad, mareos severos y pánico ante la inestabilidad del transporte.

Aunque algunas compañías habían introducido la figura de jóvenes camareros varones hacia 1928, Stimpson comprendió que la propuesta de Ellen Church aportaba un valor diferenciador: cuidados profesionales y asistencia psicológica a bordo.

Una enfermera en la cabina no solo servía comida; su mera presencia transmitía una profunda sensación de seguridad y control médico, aliviando el pánico de los usuarios y permitiendo que los pilotos se concentraran estrictamente en los instrumentos de vuelo.

The 'sky girls'

Para formar parte de este selecto escuadrón, bautizado popularmente como The Sky Girls, las candidatas debían someterse a unas directrices estrictas y rigurosas fijadas por la compañía.

Las condiciones exigían ser enfermeras tituladas, solteras, menores de 25 años, con una estatura máxima de 1,60 metros y un peso que no superase los 52 kilogramos.

Las restricciones físicas no respondían a un criterio puramente estético, sino a las limitaciones técnicas del espacio y la capacidad de carga de los pequeños aviones de la época. A cambio, recibirían un sueldo de 125 a 150 dólares mensuales por un total de 100 horas de vuelo.

Ellen Church seleccionó a siete compañeras y asumió la tarea de diseñar sus funciones básicas. El 15 de mayo de 1930 se materializó la prueba de fuego.

Subió a bordo de un Boeing 80-A para cubrir la ruta histórica entre Oakland y Chicago.

Fue una odisea que se extendió durante más de 20 horas de trayecto, en las que la joven tuvo que atender en solitario a catorce pasajeros a lo largo de un recorrido que incluyó 13 escalas para repostar y revisar el aparato.

El éxito del servicio fue tan rotundo y la satisfacción de los viajeros tan evidente que la compañía aérea decidió renovar los contratos de forma indefinida. La figura de Tripulante de Cabina de Pasajeros acababa de nacer.

Réplica del primer uniforme de azafata hecho por United Air Lines. Cedida.

Accidente inesperado

El idilio de Ellen con los vuelos comerciales duró apenas 18 meses. Un grave accidente de automóvil le causó lesiones que le impidieron cumplir de nuevo con las estrictas condiciones físicas exigidas para volar, obligándola a dejar las nubes.

Lejos de rendirse, reorientó su carrera hacia la docencia, impartiendo clases de enfermería en la Universidad de Minnesota y continuando con su labor de asistencia médica.

Sin embargo, el destino volvería a convocar su valentía en las alturas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Church decidió alistarse en el ejército de los Estados Unidos.

Sus conocimientos en aviación y cuidados de salud la convirtieron en la candidata idónea para el Army Nurse Corps Air Evacuation Service.

Tras finalizar la guerra, Ellen Church regresó a su país natal para asumir la dirección del Hospital Terre Haute Union en el estado de Indiana. Allí rehizo su vida personal.

Su vida, siempre ligada a las emociones fuertes y el amor por la naturaleza, se truncó de forma trágica el 22 de agosto de 1965, cuando falleció a los 57 años debido a una fuerte caída mientras montaba a caballo.

La idea nacida de la mente de aquella joven enfermera de Iowa supuso una transformación absoluta en el transporte aéreo internacional.

Hoy en día resulta imposible concebir el funcionamiento seguro, eficiente y humano de un avión comercial sin la presencia de los tripulantes de cabina, ese mecanismo esencial que garantiza el bienestar de millones de personas a diario en todo el mundo.